Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că evoluțiile din ultimele zile indică o deteriorare vizibilă a percepției investitorilor asupra României.

Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a urcat la aproximativ 7,3%, față de circa 6,7% la jumătatea lunii aprilie, o creștere abruptă într-un interval foarte scurt.

„Sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanțării”, a transmis ministrul.

Această evoluție arată că piețele financiare reacționează imediat la incertitudine, iar costul banilor pentru stat crește direct proporțional cu riscul perceput.

România pierde avantajul regional și ajunge peste Ungaria

Un indicator relevant pentru investitori este comparația cu alte state din regiune, în special Ungaria.

„dacă la începutul anului România se situa sub Ungaria, acum plăteşte 120 puncte de bază (1,20%) peste Ungaria. România se împrumută practic mai scump decât Ungaria pe termen lung, investitorii cerând o dobândă mai mare pentru a compensa riscul perceput”.

Această inversare de poziție este un semnal negativ puternic și indică faptul că România este percepută ca fiind mai riscantă decât alte economii comparabile.

Indicator România (aprilie) România (acum) Ungaria Diferență RO vs HU Dobândă 10 ani ~6,7% ~7,3% ~6,1% +1,20 pp Tendință stabilă în creștere accelerată relativ stabilă România mai riscantă

Creșterea dobânzilor nu afectează doar statul, ci întreaga economie. Costurile mai mari de finanțare se transmit rapid către populație și companii.

Impactul direct al dobânzilor mai mari

Domeniu afectat Efect Buget public cheltuieli mai mari cu dobânzile Rate populație creșteri estimate 7,5% – 10% Companii credite mai scumpe, investiții amânate Inflație presiune prin cursul valutar Consum scădere a puterii de cumpărare

În acest context, agențiile de rating urmăresc atent evoluțiile din România, în special deficitul bugetar și reformele asumate.

„O eventuală înrăutățire a ratingului de țară (trecerea la categoria Junk) ar avea consecințe grave, însemnând costuri de finanțare semnificativ mai mari, cerere redusă şi acces mai dificil la piețele externe, o mare parte dintre investitorii instituționali actuali fiind nevoiți să nu mai cumpere titluri de stat româneşti şi chiar să îşi reducă expunerile pe România”.

O retrogradare ar însemna, practic, pierderea încrederii investitorilor instituționali și o limitare severă a accesului la finanțare.

Simulare: cât ar costa pierderea ratingului

An Cost suplimentar dobânzi 2026 +4 miliarde lei 2027 +12 miliarde lei 2028 +22 miliarde lei 2029 +30 miliarde lei 2030 +33 miliarde lei

Total: peste 100 miliarde lei în 5 ani

Ministrul atrage atenția că România pornește deja dintr-o poziție vulnerabilă.

„Pentru o țară cu cel mai mare deficit din UE și cu o datorie publică în creștere rapidă (de la 54,8% la 59,3% din PIB într-un an), orice creștere a costurilor de finanțare contează”.

Această combinație – deficit ridicat + dobânzi în creștere – poate genera presiuni majore asupra bugetului.

Pe lângă finanțarea de pe piețele externe, România riscă să piardă și bani europeni dacă reformele sunt întârziate.

„Orice blocaj politic afectează direct capacitatea de a finaliza reforme și de a securiza aceste fonduri”.

Situația fondurilor PNRR

Indicator Valoare Fonduri rămase ~10 miliarde € Termen limită august 2026 Risc major blocaj politic Efect pierdere investiții

Ministrul subliniază că problema nu mai este doar politică, ci una de credibilitate economică.

„însă toate acestea vor depinde în continuare de garanțiile de stabilitate pe care vom reuşi să le transmitem în extern”.

Într-un mesaj amplu, acesta explică miza reală:

„În acest context, diferența esențială nu este între majorități care se pot alia, ci între majorități care pot garanta. Economia are nevoie de continuitate, disciplină fiscală și credibilitate – nu de blocaje.

Când dobânzile cresc, datoria trebuie stabilizată, iar ratingul este sub presiune, orice semnal de instabilitate se transformă imediat în costuri. Mai mari pentru stat, mai mari pentru economie, mai mari pentru fiecare român. De aceea, adevărata miză nu este una politică, ci una de responsabilitate națională: capacitatea de a garanta finanțarea țării, de a duce reformele la capăt, de a menține încrederea investitorilor şi de a păstra ratingul suveran la nivelul gradului investițional. Aceasta este, în mod real, garanția stabilității financiare de care România are nevoie acum”.

Datele arată că România se află într-un moment critic. Piețele au început deja să „taxeze” instabilitatea politică prin creșterea dobânzilor.

Pe termen scurt, impactul se vede în rate mai mari și costuri crescute pentru companii. Pe termen mediu, riscurile sunt mult mai mari: pierderea ratingului, reducerea investițiilor și blocarea fondurilor europene.

În plus, combinația dintre deficit ridicat, datorie în creștere și instabilitate politică creează un context în care orice șoc extern poate amplifica rapid problemele economice.