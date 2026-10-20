Pare o monedă obișnuită, dar calculele arată altceva. Ce se ascunde în cei 5 forinți

O monedă de 5 forinți, folosită în Ungaria pentru plățile de zi cu zi, a atras atenția după ce o analiză publicată pe Instagram a evidențiat o diferență semnificativă între valoarea înscrisă pe aceasta și prețul estimat al metalelor din compoziție. Potrivit calculelor prezentate de un creator de conținut, materialele dintr-un lot de astfel de monede ar putea avea o valoare de aproape trei ori mai mare decât suma pe care acestea o reprezintă în circulație.

Exemplul oferit pornește de la un lot care cântărește 10 kilograme. Dacă monedele sunt evaluate la valoarea lor nominală, totalul ajunge la 11.905 forinți. În schimb, estimarea bazată pe valoarea metalelor din aliaj indică o sumă de aproximativ 35.000 de forinți, în funcție de prețurile practicate pe piața internațională a materiilor prime.

Comparația a readus în discuție costul materialelor utilizate pentru fabricarea banilor și diferența dintre valoarea lor nominală și cea a componentelor metalice. Cu toate acestea, suma calculată nu reprezintă un câștig care poate fi obținut automat de persoanele care dețin monedele.

Presa maghiară atrage atenția că valorificarea metalelor întâmpină obstacole practice și legale. Procesele necesare pentru recuperarea materialelor implică cheltuieli, iar topirea monedelor aflate în circulație este supusă unor restricții, potrivit celor relatate de penzcentrum.hu.

Potrivit exemplului prezentat în videoclip, cele 10 kilograme corespund unui număr de aproximativ 2.381 de monede. Fiecare dintre acestea are o valoare nominală de 5 forinți, ceea ce înseamnă că întregul lot reprezintă 11.905 forinți.

Estimarea de 35.000 de forinți se referă la valoarea atribuită metalelor din compoziția monedelor, nu la suma pe care proprietarul ar putea să o încaseze în urma unei tranzacții. Diferența este importantă, deoarece prețul teoretic al materiilor prime nu reflectă în mod necesar valoarea comercială a unui aliaj recuperat din monede.

Compoziția monedei include cupru, nichel și zinc. Evoluția prețurilor acestor metale influențează calculele privind valoarea materialelor, astfel că estimarea poate varia în funcție de cotațiile de pe piețele internaționale.

În plus, recuperarea componentelor metalice presupune operațiuni tehnice și costuri care trebuie scăzute din eventualele venituri obținute prin vânzare. Valoarea estimată a aliajului nu poate fi confundată, așadar, cu un preț garantat de achiziție.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kocsis Richárd Viktor (@kocsisrv)

Banca Națională a Ungariei (MNB) consideră confidențiale informațiile comerciale referitoare la costurile de producție ale monedelor. În același timp, eficiența utilizării banilor de valoare redusă continuă să fie un subiect de discuție.

Monedele cu valori nominale mici sunt adesea păstrate în portofele, în autoturisme sau prin locuințe și ajung să fie folosite mai rar la cumpărături. Această situație ridică întrebări despre rolul lor în plățile curente, dar și despre raportul dintre valoarea înscrisă pe ele și resursele necesare pentru fabricare.

Discuțiile nu vizează exclusiv moneda de 5 forinți. Potrivit informațiilor apărute în presa maghiară, și moneda de 10 forinți este menționată în dezbaterea referitoare la diferența dintre valoarea nominală și costurile de producție.

Totuși, valoarea metalelor din compoziție reprezintă doar un element al acestei comparații. Utilitatea monedelor pentru efectuarea plăților și costurile asociate producerii lor sunt aspecte distincte, care nu pot fi evaluate exclusiv pe baza prețului materiilor prime.

Diferența dintre cele două estimări poate părea avantajoasă la prima vedere, însă transformarea monedelor în materie primă comercializabilă presupune cheltuieli și respectarea regulilor aplicabile. Recuperarea cuprului, nichelului și zincului necesită proceduri industriale, iar costurile acestora influențează suma care ar putea rămâne după valorificare.

Un alt factor îl reprezintă variațiile de pe piața materiilor prime. Prețurile metalelor se pot modifica, iar suma calculată pentru conținutul unui lot de monede nu garantează că un cumpărător va plăti aceeași valoare pentru materialele recuperate.

Există și restricții legale privind topirea monedelor aflate în circulație. Din acest motiv, achiziționarea unor cantități mari de monede în speranța obținerii unui câștig din metalele conținute nu reprezintă o metodă sigură de valorificare.

Estimarea de aproximativ 35.000 de forinți trebuie privită în acest context. Ea indică o valoare teoretică a materialelor, fără să includă în mod necesar toate cheltuielile și condițiile care ar interveni într-un proces efectiv de recuperare și comercializare.

Posibila retragere a monedei de 5 forinți este asociată unei dezbateri mai largi despre adaptarea sistemului monetar la evoluția prețurilor și a veniturilor populației. În spațiul public au fost vehiculate mai multe variante privind modificarea valorilor disponibile sub formă de numerar.

Printre acestea se numără introducerea unor bancnote cu valori nominale mai mari, de 50.000 sau 100.000 de forinți. O altă propunere discutată vizează înlocuirea unor bancnote de valoare redusă, precum cea de 500 de forinți, cu monede.

Aceste variante fac parte din discuțiile despre structura numerarului utilizat în Ungaria și despre eventualele modificări ale banilor aflați în circulație. Faptul că sunt menționate în spațiul public nu înseamnă însă că au fost adoptate decizii pentru punerea lor în aplicare.

Potrivit informațiilor publicate de presa maghiară, Banca Națională a Ungariei a precizat în repetate rânduri că nu intenționează să înlocuiască actuala serie de forinți.