Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a pus în consultare publică, pentru o perioadă de 10 zile, două proiecte de ordin care vizează modificarea regulilor de racordare la rețeaua electrică și a cadrului de licențiere din sector.

Este vorba despre faza a doua de consultare publică pentru:

regulamentul de racordare a utilizatorilor la rețeaua electrică

regulamentul privind acordarea licențelor și autorizațiilor

Proiectele sunt disponibile pe site-ul oficial al autorității și includ modificări suplimentare față de prima etapă de consultare.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează majorarea garanțiilor financiare cerute pentru racordarea la rețea.

Măsură Nivel anterior Nivel nou propus Garanție racordare 5% 20% Garanție licențiere – 30 euro/kW instalat Garanție participare licitație (2026) – 20.000 euro/MW

Creșterea acestor garanții are rolul de a filtra investitorii și de a descuraja proiectele fără susținere financiară reală.

Autoritatea explică faptul că noile reguli sunt necesare pentru responsabilizarea investitorilor și pentru evitarea blocării capacităților din rețea.

Modificările vizează în special proiectele cu puteri instalate de minimum 5 MW, pentru care se dorește un angajament ferm încă din etapa depunerii cererilor.

În acest context, termenul pentru constituirea garanției de participare la licitații este devansat, pentru a preveni retragerile ulterioare ale investitorilor și distorsionarea prețurilor de pornire.

Proiectul introduce obligații suplimentare pentru obținerea autorizațiilor de înființare:

Obligație Termen Obținere autorizație max. 12 luni de la contract Obținere autorizație (alternativ) max. 18 luni de la ATR Prelungire termen +30 zile în anumite condiții Pierdere autorizație dacă termenul nu este respectat

Dacă aceste termene nu sunt respectate, autorizațiile pot expira, iar operatorii de rețea pot executa garanțiile financiare depuse.

Un alt obiectiv major este eliminarea investițiilor speculative care blochează capacitatea din rețea fără a fi implementate.

În acest sens, ANRE introduce garanția de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizațiilor, sumă care trebuie menținută până la emiterea certificatului de racordare.

Autoritatea precizează că sumele rezultate din executarea garanțiilor vor fi folosite exclusiv pentru finanțarea lucrărilor de întărire a rețelelor electrice.

Proiectul prevede și o excepție importantă pentru Unitățile 3 și 4 ale CNE Cernavodă, considerate obiective strategice pentru securitatea energetică a României.

Acestea nu vor fi supuse termenelor standard de obținere a autorizațiilor, în baza acordului de sprijin aprobat prin lege.

Noile reguli marchează o schimbare majoră în modul în care sunt dezvoltate proiectele energetice în România. Creșterea garanțiilor și introducerea unor condiții mai stricte ar putea reduce semnificativ numărul proiectelor neviabile.

În același timp, aceste măsuri pot duce la:

o selecție mai riguroasă a investitorilor

utilizarea mai eficientă a rețelelor

accelerarea proiectelor reale

Pe termen scurt, însă, există riscul ca noile condiții să limiteze accesul unor investitori mai mici.

Președintele ANRE, George Niculescu, a subliniat că forma finală a reglementărilor va fi stabilită după consultarea industriei.

„Scopul este clar – eliminarea proiectelor fără acoperire financiară reală, care ajung să fie tranzacționate pe platforme de tip OLX. Nu așa construim capacitate de producție solidă și nu așa ducem la capăt tranziția energetică.”

De asemenea, acesta a adăugat: „După consultarea publică, vom decide, împreună cu industria, forma finală. Pentru că în energie, nu viteza promisiunilor contează, ci megawații care chiar ajung în sistem”.

Consultarea publică lansată de ANRE deschide calea unor schimbări importante în sectorul energetic. Noile reguli urmăresc disciplinarea pieței și eliminarea proiectelor speculative, într-un moment în care presiunea pe dezvoltarea capacităților energetice este tot mai mare.