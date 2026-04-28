Consultările politice de la Palatul Cotroceni au adus un rezultat mixt: consens pe Apărare și blocaj pe reformele economice din Planul Național de Redresare și Reziliență. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, după discuțiile cu liderii partidelor pro-europene, convocate de președintele Nicușor Dan.

În contextul de securitate din regiune, partidele au căzut de acord asupra consolidării capacității de apărare. Componenta susținută prin SAFE a fost considerată esențială, mai ales pe fondul incidentelor recente care au ridicat semne de întrebare privind siguranța teritoriului național.

Mesajul transmis este clar: România își asumă un rol mai activ în arhitectura de securitate europeană și accelerează investițiile în apărare. Următorul test va fi votul din Parlament, unde acordul politic trebuie transpus în măsuri concrete.

„Cel puțin pe componenta de SAFE, la finalul discuțiilor s-a exprimat un acord pe componenta de apărare, care și ea este necesară, dat fiind ceea ce se întâmplă și vedem cu dronele care cad pe teritoriul țării noastre și e nevoie să ne asigurăm că ne asumăm partea noastră de apărare în așa fel încât România să fie o țară sigură, deci pe asta a fost un acord, iar în zilele următoare, în Parlament, se va vedea dacă acest acord funcționează. În ceea ce privește acordul pe PNRR, în afară de trecerea în revistă a proiectelor și de sublinierea dificultăților pe cele câteva subiecte care sunt mai delicate, nu a existat o înțelegere, doar legat de faptul că se va forma un grup de lucru", a spus prim-ministrul.

Dacă pe apărare lucrurile au avansat, în privința PNRR discuțiile s-au împotmolit. Liderii politici nu au ajuns la un acord privind reformele-cheie, limitându-se la identificarea punctelor critice și la decizia de a crea un grup de lucru.

Printre principalele obstacole se află:

reforma salarizării în sectorul public

procesul de decarbonizare

ritmul implementării proiectelor deja asumate

Aceste teme au un impact direct asupra bugetului și economiei, dar și asupra electoratului, ceea ce complică negocierile politice.

Formarea unui grup de lucru indică o mutare a discuțiilor din zona politică în cea tehnică. Scopul este de a identifica soluții aplicabile care să permită deblocarea fondurilor europene și respectarea angajamentelor asumate de România.

În lipsa unui acord rapid, există riscul întârzierii reformelor și al pierderii unor finanțări importante, ceea ce ar afecta proiectele de infrastructură, energie și digitalizare.

Luni, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a discutat cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE și PNRR.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și ai grupului parlamentar al minorităților naționale.

Reforma salarizării din sectorul public continuă să fie unul dintre cele mai complicate subiecte aflate pe agenda politică a României, în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că legea salarizării unitare reprezintă „cea mai dificilă problemă” discutată în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„Pe PNRR avem câteva probleme, unde poate cea mai dificilă chestiune este legea salarizării unitare, ceea ce este o asumare din partea României în fața Comisiei, este o reformă asumată în PNRR și acolo, într-adevăr, discuții vor fi în continuare. Până în 30 august, 31 august trebuie să fie în Monitorul Oficial”, a afirmat acesta la Parlament.

Legea salarizării unitare este o reformă structurală asumată de România în fața Comisiei Europene, ca parte a angajamentelor din PNRR. Termenul limită pentru finalizarea și publicarea actului normativ este sfârșitul lunii august, ceea ce pune presiune semnificativă pe factorii decizionali.

„Trebuie discutat, asumat și după aceea pot să fiu de acord sau nu, că sunt acolo câteva chestiuni care sigur că nu rămân așa cum era în draft.”

Deși proiectul este în lucru, forma finală nu este încă stabilită, iar negocierile continuă atât la nivel politic, cât și tehnic.

Unul dintre principalele puncte de divergență îl reprezintă modul de stabilire a grilelor salariale în administrația publică. Lipsa unor praguri clare între localități de dimensiuni diferite ridică probleme de echitate și aplicare uniformă.

„De exemplu, între localitățile cu 50.000 de locuitori și până la 250.000 de locuitori nu există niciun prag sau de la zero, care înseamnă, sigur, cea mai mică unitate administrativă, până la 10.000, iarăși nu există niciun prag. Plus, sunt chestiuni legate de sporuri și limitarea sporurilor. Deci sunt multe, multe discuții.”

În același timp, regimul sporurilor și eventualele limitări ale acestora generează dezbateri intense, deoarece influențează direct veniturile angajaților din sectorul public și bugetul de stat.

„În coaliție nu au fost până acum pe agenda noastră. Există acest prim proiect, trebuie văzut cum și în ce formă va fi asumat de Ministerul Muncii.”

Kelemen Hunor a subliniat că legea salarizării unitare nu a fost discutată în mod aprofundat în coalițiile anterioare, ceea ce explică dificultățile actuale din procesul de negociere. Proiectul se află încă într-o fază de elaborare, urmând să fie definitivat și asumat oficial de Ministerul Muncii.