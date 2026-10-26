Radu Georgescu lansează un avertisment dur despre taxele din România: Statul îți ia aproximativ 70% din venituri. În curând, acest procent se va duce spre 100%

Economistul Radu Georgescu avertizează că investitorii străini vând agresiv titlurile de stat emise de Guvernul României, acceptând pierderi care ar ajunge, în unele cazuri, la 10% sau chiar 40%. Acesta subliniază că evoluția poate fi observată pe burse, atât în volumul tranzacțiilor, cât și în cotațiile titlurilor de stat, și avertizează asupra riscurilor pe care le-ar putea ascunde portofoliile băncilor și ale fondurilor de pensii din România.

Potrivit informațiilor publicate de Radu Georgescu pe Facebook, comportamentul investitorilor străini s-ar fi schimbat semnificativ față de începutul anului. Dacă atunci se vorbea despre interesul ridicat pentru titlurile de stat emise de România, în prezent aceștia ar încerca să le vândă, chiar și în condițiile înregistrării unor pierderi importante.

Economistul indică evoluția cotațiilor a două emisiuni de titluri de stat tranzacționate pe bursele externe în 2026. Prima este emisiunea din 4 martie, în valoare de 1,3 miliarde de dolari, pentru care acesta estimează o pierdere de aproximativ 10%.

A doua emisiune, tot din 4 martie, a fost realizată în valoare de 1,9 miliarde de euro. În acest caz, Georgescu estimează o pierdere de aproximativ 8% pentru investitori.

Economistul face referire și la persoanele sau instituțiile care au cumpărat titluri de stat emise de Guvern în 2021. În opinia sa, acestea ar înregistra pierderi de până la 40%.

Georgescu susține că băncile străine care au achiziționat titluri de stat românești s-ar confrunta cu pierderi importante, pe care le descrie drept posibil cele mai mari din portofoliile lor.

„Investitorii străini vând agresiv titlurile de stat emise de Guvernul României. Acest lucru se vede pe bursă. In volumul tranzacțiilor și în cotațiile titlurilor de stat. Investitorii străini vând titlurile de stat emise de Guvernul Romaniei cu pierderi între 10% și 40%, doar ca să iasă din România. La începutul anului ti s-a spus că investitorii s-au bătut pe titlurile emise de România. Acum se bat să le vândă. Vezi în primele două chenare cotațiile celor două emisiuni de titluri de stat pe bursele externe in 2026. În primul chenar este emisiunea din 4 martie, în sumă de 1,3 miliarde de dolari. Pierdere de doar 10%. În al doilea chenar este emisiunea tot din 4 martie, în sumă de 1,9 miliarde de euro. Ăștia sunt un pic mai norocoși. Pierdere „doar” de 8%. Și mai „norocoși” sunt cei care au cumpărat titluri de stat emise de Guvernul României în 2021. Ei au o „pierdere” de doar 40%. Acum băncile străine își smulg părul din cap ca au cumparat titluri de stat. Probabil Guvernul Romaniei le provoaca cele mai mari pierderi din portofoliu”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Economistul atrage atenția asupra expunerii sistemului bancar din România la titlurile de stat. Potrivit datelor prezentate de acesta, aproximativ 30% din activele băncilor din România, echivalentul a 280 de miliarde de lei, sunt reprezentate de astfel de instrumente financiare.

Georgescu consideră că, în condițiile în care titlurile de stat ar înregistra pierderi de 10% până la 40%, această expunere ar putea ascunde pierderi importante în portofoliile bancare. El subliniază că titlurile de stat reprezintă o parte semnificativă din activele instituțiilor financiare și leagă această situație de banii deținuți de populație în bănci.

În mesajul său, economistul avertizează că aceste riscuri nu ar fi vizibile în totalitate în prezent. Explicația oferită de acesta este că băncile din România nu își reevaluează activele la valoarea de piață, ceea ce ar permite ca eventualele pierderi să rămână ascunse în bilanțuri.

