Vacanțele de iarnă în Alpi devin mai accesibile în sezonul 2026-2027, odată cu introducerea unor trenuri directe. Cinci destinații din Austria, Elveția și Franța vor putea fi explorate mai ușor, inclusiv de turiștii care nu practică schiul.

Turiștii care își planifică vacanța de iarnă în Alpi vor avea la dispoziție noi legături feroviare directe și servicii de transport îmbunătățite. În sezonul 2026-2027, trenuri din Germania, Olanda și Belgia vor facilita accesul către cinci destinații montane din Austria, Elveția și Franța.

Cele cinci destinații recomandate de experții Rail Europe sunt potrivite atât pentru pasionații de schi, cât și pentru cei care preferă plimbările prin zăpadă, restaurantele tradiționale și vizitarea obiectivelor turistice.

Noile conexiuni și serviciile feroviare modernizate le oferă turiștilor posibilitatea de a ajunge la munte fără să folosească avionul. Călătoria cu trenul reprezintă și o alternativă mai prietenoasă cu mediul înconjurător, în special pentru persoanele care doresc să reducă amprenta de carbon asociată vacanțelor de iarnă.

Alpii Francezi rămân una dintre destinațiile preferate pentru vacanțele de iarnă, atât pentru schiori, cât și pentru turiștii care vor să petreacă câteva zile în stațiuni montane. În sezonul 2026-2027, accesul va fi facilitat de revenirea trenului Eurostar Snow și de suplimentarea curselor TGV.

Începând cu 19 decembrie, Eurostar Snow va asigura legături între Amsterdam, Aeroportul Schiphol, Rotterdam, Anvers și Bruxelles și șase stații din Alpii Francezi. Printre acestea se numără Moûtiers, Aime-la-Plagne și Bourg-Saint-Maurice.

Totodată, vor fi disponibile curse TGV INOUI suplimentare dinspre Franța. În zilele cu trafic intens, până la șapte trenuri speciale vor circula pe ruta Paris-Bourg-Saint-Maurice. Vor exista și conexiuni directe sâmbăta din nordul Franței, precum și curse către Valea Chamonix.

Din aceste stații, turiștii pot ajunge mai ușor în stațiuni cunoscute precum Courchevel, La Plagne și Les Arcs. Oferta de activități nu se limitează la schi. Vizitatorii pot face drumeții cu rachete de zăpadă, plimbări prin peisajele de iarnă, pot merge cu sania sau se pot relaxa la centrele spa și în restaurantele montane.

O altă variantă este Bourg-Saint-Maurice, de unde turiștii pot lua funicularul pentru o călătorie de aproximativ șapte minute până în Arc 1600. Stațiunea este destinată în special familiilor și nu permite accesul automobilelor.

Innsbruck este o variantă pentru turiștii care își doresc o combinație între o escapadă urbană și activitățile montane. Orașul austriac se remarcă prin centrul istoric medieval, cafenelele tradiționale și restaurantele cu preparate tiroleze.

Începând cu 13 decembrie 2026, accesul va fi mai simplu datorită unei noi curse directe zilnice cu trenul ICE, care va pleca din Hanovra și va trece prin Kassel și Würzburg înainte de a ajunge la Innsbruck.

Printre obiectivele turistice ale orașului se numără Acoperișul de Aur (Goldenes Dachl), unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Innsbruckului. Turiștii care ajung aici între jumătatea lunii noiembrie și sfârșitul lunii decembrie pot vizita și piețele de Crăciun.

Unul dintre principalele avantaje ale destinației este apropierea de munți. Telecabinele Nordkette, proiectate de arhitecta Zaha Hadid, transportă vizitatorii până la o altitudine de aproximativ 2.300 de metri în circa 30 de minute.

În zona montană există pârtii cu grade diferite de dificultate, inclusiv trasee abrupte, dar și puncte de unde pot fi admirate orașul și peisajele Alpilor austrieci.

St. Anton am Arlberg este una dintre cele mai cunoscute stațiuni de iarnă din Austria, fiind apreciată pentru pârtiile solicitante și atmosfera animată de după încheierea programului de schi.

În sezonul 2026-2027, stațiunea va beneficia de o conexiune feroviară sezonieră cu trenul ICE din Frankfurt. Garnitura va ajunge la destinație sâmbăta și va pleca înapoi duminica, în perioada 13 decembrie 2026 – 4 aprilie 2027.

Traseul feroviar continuă de-a lungul căii ferate Arlberg până la Landeck, facilitând accesul și către alte zone din vestul regiunii Tirol.

Pe lângă sporturile de iarnă, turiștii pot explora traseele amenajate pentru plimbări prin zăpadă, pot încerca preparatele tradiționale tiroleze sau pot petrece timpul în barurile montane ale stațiunii.

Elveția rămâne una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care vor să descopere peisajele alpine. Începând cu 13 decembrie 2026, călătoria cu trenul către această țară va beneficia de servicii de noapte modernizate.

Trenurile Nightjet vor circula pe rutele Amsterdam-Basel și Amsterdam-Zurich, oferind condiții îmbunătățite pentru călătoriile pe timpul nopții. Compartimentele de dormit și mini-compartimentele private au fost modernizate pentru a asigura un confort sporit pasagerilor.

Odată ajunși în Elveția, turiștii pot vizita orașele Basel și Zurich sau își pot continua călătoria cu trenul către regiunile alpine.

Astfel, vacanța poate fi organizată fără utilizarea avionului, inclusiv pentru deplasările către destinațiile montane din interiorul țării.

Kitzbühel este o altă destinație austriacă inclusă în recomandările pentru sezonul de iarnă 2026-2027. Orașul este cunoscut în special pentru cursa de schi Hahnenkamm, dar oferă și atracții pentru turiștii care nu practică sporturi de iarnă.

Centrul vechi medieval are o istorie de aproximativ 750 de ani și se remarcă prin casele colorate cu frontoane, străduțele înguste pavate cu piatră cubică, restaurantele tradiționale, cafenelele și magazinele.

În apropierea orașului există și trasee de iarnă pentru plimbări, care permit vizitatorilor să admire peisajele montane fără să fie nevoie să schieze.

Transportul către Kitzbühel va fi facilitat de trenul sezonier ICE Großglockner, care va asigura legături directe din Hamburg și Hanovra în anumite weekenduri. Serviciul va funcționa în perioada 18 decembrie 2026 – 4 aprilie 2027.