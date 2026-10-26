APIA lansează un portal unic pentru fermieri. Platforma va simplifica accesul la servicii și gestionarea documentelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va dezvolta un portal digital unic pentru fermierii din România, în valoare de 93,584 milioane de lei, pentru simplificarea procedurilor administrative. Proiectul va fi lansat pe 29 octombrie.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va dezvolta un portal unic destinat fermierilor, prin intermediul căruia aceștia vor putea accesa mai ușor informațiile și serviciile instituției. Platforma va permite și gestionarea digitală a documentelor aferente cererilor de plată, petițiilor și altor înscrisuri.

Potrivit unui comunicat al instituției, conferința de lansare a proiectului „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură” este programată pentru 29 octombrie. Valoarea proiectului se ridică la 93,584 milioane de lei.

Implementarea platformei urmărește eficientizarea activității APIA, prin optimizarea fluxurilor de lucru și reducerea timpului necesar procesării documentelor. Pentru fermieri, proiectul vizează simplificarea procedurilor administrative și facilitarea interacțiunii cu instituția prin intermediul serviciilor digitale.

Reprezentanții APIA au precizat că dezvoltarea portalului va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite. Funcționalitățile platformei și modalitățile concrete de utilizare vor fi prezentate publicului pe măsură ce vor fi definitivate și vor deveni operaționale.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF), în cadrul Priorității 2 – Digitalizarea administrației publice centrale și a mediului de afaceri. Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de Organism Intermediar.

Valoarea totală eligibilă a proiectului, inclusiv TVA, este de 93,584 milioane de lei. Din această sumă, 70,140 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din FEDR, iar 23,443 milioane de lei provin de la bugetul de stat.

Implementarea proiectului este prevăzută să se încheie în iulie 2029. Noul portal va fi dezvoltat și pus în funcțiune sub sloganul campaniei de promovare „Portal APIA. Mai simplu pentru fermieri”.