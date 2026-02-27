Antibiotice Iași, companie deținută de Ministerul Sănătății, și-a încheiat anul 2025 cu o performanță financiară solidă, în ciuda provocărilor pieței farmaceutice interne și internaționale.

Cifra de afaceri a atins 687,26 milioane lei, ușor mai mică cu 1% față de 2024, în timp ce profitul brut a scăzut cu 42%, ajungând la 60,12 milioane lei.

„Veniturile totale în valoare de 687,26 milioane lei, au înregistrat o uşoară diminuare cu 1% comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2024 (693 milioane lei) menţinându-se la un nivel stabil. Profitul brut, în valoare de 60,1 milioane lei, se situează în linie cu media ultimilor cinci ani şi reconfirmă capacitatea companiei de a genera rezultate sustenabile, menţinându-şi poziţia consolidată pe piaţă”, arată compania.

Exporturile au jucat un rol strategic în menținerea stabilității companiei. Veniturile internaționale din vânzarea de produse finite și substanțe active au ajuns la 266,26 milioane lei, reprezentând aproape 40% din cifra totală de afaceri.

”La finalul anului 2025 s-a înregistrat un rezultat brut de 60,1 milioane lei compania luând măsuri pentru gestionarea eficientă a costurilor într-un context de piaţă dificil, atenuând parţial impactul scăderii veniturilor”, se menţionează în raport.

Exporturile au înregistrat o creștere de 10% față de anul anterior, compania consolidându-și prezența în Europa de Vest, SUA, Orientul Mijlociu și Asia.

Medicamentele Antibiotice sunt acum disponibile în 40 de teritorii internaționale, dintre care 28 în Europa, cu creșteri semnificative pe piețe-cheie: Regatul Unit, Germania, Italia, Franța, Polonia și Cehia.

În Orientul Mijlociu, strategia companiei vizează extinderea pe piețele din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Kuwait.

”Anul 2025, marcat de incertitudine economică, inflaţie persistentă, presiuni asupra costurilor, şi concurenţă intensă, a reprezentat pentru Antibiotice o etapă de consolidare strategică. Direcţiile prioritare au vizat menţinerea stabilităţii operaţionale, protejarea locurilor de muncă şi continuarea investiţiilor în proiecte majore finanţate din surse externe, cu obiectivul dezvoltării infrastructurii şi al creşterii competitivităţii. Pe piaţa din România, asistăm la o schimbare structurală atât pe segmentul distribuţie, cât şi pe segmentul lanţuri naţionale de farmacii, segmente orientate către eficientizare şi creşterea ponderii portofoliilor proprii, care au generat presiuni suplimentare asupra atingerii obiectivelor comerciale ale companiei. La nivel internaţional, discuţiile cu privire la modificările tarifare regionale şi volatilitatea pieţelor au generat provocări suplimentare. Compania s-a adaptat rapid compensând diminuarea vânzărilor din SUA prin consolidarea prezenţei în Europa de Vest, în condiţii de preţ mai mici cu 40–50%, menţinând însă, un trend stabil pe portofoliul de substanţe active”, precizează compania.

Pe plan intern, Antibiotice Iași a înregistrat o creștere cantitativă de 2,2%, de la 23,6 milioane cutii în 2024 la 24,2 milioane cutii în 2025, confirmându-și poziția de lider în top 10 producători de generice.

Compania domină segmentele strategice:

Medicamente hospital și antiinfectioase injectabile – cotă de 13,4% din piața generice și OTC

Unguente – 19,8% cotă de piață

Supozitoare și ovule – 32,6%

Pulberi injectabile – 59,9%

Substanțe active antifungice pe bază de Nistatină – lider global cu ~50% cotă de piață

”Compania s-a adaptat rapid compensând diminuarea vânzărilor din SUA prin consolidarea prezenţei în Europa de Vest, în condiţii de preţ mai mici cu 40–50%, menţinând însă un trend stabil pe portofoliul de substanţe active. În ansamblu, factorii menţionaţi anterior au determinat o diminuare a profitului brut în anul 2025 comparativ cu 2024, în valoare de 43 de milioane lei”, mai arată raportul.

În 2025, Antibiotice a lansat 14 produse noi, crescând portofoliul total la 200 de medicamente, incluzând produse strategice pentru segmentele spitalicești și veterinare.

Conducerea companiei subliniază că scăderea profitului nu indică vulnerabilități structurale, ci reprezintă o ajustare conjuncturală. Măsurile luate pentru gestionarea eficientă a costurilor și diversificarea piețelor de export au permis menținerea stabilității operaționale și protejarea locurilor de muncă.

Antibiotice Iași intenționează să continue extinderea internațională prin înregistrarea produselor pe noi piețe europene (Germania, Italia, Polonia, Spania, Olanda, Cehia, Slovacia) și Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, Iordania), estimând debutul vânzărilor în a doua jumătate a anului 2026.

Extinderea brandului Vetaria+ pe piețe externe marchează, de asemenea, consolidarea poziției companiei în segmentul de produse veterinare.