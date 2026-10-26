Transelectrica investește 2,3 miliarde de lei în interconexiunile României. Numărul liniilor electrice ar putea crește de la 11 la 19

Transelectrica va aloca aproximativ 2,3 miliarde de lei, în perioada 2026-2035, pentru extinderea interconexiunilor energetice ale României. Compania urmărește creșterea numărului de linii electrice de la 11 la 19, prin investiții în infrastructura internă și noi legături cu Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina.

România ar putea extinde de la 11 la 19 numărul liniilor electrice de interconexiune de 400 kV, prin proiectele de dezvoltare planificate împreună cu operatorii din statele vecine. Transelectrica alocă aproximativ 2,3 miliarde de lei acestor investiții în perioada 2026-2035, pentru a crește capacitatea de schimb de energie cu piețele regionale.

Aproximativ 19% din valoarea programului de investiții pentru dezvoltarea Rețelei Electrice de Transport în perioada 2026-2035 este destinat proiectelor de creștere a capacității de interconexiune, a anunțat luni, 26 octombrie 2026, Transelectrica.

În prezent, România dispune de 11 linii electrice aeriene de interconexiune de 400 kV. Planurile de dezvoltare realizate împreună cu operatorii de transport și de sistem din țările vecine vizează extinderea infrastructurii până la 19 linii. Noile conexiuni avute în vedere sunt cu Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina.

Extinderea interconexiunilor presupune și investiții în infrastructura energetică internă. Pentru a permite circulația eficientă a energiei, Transelectrica dezvoltă rețeaua de 400 kV, modernizează stații electrice și pregătește noi culoare de transport.

Aceste investiții sunt necesare în contextul transformărilor sistemului energetic, generate de integrarea unor volume tot mai mari de energie din surse regenerabile, dezvoltarea capacităților de stocare și modificarea fluxurilor de energie la nivel regional.

Potrivit companiei, creșterea capacității de interconexiune ar putea oferi Sistemului Energetic Național (SEN) mai multă flexibilitate și ar facilita integrarea României pe piața europeană de energie.

O capacitate mai mare de schimb cu statele vecine ar permite transportul energiei în ambele sensuri, în funcție de nivelul producției, al consumului și de condițiile pieței.

În perioadele în care România înregistrează un surplus de producție, interconexiunile ar putea facilita exporturile către piețele vecine. În schimb, atunci când producția disponibilă este redusă sau consumul crește, aceste legături ar putea permite accesul la energia disponibilă în sistemul european.

Transelectrica urmărește astfel să pregătească Rețeaua Electrică de Transport pentru noile fluxuri regionale de energie și pentru o piață europeană tot mai interconectată.