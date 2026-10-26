Sprijin gratuit pentru seniorii care se confruntă cu singurătatea. Întâlnirile cu psihologi au loc în fiecare săptămână

Seniorii din Oradea care se confruntă cu singurătatea sau cu probleme emoționale pot beneficia de sprijin psihologic gratuit. Direcția de Asistență Socială Oradea organizează întâlniri de grup în fiecare zi de luni, la Centrul Multifuncțional Rogerius. Participanții pot discuta cu psihologi despre dificultățile personale și pot socializa cu alte persoane de vârsta lor. Instituția desfășoară și alte activități gratuite dedicate vârstnicilor.

Seniorii din Oradea au posibilitatea de a participa săptămânal la ședințe gratuite de sprijin psihologic, organizate de Direcția de Asistență Socială Oradea (DASO), la Centrul Multifuncțional Rogerius. Activitățile sunt coordonate de doi psihologi voluntari din cadrul Asociației Psihologi pentru Comunitate și sunt destinate persoanelor vârstnice care au nevoie de sprijin emoțional sau de interacțiune socială.

Potrivit informațiilor transmise de DASO și prezentate de Bihoreanul, participanții pot aborda subiecte precum singurătatea, pierderea persoanelor apropiate, dificultățile din relațiile de familie și schimbările asociate înaintării în vârstă.

Programul a fost lansat în decembrie 2025, iar ulterior întâlnirile au fost organizate cu o frecvență săptămânală, pentru a le permite beneficiarilor să participe constant la activitățile de grup.

Directoarea Direcției de Asistență Socială Oradea, Anca Grama, a explicat că discuțiile purtate cu persoanele înscrise în program au evidențiat dificultățile provocate de lipsa interacțiunilor sociale.

„Din ceea ce ne-au împărtășit seniorii care participă la aceste întâlniri, una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă este singurătatea”, a declarat directoarea DASO, Anca Grama.

Potrivit acesteia, pentru o parte dintre beneficiari, participarea la întâlnirile săptămânale reprezintă o oportunitate de a ieși din locuință, de a comunica și de a petrece timp alături de alte persoane. Activitățile urmăresc atât oferirea de sprijin psihologic, cât și dezvoltarea relațiilor sociale între participanți.

Direcția de Asistență Socială Oradea desfășoară, în paralel cu întâlnirile de sprijin psihologic, un program de exerciții fizice destinat persoanelor în vârstă. Activitățile sunt organizate în fiecare joi, la Centrul Multifuncțional Ioșia, situat pe strada Cazaban nr. 52/A.

Programul este realizat în parteneriat cu Asociația Noua Acropolă și include exerciții ușoare, adaptate capacității fizice a participanților. Acestea sunt orientate către menținerea mobilității și îmbunătățirea posturii.

O altă componentă a programelor derulate de DASO vizează familiarizarea persoanelor vârstnice cu utilizarea tehnologiei. Instituția organizează cursuri gratuite în cadrul cărora participanții învață să folosească telefoanele mobile și aplicațiile disponibile online.

Până în prezent, peste 250 de seniori au beneficiat de aceste cursuri. Direcția de Asistență Socială Oradea a anunțat recent deschiderea înscrierilor pentru două noi grupe, în care instruirea se va desfășura în limbile română și maghiară.

Persoanele interesate de întâlnirile cu psihologii, de exercițiile fizice sau de cursurile de utilizare a tehnologiei pot solicita informații suplimentare și se pot înscrie contactând Direcția de Asistență Socială Oradea.

Înscrierile și solicitările de informații se pot face telefonic, la numărul 0770 988 624, sau prin e-mail, la adresa social@daso-oradea.ro.

Reprezentanții instituției îi încurajează inclusiv pe membrii familiilor și pe vecinii persoanelor vârstnice care petrec mult timp singure să le transmită informațiile despre programele disponibile. Demersul urmărește facilitarea accesului seniorilor la activitățile de socializare, sprijin psihologic, mișcare și educație digitală organizate gratuit în municipiu.