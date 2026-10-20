Mașinile vechi care vor fi interzise în centrul Capitalei din 2027 sau 2028. Ciprian Ciucu: Bucureștenii vor susține

Poluarea aerului cauzată de traficul rutier din București le scurtează viața locuitorilor cu 4-5 ani, arată un studiu oficial al Institutului Național de Sănătate Publică. Documentul stă la baza noii strategii prin care Primăria Capitalei își propune să interzică treptat accesul mașinilor poluante în centrul orașului. Planul vizează reducerea noxelor periculoase și protejarea sănătății populației.

Invitat la emisiunea Pro Verde, edilul-șef al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat că decizia nu reprezintă o ambiție personală, ci vine din cauza gravelor probleme de sănătate ale cetățenilor și a riscului unor sancțiuni financiare uriașe din partea Comisiei Europene.

Primarul general Ciprian Ciucu a arătat că cei mai afectați de noxe sunt copiii.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că nu este o măsură pentru că așa a visat noaptea primarul, ci pentru că este o măsură cu adevărat necesară. În primul rând, sunt foarte multe cazuri de boli respiratorii care sunt din cauza traficului excesiv. (…) Microparticulele, care sunt toxice, stau în suspensie în aer aproximativ un metru, și copiii sunt cei mai afectați”, afirmă edilul general.

Întrebat cu cât li se scurtează viața celor care trăiesc în București, primarul general a invocat avertismentele medicilor.

„Se poate scurta viața – spun specialiștii, spun medicii, nu eu – cu 4-5 ani, ceea ce este enorm”, spune Ciucu.

Restricțiile prevăzute în strategie vor fi aplicate eșalonat. Primele autovehicule care nu vor mai avea acces în zona centrală sunt cele non-Euro, adică mașinile foarte vechi, de peste 36 de ani.

Interdicțiile vor intra în vigoare în noiembrie 2027 sau cel mai târziu în primăvara anului 2028.

Ulterior, restricțiile vor fi extinse asupra vehiculelor Euro 1, Euro 2 și Euro 3. Din anul 2032, în centrul orașului vor mai putea circula doar autoturismele Euro 5, Euro 6, cele hibride și cele electrice.

Măsurile au nevoie de votul Consiliului General pentru a intra în vigoare. Inițiativa vine în condițiile în care România este deja condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene din cauza poluării aerului.

Chestionat în legătură cu proiectul Oxigen din 2019, care a fost blocat de Consiliul General, și întrebat ce îl face să creadă că nu va avea aceeași soartă, edilul a explicat că trebuie să îi convingă pe oameni de importanța proiectului.

„Este datoria mea să spun populației de ce este important să se întâmple acest lucru: pentru că mor oameni, mor bucureșteni sau dacă nu mor, ajung în spitale”, afirmă Ciucu.

Primarul general și-a exprimat încrederea în sprijinul cetățenilor.

„Dacă am curaj? Deja am făcut-o. Deja am propus acest lucru. (…) Eu cred că bucureștenii vor susține o astfel de măsură și, în consecință, mă aștept ca Consiliul General să o voteze”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Edilul a subliniat că inițiativa nu urmărește colectarea de taxe.

„Deci, nu este vorba despre o măsură care să vină cu niște taxe și ca să avem noi mai mulți bani la buget. (…) Nu acesta este obiectivul nostru! Obiectivul nostru este exclusiv sănătatea oamenilor”, a mai spus el.

Raportul realizat de Institutul Național de Sănătate Publică pe baza metodologiei Organizației Mondiale a Sănătății conține cifre alarmante: peste 14.700 de internări, accidente vasculare cerebrale și mii de spitalizări pentru pneumonii sau tumori pulmonare.

Pentru a elibera străzile, Primăria Capitalei va concesiona terenuri către investitori privați pentru parcări subterane.

Întrebat despre numărul exact al acestora, Ciprian Ciucu a precizat că vor fi construite cinci parcări subterane în centrul orașului, iar detaliile vor fi comunicate public ulterior.