Doliu în lumea filmului. A murit îndrăgitul actor care le-a dat voce lui Bugs Bunny, Daffy Duck sau Porky Pig

Eric Bauza, actorul care le-a dat voce personajelor Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig în mai multe producții recente, a murit la 46 de ani. Familia sa a anunțat decesul subit, iar cauza ar fi fost o boală cardiovasculară hipertensivă. Artistul premiat cu trei trofee Emmy a contribuit la numeroase producții animate, inclusiv „Space Jam: A New Legacy” și „The Super Mario Bros. Movie”

Este din nou doliu la Hollywood! Eric Bauza, actorul de voce care a interpretat personaje celebre din universul Looney Tunes, precum Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig, a murit la vârsta de 46 de ani. Familia sa a anunțat decesul subit.

Artistul premiat cu Emmy a participat la mai multe producții animate cunoscute, inclusiv filmele „Space Jam: A New Legacy”, „The Super Mario Bros. Movie” și proaspăt lansatul „Coyote vs. Acme”, transmite BBC.

Familia lui Eric Bauza a anunțat pe Instagram că actorul a murit „subit”.

Potrivit publicației Variety, cauza decesului a fost o boală cardiovasculară hipertensivă. Actorul ar fi murit duminică, la domiciliul său.

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Născut în Ontario și având origini filipineze, Bauza a povestit într-un interviu acordat NBC News în 2021 că a crescut urmărind cu entuziasm personajele Looney Tunes și că, încă din copilărie, încerca să le imite vocile.

Artistul considera că umorul acestor personaje depășește barierele culturale și lingvistice. În interviul respectiv, el a explicat de ce producțiile au rămas populare în întreaga lume.

„Looney Tunes transcende toate limbile și toate culturile. Nu contează din ce parte a planetei vii. Înțelegi comedia”, declara Eric Bauza.

În 2021, actorul a dat voce personajelor Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn în filmul „Space Jam: A New Legacy”.

Ulterior, a reluat aceste roluri și l-a interpretat și pe Road Runner în producția „Coyote vs. Acme”, lansată în această vară. De asemenea, a apărut în filmul „Forgotten Island”, lansat recent.

Bauza a interpretat și personajul General Toad în „The Super Mario Bros. Movie”, din 2023, precum și în continuarea „The Super Mario Galaxy Movie”, unul dintre cele mai de succes filme internaționale ale anului.

Între 2022 și 2025, actorul a câștigat trei premii Emmy pentru interpretări vocale remarcabile în mai multe seriale de televiziune.

Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, a transmis un mesaj în memoria artistului, subliniind contribuția acestuia la universul animației.