„Ca o paranteză. 30% din activele băncilor din România, adică 280 de miliarde de lei, sunt titluri de stat. Cu alte cuvinte, 30% din banii tăi din bancă sunt în niște active care au o pierdere între 10% și 40%. Ups”, a mai scris economistul.

Radu Georgescu extinde avertismentul și asupra fondurilor de pensii private. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, fondurile de pensii dețin titluri de stat în valoare de 150 de miliarde de lei.

Economistul susține că aproximativ 60% din pensia privată ar fi investită în titluri de stat și atrage atenția asupra posibilelor efecte ale unei scăderi a valorii acestor instrumente financiare.

Acesta recomandă, în esență, raportarea pierderilor estimate de 10% sau 40% la sumele deținute de bănci și fondurile de pensii, pentru a evidenția amploarea riscurilor pe care le consideră ascunse în portofoliile acestora.

Georgescu descrie aceste posibile pierderi drept probleme care nu sunt, deocamdată, pe deplin vizibile în sistemul bancar și în cel al pensiilor private. Afirmațiile reprezintă evaluarea economistului, iar mesajul publicat de acesta nu oferă, în sine, o confirmare independentă a unor pierderi efective de această amploare.

„Este luni și este urât afară. Nu ți-aș spune că 60% din pensia ta privată este tot în titluri de stat. Fondurile de pensii au 150 de miliarde de lei în titluri de stat. Ups. Încearcă să aplici 10% sau 40% la sumele de mai sus și vei vedea ce pierderi uriașe stau ascunse în dulapurile din bănci și fonduri de pensii din Romania. Momentan, elefanții din dulapurile băncilor și ale fondurilor de pensii sunt ascunși. Deoarece băncile din România nu reevaluează activele la valoarea de piață”, a subliniat Radu Georgescu.

În opinia economistului, dacă investitorii străini își reduc expunerea la titlurile de stat românești, finanțarea statului s-ar putea baza tot mai mult pe investitorii din interiorul țării.

Georgescu consideră că printre cei care ar putea continua să cumpere titluri de stat se numără persoanele care investesc în programele Fidelis și Tezaur. El apreciază că aproximativ 90% dintre acești investitori nu ar cunoaște modul de funcționare al titlurilor de stat.

Economistul susține că, pe lângă investitorii interni, o altă sursă de finanțare ar putea rămâne populația, în condițiile în care Guvernul ar lua în calcul să atragă mai mulți bani de la cetățeni în anul următor.

„Probabil singurii finanțatori ai României vor rămâne cei din interior, care vor cumpăra titlurile Fidelis și Tezaur. Pentru că probabil 90% dintre ei nu știu cum funcționează titlurile de stat. Ah, și mai rămâne cineva: tu. Deja Guvernul se uită în portofelul tău și nu exclude să-ți ia și mai mulți bani la anul”, avertizează economistul.

În finalul mesajului său, economistul critică nivelul taxării din România și afirmă că statul ar prelua în prezent aproximativ 70% din veniturile lunare ale populației.

În calculul său intră atât taxarea directă, prin impozitele aplicate salariilor, cât și taxarea indirectă, prin TVA, accize și impozite pe proprietate.

Georgescu avertizează că acest procent ar putea ajunge în viitor aproape de 100%, pe fondul presiunilor fiscale pe care le anticipează. Mesajul său se încheie cu o formulare ironică referitoare la expresia „nu vei deține nimic și vei fi fericit”, folosită de Forumul Economic Mondial.

„Momentan statul roman îți ia aproximativ 70% din veniturile lunare prin taxare directă (impozitele pe salarii) și prin taxare indirectă (TVA, accize, taxe pe proprietate). În curând, acest procent se va duce spre 100%. Dar stai liniștit. Nu vei avea nimic și vei fi fericit. Să fie economie!”, a conchis Radu Georgescu.

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