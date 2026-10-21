Anthropic, pierderi de 80,7 miliarde de dolari în S1 2026. Compania are angajamente financiare uriașe pentru infrastructura AI
SURSA FOTO: Dreamstime - Anthropic
Anthropic, compania de inteligență artificială care dezvoltă asistentul Claude, a înregistrat pierderi nete de 80,7 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2026, potrivit unui proiect de prospect pentru listarea la bursă. Cea mai mare parte a pierderilor provine din ajustări contabile legate de finanțările atrase de companie. În același timp, veniturile au crescut puternic, iar angajamentele financiare pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale depășesc 600 de miliarde de dolari.
Anthropic a raportat pierderi de 80,7 miliarde de dolari, dintre care 72 de miliarde reprezintă ajustări contabile
Potrivit informațiilor publicate marți, 20 octombrie, de The Wall Street Journal, Anthropic a înregistrat o pierdere netă de 80,7 miliarde de dolari în primele șase luni ale anului 2026, comparativ cu 13 miliarde de dolari în perioada similară din 2025.
Aproximativ 72 de miliarde de dolari din pierderea raportată în acest an provin din ajustări contabile asociate modificării valorii unor instrumente financiare utilizate pentru atragerea de capital.
Printre acestea se numără titlurile de datorie convertibile, instrumente prin care investitorii finanțează o companie și care pot fi transformate ulterior în acțiuni.
Prin urmare, cea mai mare parte a pierderii nete nu reprezintă cheltuieli operaționale efective din perioada respectivă, ci modificări ale valorii unor obligații financiare înregistrate în contabilitate.
Datele provin dintr-un proiect de prospect pregătit pentru oferta publică inițială a Anthropic, operațiune prin care compania urmărește să se listeze la bursă.
Anthropic nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile.
Veniturile Anthropic au crescut puternic, dar compania continuă să înregistreze pierderi
În prima jumătate a anului 2026, Anthropic a obținut venituri de 16,3 miliarde de dolari, comparativ cu 1,1 miliarde de dolari în aceeași perioadă din 2025, potrivit The Wall Street Journal.
Creșterea vine după un an 2025 în care veniturile companiei s-au majorat de 12 ori, ajungând la aproape 4,6 miliarde de dolari.
Cu toate acestea, Anthropic a încheiat anul trecut cu o pierdere netă de 42 de miliarde de dolari. Excluzând ajustările contabile ale unor obligații financiare, pierderea operațională a depășit 8 miliarde de dolari, potrivit documentelor citate anterior de Reuters.
Datele pentru 2026 indică o continuare a creșterii veniturilor. În trimestrul al treilea, acestea au avansat cu 45% față de trimestrul precedent, până la 16,8 miliarde de dolari.
Informația a fost relatată de Reuters, care a citat un investitor prezent la o întâlnire cu conducerea Anthropic, organizată la San Francisco înaintea listării.
Documentele consultate de The Wall Street Journal arată însă și o concentrare importantă a veniturilor. Aproximativ 20% din încasările companiei din primul semestru au provenit de la numai doi clienți.
Această dependență reprezintă unul dintre riscurile pe care viitorii investitori trebuie să le ia în considerare.
Anthropic are angajamente contractuale de peste 600 de miliarde de dolari pentru infrastructura AI
Dezvoltarea și funcționarea modelelor de inteligență artificială necesită resurse informatice considerabile, iar Anthropic și-a asumat obligații financiare pe termen lung pentru a-și asigura capacitatea de calcul.
Potrivit publicației americane, compania are angajamente contractuale de peste 600 de miliarde de dolari pentru servicii cloud și echipamente informatice, în cadrul unor acorduri care nu pot fi anulate unilateral.
Printre partenerii implicați se numără Google, Amazon și Microsoft.
Anthropic negociază și alte acorduri, care ar putea adăuga aproximativ 150 de miliarde de dolari la obligațiile existente. Dacă acestea vor fi încheiate, valoarea totală a angajamentelor ar putea ajunge la aproximativ 750 de miliarde de dolari în următorii ani.
Aceste sume nu reprezintă cheltuieli deja efectuate. Ele includ obligații contractuale pentru perioade viitoare și, în cazul celor 150 de miliarde de dolari suplimentare, acorduri aflate încă în negociere.
Anterior, Reuters relatase că Anthropic avea obligații de cheltuieli de aproximativ 518 miliarde de dolari pentru servicii cloud, capacitate de calcul și infrastructură în anii următori.
Listarea Anthropic la bursă scoate în evidență riscurile financiare și tehnologice
Proiectul de prospect prezintă mai multe riscuri asociate activității Anthropic. Printre acestea se numără dependența de un număr restrâns de clienți importanți și incertitudinile privind accesul la capacitatea de calcul necesară dezvoltării modelelor de inteligență artificială.
Compania menționează și posibilitatea ca modelele sale să genereze comportamente imprevizibile sau dăunătoare, care ar putea atrage consecințe juridice și financiare.
În același timp, extinderea centrelor de date necesare industriei inteligenței artificiale întâmpină opoziție în anumite comunități.
Informațiile apar într-un moment în care investitorii analizează tot mai atent situația financiară a companiilor din domeniul inteligenței artificiale, în special costurile pentru cipuri, centre de date și putere de calcul.
Fondatorii Anthropic pregătesc un fond dedicat beneficiului public
The Wall Street Journal relatează și că fondatorii Anthropic, Dario și Daniela Amodei, au salarii relativ modeste în raport cu dimensiunea companiei, dar dețin participații importante în afacere.
Aceștia s-au angajat să direcționeze 80% din participațiile personale către activități filantropice. Angajamentul nu înseamnă că transferul acțiunilor a fost deja realizat.
Separat, Anthropic intenționează să aloce 5% din acțiunile companiei unui nou fond dedicat beneficiului public.
Informațiile sunt prezentate în documentele pregătitoare ale listării, alături de datele financiare și riscurile asociate activității companiei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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