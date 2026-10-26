Doliu la nivel național: Fostul premier al Japoniei, Yasuo Fukuda, a murit

Fostul premier al Japoniei, Yasuo Fukuda, a murit. Fukuda a rămas cunoscut pentru abordarea diplomatică moderată și eforturile de consolidare a relațiilor dintre Tokyo și Beijing.

Fostul premier al Japoniei, Yasuo Fukuda, a murit. A decedat la vârsta de 90 de ani. S-a stins din viață în data de 22 octombrie, însă decesul său a fost anunțat abia pe 26 octombrie de un oficial de rang înalt al Partidului Liberal Democrat, formațiune politică al cărei președinte a fost el.

Informația a fost confirmată de oficial pentru agenția de presă AFP.

Yasuo Fukuda (16 iulie 1936 – 22 octombrie 2026) a fost un politician japonez, care a ocupat funcția de prim-ministru al Japoniei între septembrie 2007 și septembrie 2008. A fost cel de-al 91-lea premier al țării și a reprezentat Partidul Liberal Democrat (LDP).

Fukuda s-a născut la 16 iulie 1936, în orașul Takasaki, din prefectura Gunma, Japonia. A provenit dintr-o familie cu o puternică tradiție politică. Tatăl său, Takeo Fukuda, a fost un important om politic japonez și a ocupat funcția de prim-ministru între 1976 și 1978. La momentul nașterii lui Yasuo, acesta lucra ca înalt funcționar în Ministerul de Finanțe. Mama sa, Mie Fukuda, născută Arai, era nepoata unui judecător al Curții Supreme. Yasuo a fost cel mai mare dintre cei trei băieți ai familiei, care a avut în total cinci copii, trei băieți și două fete.

A urmat cursurile liceului Azabu din Tokyo, după care a studiat economia la Universitatea Waseda, pe care a absolvit-o în 1959.

Spre deosebire de alți politicieni proveniți din familii cu tradiție în viața publică, Fukuda nu a intrat imediat în politică după terminarea studiilor. În 1959, s-a angajat la compania petrolieră japoneză Maruzen Oil, unde a lucrat timp de 17 ani, până în 1976.

În același an, a părăsit sectorul privat pentru a deveni secretarul politic al tatălui său, Takeo Fukuda, care ocupa atunci funcția de prim-ministru. Yasuo Fukuda a intrat în parlament în 1990, când a fost ales în Camera Reprezentanților, camera inferioară a Dietei Japoniei, reprezentând prefectura Gunma din partea Partidului Liberal Democrat. În anii următori, a ocupat mai multe funcții parlamentare, inclusiv pe cea de președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților.

Între 2000 și 2004, Fukuda a fost secretar-șef al Cabinetului, funcție care include responsabilități de coordonare guvernamentală și de comunicare publică. A lucrat în guvernele conduse de premierii Yoshiro Mori și Junichiro Koizumi. Cu o perioadă de peste 1.200 de zile în această funcție, a devenit, la acea vreme, cel mai longeviv titular al postului. În această perioadă, și-a consolidat reputația de politician moderat, apreciat pentru abordarea sa pragmatică.

Fukuda a ajuns în fruntea guvernului în septembrie 2007, după demisia neașteptată a premierului Shinzō Abe. A fost ales președinte al Partidului Liberal Democrat și a devenit cel de-al 91-lea prim-ministru al Japoniei.

În timpul mandatului său, a promovat o abordare diplomatică conciliantă în relațiile cu statele vecine din Asia, acordând o atenție deosebită îmbunătățirii relațiilor dintre Japonia și China. Activitatea guvernului său a fost însă afectată de blocajul politic din parlament, în condițiile în care opoziția deținea controlul asupra Camerei Consilierilor, camera superioară a Dietei Japoniei.

În septembrie 2008, după aproximativ un an la conducerea guvernului, Fukuda și-a anunțat demisia, invocând necesitatea de a depăși impasul politic și de a permite continuarea procesului legislativ.

După plecarea de la conducerea guvernului, a rămas membru al Camerei Reprezentanților până în 2012, când s-a retras din politica parlamentară. Ulterior, a continuat să participe la activități și forumuri internaționale, printre care Club de Madrid și Boao Forum for Asia, susținând dialogul diplomatic și cooperarea dintre Japonia și China.