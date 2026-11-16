Mugur Isărescu avertizează asupra unei noi creșteri a inflației. Ce îi așteaptă pe români înainte de Crăciun

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, prezintă luni, 16 noiembrie 2026, noul Raport trimestrial asupra inflației. Banca centrală estimează o creștere a inflației în ultimele luni ale anului. Scumpirile combustibililor și energiei vor continua să influențeze prețurile de consum. Prognoza indică o revenire a inflației în intervalul țintei BNR abia în 2028.

Mugur Isărescu va prezenta luni, la sediul Băncii Naționale a României, Raportul trimestrial asupra inflației, ediția noiembrie 2026. Documentul a fost analizat și aprobat joi de Consiliul de administrație al instituției.

Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, noua prognoză indică o creștere ușoară a ratei anuale a inflației până la sfârșitul anului. Evoluția este influențată de majorările recente ale prețurilor combustibililor și energiei, dar și de cursul de schimb al leului.

Estimările BNR arată că presiunile asupra prețurilor de consum vor continua în perioada premergătoare Sărbătorilor de iarnă. Creșterea inflației indică o accelerare a ritmului anual de scumpire, nu o majorare uniformă a tuturor prețurilor.

Banca centrală anticipează însă o reducere treptată a inflației după această perioadă. Conform prognozei, rata anuală ar urma să revină în intervalul țintei de inflație în primul trimestru din 2028.

Raportul BNR identifică mai mulți factori care vor influența evoluția inflației în următoarele trimestre. Printre aceștia se numără șocul energetic, seceta severă și reducerea cererii din economie.

Creșterile de prețuri provocate în 2026 de energie și de condițiile meteorologice nefavorabile vor influența comparațiile anuale. Pe măsură ce aceste efecte se estompează, rata inflației ar urma să scadă.

Banca centrală estimează și o accentuare a deficitului de cerere agregată în a doua jumătate a anului 2026. Această evoluție este asociată măsurilor de corecție bugetară și efectelor crizei energetice.

Ulterior, deficitul de cerere ar urma să se restrângă treptat. Totuși, nivelul său estimat rămâne mai ridicat decât cel anticipat în prognoza precedentă.

BNR explică aceste evoluții în comunicatul privind noul Raport asupra inflației:

„Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflaţiei se va mări uşor în ultimele luni ale anului curent, în principal pe fondul influenţelor aşteptate să decurgă din scumpirile recente ale combustibililor şi energiei şi din evoluţia cursului de schimb al leului. Ea se va înscrie însă ulterior pe o traiectorie gradual descrescătoare, reintrând în interiorul intervalului ţintei în trimestrul I 2028, sub impactul efectelor de bază dezinflaţioniste asociate creşterilor de preţuri provocate în 2026 de şocul energetic şi de seceta severă, precum şi în condiţiile intensificării presiunilor dezinflaţioniste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta este aşteptat să se adâncească şi în semestrul II 2026 – în contextul corecţiei bugetare, dar şi al crizei energetice -, şi să se restrângă treptat ulterior, pe o traiectorie vizibil mai ridicată totuşi decât cea previzionată anterior”, se arată în comunicatul BNR.

Datele prezentate de BNR arată că rata anuală a inflației a crescut în octombrie 2026, comparativ cu luna precedentă. Indicatorul a ajuns la 6,94%, după nivelul de 6,61% înregistrat în septembrie.

Creșterea a fost determinată în principal de continuarea scumpirii combustibililor și de majorarea prețurilor unor produse alimentare.

Legumele, fructele și ouăle s-au numărat printre alimentele care au contribuit la accelerarea inflației în octombrie. Aceste evoluții au influențat indicele prețurilor de consum înaintea perioadei cumpărăturilor pentru Sărbătorile de iarnă.

Nivelul de 6,94% reprezintă creșterea prețurilor de consum față de octombrie 2025. Indicatorul nu exprimă majorarea prețurilor într-o singură lună.

Consiliul de administrație al BNR a decis, în ședința din 12 noiembrie 2026, să păstreze neschimbate principalele dobânzi de politică monetară. Hotărârea a fost adoptată în contextul evoluției inflației și al perspectivelor economice prezentate în noul raport.

Astfel, rata dobânzii de politică monetară a fost menținută la 6,50% pe an. Dobânda pentru facilitatea de creditare, cunoscută și sub denumirea de Lombard, rămâne la 7,50% pe an.

În același timp, rata dobânzii aferente facilității de depozit a fost păstrată la 5,50% pe an.

Consiliul de administrație a decis să nu modifice nici nivelurile rezervelor minime obligatorii aplicabile instituțiilor de credit. Măsura vizează atât pasivele în lei, cât și pe cele în valută ale băncilor.

Prin aceste decizii, BNR păstrează neschimbați principalii parametri ai politicii monetare, în timp ce prognoza indică o nouă creștere a inflației la sfârșitul anului 2026.