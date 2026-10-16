„The Diplomat” revine pe Netflix cu un secret exploziv. Ce se întâmplă în noul sezon

Keri Russell și Allison Janney revin pe Netflix cu opt episoade noi din „The Diplomat”, thrillerul politic care urmărește jocurile de putere, crizele diplomatice și tensiunile din viața personală a celor aflați în centrul deciziilor politice. Sezonul 4 este programat pentru joi, 15 octombrie 2026, când toate episoadele vor deveni disponibile simultan la nivel global.

Noul capitol continuă povestea lui Kate Wyler după evenimentele tensionate de la finalul sezonului precedent. Trailerul oficial dezvăluie o criză cu implicații internaționale, după dispariția unei arme extrem de periculoase, transportată de un submarin rusesc. În același timp, relațiile personale ale personajelor principale se confruntă cu noi presiuni.

Lansat în aprilie 2023, serialul și-a păstrat un ritm de lansare aproape anual. Sezonul 2 a apărut în octombrie 2024, iar sezonul 3 a fost lansat în octombrie 2025. Revenirea producției are loc și după un moment important pentru distribuție: Allison Janney a câștigat un premiu Emmy în septembrie 2026.

Netflix va lansa toate cele opt episoade ale sezonului 4 joi, 15 octombrie 2026. Episoadele vor fi disponibile simultan la nivel global, astfel încât publicul va putea urmări întregul sezon fără să aștepte lansarea săptămânală a unor noi capitole.

Povestea continuă după evenimentele care au schimbat echilibrul relațiilor dintre personajele principale în sezonul 3. Kate Wyler trebuie să gestioneze consecințele unei crize cu implicații diplomatice majore, în timp ce încearcă să facă față problemelor din propria căsnicie.

Reînnoirea serialului „The Diplomat” pentru sezonul 4 a fost anunțată în mai 2025, înainte de premiera celui de-al treilea sezon. Confirmarea a venit în timpul prezentării anuale Upfront a Netflix, eveniment dedicat programelor viitoare ale platformei și partenerilor din industria publicității. Printre celelalte producții pentru care au fost anunțate atunci noi sezoane s-au numărat „My Life with the Walter Boys”, „Bridgerton” și „Forever”.

Datele de audiență indică o scădere a numărului de vizionări de la un sezon la altul. Potrivit datelor publicate despre primele zece producții Netflix din săptămâna de lansare, sezonul 3 a înregistrat o deschidere cu 14% mai slabă decât sezonul 2 și cu 43% sub rezultatul primului sezon.

Cu toate acestea, sezonul 3 a rămas timp de trei săptămâni în topul global al celor mai vizionate zece producții Netflix. Conform rapoartelor de implicare publicate de platformă, serialul a acumulat 783,8 milioane de ore de vizionare la nivel mondial între 2023 și jumătatea anului 2026, echivalentul a 126,4 milioane de vizionări.

Netflix nu a confirmat, până în prezent, dacă „The Diplomat” va continua cu un al cincilea sezon. Rezultatele înregistrate de noua serie de episoade și performanța producției în sezonul premiilor ar putea influența decizia privind viitorul serialului.

După ce Allison Janney a obținut premiul Emmy, Netflix a publicat trailerul oficial al sezonului 4, posterul și o serie de fotografii din noile episoade. Materialul video prezintă o criză care amenință să destabilizeze relațiile internaționale și să împingă Statele Unite spre un conflict major.

Trailerul începe cu Kate Wyler explicând gravitatea situației: un submarin rusesc care transporta o armă capabilă să provoace o catastrofă s-a scufundat, iar arma a dispărut. Persoana care a luat-o este chiar soțul ei, Hal, devenit președinte, iar Kate avertizează că cei doi reprezintă un pericol. Sinopsisul oficial detaliază miza politică și personală a noilor episoade. Textul prezintă două căsnicii amenințate de crize care se influențează reciproc, pe fondul unei situații internaționale tot mai instabile.

„În sezonul patru din serialul „Diplomatul”, două căsnicii amenință să se distrugă reciproc. Un moment catastrofal spulberă pacea fragilă pe care Kate Wyler a intermediat-o între SUA și Marea Britanie, precum și căsnicia care se prăbușește și pe care încearcă să o salveze. În timp ce ea luptă să oprească sângerarea, conspirația președintelui Grace Penn și a vicepreședintelui Hal Wyler de a fura cea mai puternică armă a Rusiei împinge Statele Unite spre război.”

Sinopsisul precizează și rolul pe care îl va avea Todd în desfășurarea evenimentelor: „Kate și Todd, în cel mai bun caz o pereche neliniștită, se unesc pentru a împiedica alianța Grace-Hal să răstoarne echilibrul puterii în străinătate și în țară.”

Lansarea sezonului 4 a fost precedată de un eveniment special organizat la New York, luni, 12 octombrie 2026. Netflix a găzduit o proiecție la The Paris Theater, la care au participat peste 500 de persoane. După vizionare, invitații au luat parte la o sesiune de întrebări și răspunsuri moderată de Jessica Shaw, urmată de o recepție pentru distribuție și echipa de producție la Quality Bistro.

Printre participanții la discuție s-au numărat Keri Russell, Rufus Sewell, Allison Janney, Ato Essandoh, Ali Ahn și Nana Mensah. Au fost prezente și creatoarea, coordonatoarea producției și scenarista Debora Cahn, precum și producătoarea executivă Janice Williams. La eveniment au participat și alți actori din distribuție, printre care Abigail Marlowe, Rosaline Elbay, Graham Miller și Carol Mazhuvancheril. Prezența acestora a completat lista invitaților implicați în producția serialului.

Evenimentul a reunit și reprezentanți ai diplomației, o alegere potrivită pentru o producție construită în jurul relațiilor internaționale și al negocierilor politice. Printre invitați s-au aflat ambasadoarea Jane Hartley, fost ambasador al Statelor Unite în Regatul Unit, ambasadoarea Wendy Sherman și ambasadorul Stavros Lambrinidis.

Lista participanților a inclus și nume din industria divertismentului. Janel Moloney, cunoscută pentru apariția în serialul „Aripa de Vest”, asociat cu Debora Cahn, precum și William Jackson Harper s-au numărat printre invitații prezenți la proiecția specială de la New York.