Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a lansat acuzații la adresa României în legătură cu atacurile cu drone din Marea Neagră. Oficialul de la Sofia susține că incidentele din Zona Economică Exclusivă a României au fost provocate de acuzațiile formulate de București împotriva Rusiei. Declarațiile au fost făcute după o serie de incidente care au afectat nave comerciale în largul coastelor românești și bulgare. Poziția lui Radev a fost apreciată de autoritățile de la Moscova.

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a criticat autoritățile române pentru poziția adoptată în urma atacurilor cu drone din Marea Neagră, susținând că responsabilitatea Rusiei nu poate fi stabilită fără dovezi clare. Potrivit publicației bulgare Trud, oficialul consideră că acuzațiile formulate de București împotriva Moscovei au provocat incidentele produse în Zona Economică Exclusivă a României.

Radev a declarat că, dintre șefii de guvern ai celor trei state membre NATO cu ieșire la Marea Neagră, respectiv Bulgaria, România și Turcia, a fost singurul care a decis convocarea ambasadorului Rusiei pentru a transmite poziția țării sale.

Cu toate acestea, premierul bulgar a insistat că formularea unor acuzații împotriva unui stat trebuie să se bazeze pe probe concrete, nu pe declarații politice.

„Eu am fost singurul prim-ministru dintre cele trei state ale noastre membre NATO de la Marea Neagră (Bulgaria, România și Turcia – n.r) care l-a convocat pe ambasadorul rus și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Când fac acuzații, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot să o fac pe baza unor sloganuri”, a spus premierul bulgar.

Atacurile cu drone din Marea Neagră au afectat mai multe nave comerciale în perioada 5–23 octombrie, când au fost înregistrate opt incidente în largul coastelor României și Bulgariei. Unele dintre nave au fost lovite, iar altele au fost implicate în evenimente asociate acestor atacuri.

În acest context, premierul Rumen Radev a prezentat modul în care autoritățile bulgare au intervenit în situațiile de urgență produse în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei. Acesta a susținut că echipele de salvare au ajuns rapid în zonele afectate, deși condițiile meteorologice erau nefavorabile.

Oficialul a subliniat că intervențiile au demonstrat capacitatea Bulgariei de a respecta obligațiile internaționale privind operațiunile de căutare și salvare pe mare.

„Noi am arătat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în domeniul căutării și salvării în caz de urgență”, a declarat Radev.

Premierul bulgar a revenit asupra intervențiilor desfășurate după producerea incidentelor, insistând asupra rapidității cu care au acționat echipele de salvare, în pofida vremii severe.

„În primele minute ale tragediei care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare erau acolo, în ciuda condițiilor meteorologice severe. Am demonstrat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în căutarea și salvarea de urgență”, a adăugat premierul bulgar.

Autoritățile ruse au apreciat atitudinea lui Rumen Radev față de Moscova, considerată tot mai conciliantă, precum și o serie de decizii recente ale Bulgariei care corespund intereselor Kremlinului.

Printre măsurile menționate se află retragerea Bulgariei din Coaliția Voluntarilor, dar și blocajele referitoare la sancțiunile europene impuse Rusiei.

O altă decizie anunțată recent de premierul bulgar privește sprijinul financiar acordat Ucrainei de Uniunea Europeană. Radev a precizat că Bulgaria nu va participa la un nou pachet de asistență financiară destinat Kievului.

Aceste poziții au fost apreciate de Moscova în contextul relațiilor dintre Rusia și statele europene, precum și al măsurilor adoptate la nivelul Uniunii Europene în legătură cu războiul din Ucraina.

Incidentele cu drone din Marea Neagră au vizat și spațiul aerian al României, unde aviația militară a intervenit pentru neutralizarea unor aparate de atac.

La 17 octombrie, două drone au pătruns în spațiul aerian românesc și au fost ulterior doborâte de piloții militari români deasupra Mării Negre.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că aparatele neutralizate aparțineau familiei Gheran, fiind drone de atac echipate cu sisteme de propulsie cu reacție.

Potrivit datelor prezentate, aviația militară română a doborât în total cinci drone, fie în spațiul aerian național, fie în Zona Economică Exclusivă a României.