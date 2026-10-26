Ministerul Sănătății pregătește o nouă regulă pentru spitalele din România. Stocurile de medicamente ar putea fi raportate săptămânal

Ministerul Sănătății urmărește să prevină problemele de aprovizionare a spitalelor cu medicamente prin monitorizarea săptămânală a consumului și a stocurilor utilizate în programele naționale de sănătate. În paralel, autoritățile intenționează să crească rezervele naționale de medicamente critice, pentru a putea interveni rapid atunci când apar dificultăți de aprovizionare, a anunțat luni ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că a avut o întâlnire cu reprezentanții producătorilor și distribuitorilor de medicamente, inclusiv cu cei ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) și ai Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR). În cadrul discuțiilor au fost identificate primele soluții pentru evitarea sincopelor în aprovizionarea unităților sanitare.

Printre măsurile analizate se numără introducerea raportării săptămânale către Ministerul Sănătății a consumului și a stocurilor de medicamente utilizate în programele naționale de sănătate.

Prin această monitorizare, autoritățile urmăresc să identifice din timp eventualele probleme de aprovizionare și punctele critice care pot afecta spitalele. În același timp, este avută în vedere creșterea stocurilor naționale de medicamente esențiale, astfel încât sistemul sanitar să poată răspunde mai rapid în cazul apariției unor dificultăți.

O atenție deosebită va fi acordată medicamentelor de care au nevoie pacienții oncologici, persoanele cu boli cardiovasculare și pacienții cu afecțiuni rare. Aceste categorii se numără printre prioritățile Ministerului Sănătății în efortul de a preveni întreruperile în aprovizionarea cu tratamente.

Creșterea rezervelor naționale de medicamente ar urma să permită intervenții rapide atunci când apar probleme de aprovizionare. Una dintre soluțiile avute în vedere este redistribuirea medicamentelor de la un spital la altul, în funcție de necesități și atunci când situația o impune.

Alexandru Rogobete a subliniat că pacienții nu ar trebui să fie nevoiți să caute medicamente în mai multe spitale pentru a-și putea continua tratamentul. În acest context, ministrul a evidențiat responsabilitatea Ministerului Sănătății de a se asigura că medicamentele necesare ajung la pacienți.

Prin monitorizarea periodică a stocurilor și prin consolidarea rezervelor naționale, autoritățile urmăresc să poată identifica mai repede unitățile sanitare care se confruntă cu lipsuri și să direcționeze medicamentele acolo unde sunt necesare.

Ministrul Sănătății a mai arătat că presiunea financiară acumulată în ultimele luni a scos în evidență vulnerabilitățile sistemului sanitar. Acestea devin vizibile atunci când finanțarea disponibilă nu ține pasul cu nevoile reale ale spitalelor și ale pacienților.

În acest context, monitorizarea consumului și a stocurilor de medicamente, identificarea punctelor critice din aprovizionare și creșterea rezervelor naționale sunt măsuri prin care Ministerul Sănătății încearcă să reducă riscul apariției unor sincope.

Demersurile au ca obiectiv prevenirea situațiilor în care spitalele nu dispun de medicamentele necesare și asigurarea unui acces mai bun al pacienților la tratamente, în special în cazul bolilor oncologice, cardiovasculare și al afecțiunilor rare.