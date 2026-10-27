Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice. Cine nu le mai poate închiria și unde este interzisă circulația

Consiliul General al Municipiului București a adoptat marți, 27 octombrie, un regulament care introduce condiții mai stricte pentru închirierea și utilizarea trotinetelor electrice. Noile prevederi stabilesc restricții de vârstă, interdicții de circulație în anumite zone și obligații suplimentare pentru companiile care oferă astfel de servicii. De asemenea, unele amenzi vor crește până la 5.000 de lei, iar operatorii vor plăti o taxă pentru ocuparea domeniului public.

Bucureștenii care folosesc trotinete electrice închiriate prin aplicații vor trebui să respecte noi condiții, după adoptarea regulamentului de către Consiliul General al Municipiului București.

Potrivit documentului, serviciile de închiriere vor putea fi utilizate, în principiu, de persoanele care au împlinit 18 ani. Există însă o excepție pentru tinerii de minimum 16 ani care dețin permis de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1.

Companiile care oferă trotinete electrice spre închiriere vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor la înregistrarea contului, prin intermediul unui act de identitate sau al unui sistem de identificare electronică.

Persoanele care au deja conturi în aplicațiile de închiriere vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a furniza documentele de identitate. În caz contrar, accesul la serviciu va fi blocat.

În plus, utilizatorii vor trebui să aibă asupra lor un act de identitate pe durata deplasării cu trotineta închiriată.

Operatorii vor verifica valabilitatea documentelor și concordanța datelor, însă nu vor răspunde pentru autenticitatea acestora dacă au efectuat verificările rezonabile prevăzute de regulament.

Regulamentul stabilește și restricții privind locurile în care pot circula persoanele care închiriază trotinete electrice.

Circulația va fi interzisă pe aleile din parcuri și grădini publice, iar operatorii vor trebui să introducă în aplicații limitări care să împiedice utilizarea trotinetelor în aceste zone.

Interdicția privind circulația vehiculelor motorizate în parcurile Bucureștiului exista deja, în baza unei hotărâri adoptate în octombrie 2025. Noul regulament introduce obligații suplimentare pentru operatorii serviciilor de închiriere.

Restricții vor exista și în zona Centrului Vechi, precum și pe străzile pietruite și pe cele nereabilitate, pentru reducerea riscurilor de accident.

Utilizatorilor le va fi interzis să folosească telefonul mobil în timpul deplasării sau să circule purtând căști audio. De asemenea, regulamentul interzice explicit depășirea autovehiculelor aflate în mișcare.

Noile prevederi vizează și modul în care trotinetele electrice sunt lăsate pe domeniul public, în special în zonele în care pot bloca circulația pietonilor.

Va fi interzisă staționarea trotinetelor pe rampele destinate persoanelor cu dizabilități, pe marcajele tactile și pe traseele accesibile, precum și în locurile în care împiedică deplasarea cărucioarelor.

Trotinetele vor putea fi poziționate paralel sau perpendicular pe bordură, cu condiția păstrării unui spațiu liber de minimum 1,5 metri pentru pietoni.

În apropierea autoturismelor parcate, distanța minimă va trebui să fie cel puțin egală cu înălțimea trotinetei.

Companiile vor avea obligația de a ridica în maximum 120 de minute trotinetele abandonate în locuri nepermise, atunci când acestea blochează căile de acces.

Regulamentul majorează și o parte dintre sancțiuni, de la intervalul anterior de 1.000–2.500 de lei la 2.000–5.000 de lei.

În anumite condiții, sunt prevăzute inclusiv anularea autorizației operatorilor și confiscarea trotinetelor utilizate pentru săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni.

Pentru desfășurarea activității fără autorizație, amenda rămâne cuprinsă între 8.000 și 10.000 de lei.

Aceste sancțiuni nu trebuie confundate cu amenzile aplicabile direct utilizatorilor pentru încălcarea regulilor de circulație.

Companiile care oferă servicii de închiriere vor trebui să achite o taxă de ocupare a domeniului public de 0,75 lei pe zi pentru fiecare trotinetă.

În timpul dezbaterilor, consilierul general Ovidiu Zară, din partea AUR, a propus majorarea acestei taxe la 2 lei pe zi pentru fiecare trotinetă, precum și creșterea taxei anuale de autorizare de la 5.000 la 8.000 de lei.

Acesta a propus și introducerea unor penalități pentru întârzierile la plata obligațiilor către bugetul local.

Primarul general Ciprian Ciucu a susținut necesitatea reglementării ocupării domeniului public de către operatorii de trotinete electrice.

„Ceea ce am propus e foarte simplu. Doar taxăm ocuparea spațiului public. Nu limităm nimic. E un mare hate la adresa trotinetelor, în București. Din păcate. Și am impresia că proiectul nu trece din cauză că niște firme dau niște telefoane. Le transmit acestor firme: dacă astăzi nu trece acest proiect, o să vină altul. Și o să vă văd atunci cum vă poziționați în fața Consiliului General. Au fost accidente. Le-am văzut. Mare grijă la telefoane…”, a declarat Ciprian Ciucu în timpul dezbaterilor.

Consilierul general Cătălin Nițu, din partea PUSL, a depus opt amendamente, dintre care șapte au fost adoptate.

Singura propunere respinsă a vizat stabilirea unui număr maxim de trotinete care pot fi autorizate anual în București.

Printre amendamentele aprobate se numără și introducerea unor canale prin care cetățenii vor putea semnala neregulile operatorilor, inclusiv prin e-mail, WhatsApp, SMS, coduri QR sau platforme online.

După mai bine de o oră de dezbateri, regulamentul a fost adoptat de Consiliul General al Municipiului București cu 44 de voturi pentru, trei abțineri și niciun vot împotrivă.

Noile prevederi urmează să fie aplicate potrivit condițiilor și termenelor stabilite de hotărârea adoptată și de procedurile de autorizare a operatorilor.