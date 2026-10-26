Anthropic a fost dată în judecată pentru folosirea muzicii lui Elvis Presley. Deținătorii drepturilor cer despăgubiri de 48,6 milioane de dolari

Deținătorii drepturilor asupra muzicii lui Elvis Presley au dat în judecată compania de inteligență artificială Anthropic, pe care o acuză că a folosit ilegal cântecele artistului pentru antrenarea modelului său AI, Claude. Reclamanții solicită despăgubiri totale de 48,6 milioane de dolari și cer companiei să înceteze încălcarea drepturilor de autor.

Acțiunea în justiție a fost inițiată de un grup de mandatari și companii muzicale, printre care se numără Authentic Brands Group și Raleigh Music Publishing. Într-o plângere de 28 de pagini, depusă vinerea trecută la o instanță federală din Districtul de Nord al Californiei, reclamanții susțin că modelul Claude a fost antrenat în mod necorespunzător folosind 274 de cântece ale lui Elvis Presley.

Printre piesele invocate în proces se numără melodii cunoscute precum Can’t Help Falling in Love with You, Run On și Farther Along.

În plângerea depusă în instanță, reprezentanții deținătorilor de drepturi susțin că Anthropic ar fi acordat prioritate perspectivelor sale comerciale în detrimentul respectării drepturilor de autor. Aceștia fac referire la posibilitatea unei oferte publice inițiale a companiei, a cărei valoare potențială ar putea ajunge la 2 trilioane de dolari, potrivit informațiilor publicate de revista Variety.

Avocatul principal al reclamanților, Richard Busch, a criticat imaginea publică a Anthropic, companie care promovează dezvoltarea inteligenței artificiale ca mijloc de construire a unei lumi mai bune. El a atras atenția asupra proceselor în care firma este acuzată de încălcarea drepturilor de autor și a contestat ideea că progresul tehnologic ar justifica prejudicierea deținătorilor de drepturi.

În opinia avocatului, dezvoltarea inteligenței artificiale nu ar trebui să se realizeze prin afectarea intereselor celor care dețin drepturile asupra operelor utilizate. Acesta consideră că folosirea muzicii fără permisiune ar reprezenta o decizie motivată de oportunitatea comercială, nu o necesitate pentru progresul tehnologic.

Richard Busch a mai susținut că atitudinea companiei este contradictorie cu eforturile sale de a pregăti o ofertă publică inițială care ar putea evalua Anthropic la 2 trilioane de dolari. Avocatul leagă utilizarea catalogului muzical al lui Elvis Presley de obiectivul companiei de a-și crește valoarea de piață.

Totodată, acesta a subliniat diferența dintre perioada îndelungată în care au fost create operele muzicale și intervalul de câțiva ani în care, potrivit acuzațiilor sale, Anthropic le-ar fi afectat valoarea prin utilizarea ilegală, urmărind obținerea de profit.

Richard Busch este un avocat cunoscut pentru activitatea sa în domeniul drepturilor de autor din industria muzicală. În luna august, acesta a intentat un alt proces împotriva Anthropic, în numele casei de discuri independente Round Hill Music.

În acel caz, companiei i se solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari, reclamantul susținând că Anthropic ar fi preluat fără permisiune sute de cântece.

Prin urmare, procesul privind muzica lui Elvis Presley nu este singura acțiune în justiție în care compania este acuzată că a folosit opere protejate de drepturi de autor pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială.

Compania s-a confruntat cu mai multe procese intentate de artiști și scriitori, care au contestat modul în care au fost antrenate modelele sale de inteligență artificială.

Anul trecut, Anthropic a ajuns la o înțelegere în valoare de 1,5 miliarde de dolari cu un grup de scriitori. Aceștia acuzaseră compania că le-a folosit în mod abuziv cărțile pentru antrenarea modelelor AI.

Litigiile reflectă tensiunile tot mai mari dintre dezvoltatorii de inteligență artificială și deținătorii drepturilor asupra operelor folosite pentru antrenarea sistemelor. În timp ce companiile din domeniul AI urmăresc să își dezvolte modelele, artiștii, scriitorii și alte categorii de titulari de drepturi contestă utilizarea creațiilor lor fără permisiune.

Procesul privind catalogul muzical al lui Elvis Presley apare într-un context în care companiile din industria inteligenței artificiale sunt tot mai des implicate în litigii legate de antrenarea modelelor lor.

Acțiuni în justiție similare au fost deschise și împotriva unor companii precum Suno și Udio, pe fondul disputelor privind utilizarea operelor muzicale și respectarea drepturilor de autor.

În cazul Anthropic, reclamanții solicită despăgubiri de 48,6 milioane de dolari pentru utilizarea celor 274 de cântece ale lui Elvis Presley și cer încetarea încălcării drepturilor de autor. Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.