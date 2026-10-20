Netflix a pierdut 135 de miliarde de dolari din valoarea de piață. Compania pregătește schimbări majore

Netflix traversează o perioadă dificilă pe bursă, după ce acțiunile companiei au pierdut 26% din valoare în 2026. Gigantul de streaming a înregistrat o scădere a capitalizării de peste 135 de miliarde de dolari, pe fondul stagnării interesului publicului pentru conținutul său. Compania urmează să publice marți, 20 octombrie, rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea. Investitorii urmăresc atât evoluția veniturilor, cât și măsurile prin care conducerea intenționează să atragă mai mulți spectatori.

Netflix trebuie să demonstreze că poate lansa din nou filme și seriale cu audiențe ridicate, după ce scăderea acțiunilor a eliminat peste 135 de miliarde de dolari din valoarea sa de piață de la începutul anului.

Titlurile companiei s-au depreciat cu 26% în 2026, Netflix ajungând printre cele zece companii cu cele mai slabe performanțe din indicele Nasdaq 100. Dacă această evoluție continuă, gigantul american ar putea încheia cel mai dificil an bursier din 2022 până în prezent. Numai în septembrie, acțiunile au pierdut 14%.

Principala problemă identificată de analiști este stagnarea implicării utilizatorilor, în condițiile în care platforma nu a reușit să lanseze suficiente producții care să atragă un public numeros. Situația apare în pofida investițiilor considerabile în conținut, într-o industrie în care concurența continuă să crească.

Netflix a obținut anul acesta cel mai mic număr de premii Emmy din ultimul deceniu. În același timp, co-directorul executiv Ted Sarandos a recunoscut că ritmul de dezvoltare a companiei nu este suficient de rapid.

„Conținutul devine foarte scump și există încă prea mulți jucători. Cred că există atât de multe povești tehnologice mai bune decât Netflix, care au clienți fideli”, a spus Ken Mahoney de la Mahoney Asset Management.

Conducerea Netflix a început reorganizarea activităților de producție și distribuție a conținutului, încercând să îmbunătățească oferta de filme și seriale și să crească audiența platformei.

Luni, compania a anunțat plecarea lui Dan Lin, responsabilul diviziei de film. Cu o săptămână înainte, Netflix anunțase înlocuirea Belei Bajaria cu Peter Rice, fost președinte al Walt Disney Television, în funcția de director de conținut.

În paralel, compania intenționează să elimine aproximativ 1.000 de locuri de muncă din mai multe departamente, la nivel internațional, pentru a reduce cheltuielile operaționale.

Aceste schimbări nu se vor reflecta însă în rezultatele financiare care urmează să fie prezentate marți. Potrivit Geethei Raganathan, analist la Bloomberg Intelligence, nici o prognoză favorabilă privind veniturile nu ar elimina automat preocupările investitorilor legate de timpul petrecut de utilizatori pe platformă.

„O prognoză mai puternică pentru trimestrul 4 ar putea revigora audiența și reclamele, dar investitorii vor dori dovezi că implicarea se poate îmbunătăți fără a deraia expansiunea marjei”, a scris ea într-o notă din 19 octombrie.

Analistul consideră că numirea lui Peter Rice poate indica o schimbare a strategiei către „producții originale mai premium, care stimulează conversațiile și cheltuieli mai mari cu conținut în 2027”.

Estimările analiștilor pentru rezultatele financiare ale Netflix indică o creștere a veniturilor și a profitului în trimestrul al treilea, în ciuda performanței negative înregistrate de acțiunile companiei.

Potrivit datelor centralizate de Bloomberg, veniturile ar urma să avanseze cu 12%, până la 12,9 miliarde de dolari. Câștigul pe acțiune este estimat la 82 de cenți, reprezentând o creștere de 39% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

Marja brută ar putea ajunge la 51%, ușor sub nivelul înregistrat în trimestrul al doilea.

În ciuda scăderilor bursiere, majoritatea analiștilor de pe Wall Street păstrează recomandări favorabile pentru Netflix. Prețul țintă mediu este de aproximativ 92 de dolari pe acțiune, ceea ce indică un potențial de apreciere de 32% în următoarele 12 luni.

Totuși, în ultima lună, doi analiști au acordat acțiunilor calificative echivalente cu recomandarea de vânzare.

Analiștii Oppenheimer, coordonați de Jason Helfstein, consideră că oferta Netflix începe să prezinte semne de îmbunătățire, chiar dacă nivelul general al audienței rămâne sub așteptări.

„Deși audiența totală este încă slabă, calitatea s-a îmbunătățit, așa cum se reflectă în numărul de titluri din top 10, iar numărul de continuări este în creștere” până la sfârșitul anului, au scris analiștii Oppenheimer, conduși de Jason Helfstein, într-o notă din 14 octombrie.

Aceștia estimează că veniturile companiei vor beneficia de trei luni de aplicare a majorărilor de preț pentru abonamentele din Statele Unite și de o lună în care tarifele publicitare au fost mai ridicate.

În plus, reducerea numărului de angajați ar putea permite redirecționarea resurselor financiare către marketing și producții noi sau ar putea contribui la îmbunătățirea marjelor de profit.

Investitorii așteaptă și informații despre planurile financiare și editoriale ale Netflix pentru anul viitor, deși compania nu este așteptată să publice încă o prognoză completă pentru 2027.

Mark Mahaney, analist la Evercore ISI, consideră că reprezentanții companiei ar putea oferi câteva indicii privind evoluția viitoare a afacerii.

Analistul a evidențiat în mod special lansarea recentă a serialului East of Eden, producție inspirată din opera scriitorului John Steinbeck.

„East of Eden ni se pare foarte promițător”, a scris Mahaney într-o notă către clienți pe 16 octombrie. „Steinbeck s-a ÎNTORS!”

Extinderea activității publicitare reprezintă o altă direcție urmărită de investitorii Netflix, în condițiile în care acest segment ar putea compensa parțial dificultățile legate de implicarea utilizatorilor.

Alicia Reese, analist la Wedbush, estimează că veniturile companiei din publicitate se vor dubla în 2026, până la aproximativ 3 miliarde de dolari.

În opinia sa, dezvoltarea acestui segment ar putea avea o importanță mai mare pentru investitori decât evoluția indicatorilor privind implicarea publicului.

„Netflix face în mod activ schimbări care ar trebui să abordeze atât problemele sale de implicare, cât și să mute fondurile de la infrastructura grea la cheltuieli mai concentrate pe conținut”, a scris Reese într-o notă din 16 octombrie.

Scăderea cotației bursiere a modificat și indicatorii de evaluare ai Netflix, acțiunile fiind tranzacționate la un nivel inferior celui înregistrat în ultimii ani în raport cu profiturile estimate.

Prețul actual reprezintă mai puțin de 19 ori câștigurile prognozate pentru următoarele 12 luni, cel mai redus multiplu din 2022. Prin comparație, media acestui indicator în ultimul deceniu a fost de 49.

Justin Patterson, analist la KeyBanc Capital Markets, consideră că actuala cotație reflectă deja o parte importantă a riscurilor legate de încetinirea audienței și de creșterea mai modestă a marjelor de profit.