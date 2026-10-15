Producătorul tigăilor Tefal, somat să renunțe la substanțele „chimice eterne”. Riscurile asociate învelișurilor antiaderente și alternativele

Trei organizații de mediu cer grupului francez Groupe SEB, proprietarul mărcii Tefal, să renunțe treptat la substanțele PFAS folosite în unele tigăi antiaderente. ONG-urile acuză compania că nu evaluează corespunzător riscurile asociate acestor compuși și amenință cu un proces dacă producătorul nu prezintă un plan de tranziție în următoarele trei luni, în contextul viitoarelor restricții europene.

Trei organizații de mediu au transmis un avertisment juridic grupului francez Groupe SEB, proprietarul mărcii Tefal, cerându-i să renunțe treptat la substanțele PFAS folosite în unele tigăi antiaderente. ONG-urile consideră că producătorul ignoră riscurile asociate acestor compuși și îi solicită un plan de tranziție, în contextul pregătirii unei noi reglementări europene.

ClientEarth, Générations Futures și Notre Affaire à Tous au transmis o notificare juridică grupului francez Groupe SEB, compania care deține marca Tefal, cunoscută pentru tigăile și vasele de gătit cu proprietăți antiaderente. Organizațiile cer companiei să își revizuiască abordarea privind utilizarea substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate, cunoscute sub denumirea de PFAS sau „substanțe chimice eterne”.

Aceste substanțe artificiale sunt utilizate într-o gamă largă de produse datorită proprietăților lor, însă se degradează foarte greu în mediul înconjurător. Din acest motiv, ele pot persista perioade îndelungate în natură și pot contribui la contaminarea apei și a solului.

Potrivit organizațiilor de mediu, abordarea Groupe SEB în privința acestor substanțe este „depășită și inadecvată” și nu respectă cerințele legislației franceze privind responsabilitatea corporativă, notează Euronews.com.

Notificarea reprezintă o etapă juridică formală, care nu conduce automat la deschiderea unui proces. Totuși, dacă producătorul nu își asumă public, în următoarele trei luni, angajamentul de a elimina treptat PFAS din produsele sale, organizațiile ar putea recurge la acțiuni în instanță, potrivit unui comunicat publicat de ClientEarth.

Hélène Duguy, avocată specializată în probleme de mediu la ClientEarth, a explicat pentru Euronews Earth că responsabilitatea nu ar trebui să se limiteze la producătorii substanțelor chimice.

„Nu doar producătorii de PFAS trebuie sancționați pentru ceea ce fac, ci și companiile de la capătul lanțului, care folosesc efectiv aceste substanțe, trebuie să demonstreze că este posibilă existența unei piețe fără PFAS”, a declarat aceasta.

În replică la acuzațiile organizațiilor, Groupe SEB a transmis că își va analiza conținutul documentelor și va răspunde, dacă va fi necesar, în conformitate cu legea.

Compania a mai precizat că „își desfășoară activitatea cu respectarea strictă a reglementărilor franceze și europene aplicabile activităților sale industriale, sub supravegherea periodică a autorităților competente”.

Unul dintre principalele puncte contestate de organizațiile de mediu este planul de vigilență publicat de Groupe SEB, un document prevăzut de legislația franceză, care trebuie să identifice și să abordeze riscurile asociate activităților companiei.

Potrivit ONG-urilor, cea mai recentă versiune a documentului identifică politetrafluoretilena, cunoscută sub abrevierea PTFE, drept o substanță „sigură”. Organizațiile consideră că această abordare nu recunoaște suficient riscurile asociate compusului și nu stabilește măsuri adecvate pentru reducerea lor.

PTFE este un tip de PFAS utilizat în acoperirile antiaderente ale unor vase de gătit Tefal. Materialul este cunoscut comercial și sub numele de Teflon și este apreciat pentru capacitatea de a respinge apa, grăsimile și petele.

Substanța a ajuns în centrul unei dispute juridice și în iulie 2025, când trei organizații franceze de mediu au intentat un proces împotriva grupului multinațional, acuzându-l de practici comerciale înșelătoare.

Acțiunea a vizat o campanie publicitară în care Tefal își prezenta acoperirile antiaderente drept „sigure”. Potrivit organizațiilor, această formulare minimaliza riscurile asociate PTFE și impactul pe care substanța îl poate avea de-a lungul întregului său ciclu de viață.

Riscurile asociate PTFE trebuie diferențiate de cele ale altor substanțe din categoria PFAS. Spre deosebire de compuși precum PFOS, considerat potențial cancerigen, și PFOA, clasificat drept cancerigen, PTFE nu a fost asociat în mod direct cu apariția cancerului în informațiile prezentate de Euronews Earth.

Cu toate acestea, modul în care este produs și eliminat poate ridica probleme de mediu.

Hans Peter Arp, profesor de chimie a mediului la Universitatea Norvegiană de Știință, a explicat că materialul în sine nu este toxic, însă procesele industriale și eliminarea produselor care îl conțin pot duce la eliberarea unor substanțe periculoase.

„PTFE nu este toxic”, a declarat profesorul, adăugând că „modul în care este fabricat și eliminat poate duce la eliberarea unor PFAS toxice”.

