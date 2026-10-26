Senatul a votat o nouă regulă pentru conducătorii de trotinete și biciclete electrice. Ce obligație ar putea fi introdusă pe drumurile publice

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede obligativitatea purtării căștii de protecție de către conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice, indiferent de vârstă, atunci când circulă pe drumurile publice. Propunerea legislativă a fost adoptată cu 98 de voturi pentru și o abținere și modifică articolul 70 alineatul (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Potrivit proiectului, casca de protecție omologată și fixată corespunzător ar urma să fie obligatorie pentru toți conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice care se deplasează pe drumurile publice, indiferent de vârstă.

În cazul bicicletelor clasice, obligația purtării căștii rămâne aplicabilă conducătorilor cu vârsta sub 16 ani atunci când circulă pe partea carosabilă.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a explicat necesitatea introducerii acestei obligații prin utilizarea zilnică a trotinetelor și bicicletelor electrice și prin expunerea directă a utilizatorilor la riscul de accidentare în cazul unei căderi sau al unei coliziuni.

Potrivit acestuia, o denivelare a drumului, pierderea echilibrului sau impactul cu un alt vehicul pot provoca vătămări grave, inclusiv în timpul unei deplasări scurte.

Nicolae Vlahu a arătat că legislația în vigoare, respectiv articolul 70 alineatul (4) din OUG nr. 195/2002, impune în prezent purtarea căștii de protecție pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani atunci când circulă pe partea carosabilă. Pentru utilizatorii de trotinete electrice care au depășit această vârstă, obligația nu există în prezent.

Senatorul a susținut că riscul unui traumatism cranian nu dispare odată cu împlinirea vârstei de 16 ani. Deși experiența și atenția sunt necesare în trafic, acestea nu pot elimina toate pericolele, iar protejarea capului rămâne importantă atât pentru un tânăr de 18 ani, cât și pentru un adult.

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a apreciat că propunerea legislativă este necesară și reprezintă un pas important pentru protejarea participanților la trafic.

Acesta a subliniat că utilizatorii trotinetelor și bicicletelor electrice sunt vulnerabili în trafic, iar purtarea căștii de protecție poate reduce semnificativ numărul și riscul traumatismelor provocate de accidente.

Senatoarea Valentina-Mariana Aldea a precizat că este inițiatoarea unui alt proiect de lege, care urmărește completarea măsurilor de prevenție prin introducerea unui curs de legislație rutieră pentru persoanele care utilizează trotinete electrice.

Aceasta a subliniat că instruirea privind regulile de circulație trebuie completată de măsuri concrete de siguranță, precum purtarea căștii de protecție.

În opinia senatoarei, o plimbare cu trotineta se poate transforma dintr-un moment plăcut într-un accident tragic, motiv pentru care casca ar trebui să reprezinte o regulă clară pentru fiecare utilizator, nu doar pentru copii. Valentina-Mariana Aldea a susținut proiectul, argumentând că prevenția trebuie să înceapă înainte de producerea unui accident.

Senatul este primul for sesizat în cazul acestei propuneri legislative, iar Camera Deputaților este forul decizional. Prin urmare, proiectul mai trebuie să parcurgă etapa parlamentară de la Camera Deputaților înainte ca procesul legislativ să fie încheiat.