O problemă o reprezintă incinerarea produselor care conțin PTFE, proces care poate elibera substanțe chimice periculoase în mediu.

Specialistul a explicat că utilizarea unei tigăi cu înveliș antiaderent în propria locuință nu înseamnă neapărat că aceasta contaminează direct spațiul respectiv. Riscurile pot apărea însă în alte etape ale ciclului de viață al produsului.

„Dacă aveți în locuință astfel de produse din PTFE, așa cum au mulți dintre noi, inclusiv eu, este posibil să nu îmi contaminez casa, dar aș fi putut contribui la contaminarea zonei în care a fost fabricat PTFE-ul sau a locului în care va ajunge, în viitor, la depozitarea deșeurilor”, a explicat Arp.

La rândul său, Hélène Duguy susține că evaluarea riscurilor nu trebuie să se limiteze la produsul finit, ci să includă toate etapele implicate în fabricarea și eliminarea acestuia.

„Dacă vreți să înțelegeți riscurile unui PFAS precum PTFE, trebuie să analizați întregul lanț valoric”, a subliniat avocata.

Disputa dintre organizațiile de mediu și Groupe SEB apare într-un moment important pentru politicile europene privind substanțele PFAS. Uniunea Europeană pregătește o reglementare care ar urma să limiteze utilizarea acestor compuși în produsele de larg consum, cu posibile excepții pentru sectoarele considerate esențiale, precum apărarea și sănătatea.

Propunerea oficială a Comisiei Europene este așteptată la începutul anului 2027, după publicarea unui raport final al Agenției Europene pentru Produse Chimice, programat pentru luna decembrie.

În martie 2026, agenția avertizase deja că PFAS „reprezintă riscuri tot mai mari pentru oameni și mediu” și solicitase o interdicție extinsă la nivelul Uniunii, cu excepții în situațiile în care nu există alternative disponibile.

Între timp, reprezentanții industriei chimice încearcă să obțină cât mai multe derogări de la viitoarele restricții. Simon Terwagne, consultant la Forward Global, companie care reprezintă inclusiv clienți din industria chimică, a descris dosarul drept „de departe cel mai important dosar de care m-am ocupat în ultimii cinci ani”.

Acesta a susținut că „reducerea expunerii la PFAS este un obiectiv justificat, dar trebuie realizată în cel mai echilibrat și proporțional mod posibil”.

Organizațiile de mediu consideră însă că firmele care folosesc aceste substanțe ar trebui să înceapă pregătirile pentru eliminarea lor înainte de adoptarea noilor reguli europene.

În cazul vaselor de gătit, există deja alternative fără PFAS, precum fonta. Groupe SEB produce și astfel de articole, argument invocat de Hélène Duguy în sprijinul solicitării ca grupul să își planifice tranziția.

„Nu îi cerem companiei SEB să facă acest lucru până mâine, ci să planifice această tranziție, astfel încât angajații să aibă un plan alternativ și să existe o adaptare”, a declarat avocata.

Franța a introdus deja, la începutul anului 2026, o interdicție privind vânzarea, producția și importul anumitor produse care conțin substanțe PFAS, atunci când există alternative.

Prima versiune a proiectului legislativ includea și interzicerea vaselor de gătit antiaderente, însă această prevedere a fost eliminată ulterior, pe fondul informațiilor privind presiunile exercitate de grupuri de lobby, inclusiv în legătură cu producătorul Tefal.

Controversa privind tigăile Tefal face parte dintr-o problemă de mediu mai amplă. PFAS au fost dezvoltate de industria chimică în prima jumătate a secolului al XX-lea și sunt utilizate în numeroase produse, de la haine impermeabile și ambalaje alimentare până la articole de igienă menstruală.

Persistența lor în mediu și dificultatea eliminării au atras atenția autorităților și a organizațiilor de mediu. Potrivit investigației transfrontaliere The Forever Pollution Project, publicată în 2023, pe continentul european existau aproximativ 23.000 de situri contaminate cu PFAS.

Organizațiile de mediu susțin că unele mari companii din industria chimică, precum 3M și DuPont, au cunoscut riscurile asociate acestor substanțe, dar le-au ascuns timp de mai mulți ani.

ClientEarth a inițiat și alte demersuri juridice în acest domeniu. În cursul anului 2026, organizația a depus o plângere privind drepturile omului împotriva Belgiei, acuzând autoritățile că nu au abordat în mod adecvat poluarea extinsă cu PFAS.

La nivelul Uniunii Europene, au intrat în vigoare și noi cerințe privind monitorizarea substanțelor PFAS din apa potabilă. Statele membre trebuie să urmărească nivelurile acestor compuși și să transmită rezultatele Comisiei Europene. Dacă valorile-limită sunt depășite, autoritățile trebuie să ia măsuri pentru reducerea concentrațiilor și protejarea sănătății publice, informând totodată populația.

Deși măsurile sunt considerate un pas înainte, specialiștii avertizează că monitorizarea apei tratează în principal consecințele poluării. Pentru prevenirea contaminării, aceștia susțin că este necesară limitarea utilizării și eliberării PFAS în mediu.

În opinia lui Hélène Duguy, această problemă reflectă o dilemă mai largă privind raportul dintre activitatea economică și protecția mediului.