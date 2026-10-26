Viktor Orbán poate ajunge la conducerea ONU cu sprijinul lui Donald Trump. Rusia și China ar putea fi de acord cu propunerea

Oficiali din administrația președintelui american Donald Trump promovează candidatura fostului premier ungar Viktor Orbán pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Propunerea ar putea beneficia de sprijinul comun al Statelor Unite, Rusiei și Chinei.

Oficiali din administrația Trump discută posibilitatea nominalizării lui Viktor Orbán pentru funcția de secretar general al ONU, potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal.

Conform publicației, fostul premier ungar ar putea deveni un candidat susținut simultan de Statele Unite, Rusia și China. Surse din toate cele trei țări ar fi confirmat că administrația americană sprijină această inițiativă.

Scopul ar fi obținerea unui acord între cele trei puteri pentru susținerea unei singure candidaturi la conducerea organizației internaționale.

Cu toate acestea, planul nu a fost aprobat definitiv, iar informațiile privind posibila nominalizare nu au fost confirmate de Casa Albă, Moscova sau Beijing.

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a recunoscut că ideea poate părea surprinzătoare la prima vedere, dar a indicat că discuțiile anterioare cu Washingtonul sugerează că Rusia și China ar susține, de asemenea, propunerea.

Potrivit unor oficiali americani și ai unei alte țări citați de publicație, atunci când Statele Unite, Rusia și China urmăresc același obiectiv în Consiliul de Securitate al ONU, acestea reușesc, de regulă, să îl atingă.

Posibila candidatură la conducerea ONU vine după înfrângerea electorală suferită de Viktor Orbán în Ungaria.

În alegerile parlamentare din aprilie, partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut victoria, punând capăt celor 16 ani în care Orbán a guvernat cu o majoritate absolută.

În timpul mandatului său, fostul premier ungar a promovat politici de dreapta radicală, o poziție fermă împotriva migrației și o orientare eurosceptică.

Aceste politici, alături de regresul înregistrat în privința statului de drept în Ungaria, au tensionat relațiile cu aliații occidentali, inclusiv cu Uniunea Europeană și NATO.

În pofida acestor divergențe, Orbán a păstrat relații apropiate cu președintele american Donald Trump, cu președintele rus Vladimir Putin și cu liderul chinez Xi Jinping.

Aceste legături ar putea reprezenta un element relevant în contextul informațiilor privind posibila susținere a candidaturii sale de către cele trei puteri.

După pierderea alegerilor, autoritățile din Ungaria au inițiat anchete privind posibile fraude și fapte de corupție care vizează mai mulți membri ai fostului guvern condus de Viktor Orbán.

Potrivit informațiilor prezentate în relatarea The Wall Street Journal, doi foști miniștri și fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei se află în arest.

Autoritățile ar putea analiza și o eventuală implicare a lui Orbán în cazurile respective.

Aceste investigații se desfășoară în contextul schimbării puterii politice de la Budapesta, după victoria partidului Tisza în alegerile parlamentare din aprilie.

Deocamdată, informațiile privind posibila implicare a fostului premier în aceste cazuri sunt prezentate ca o posibilitate de examinare din partea autorităților, nu ca o concluzie a anchetelor.

Posibila candidatură a lui Viktor Orbán la conducerea ONU a mai fost menționată în presa de investigație.

În luna mai, publicația de investigație VSquare a relatat că ocuparea unei funcții în cadrul Națiunilor Unite ar putea fi importantă pentru fostul premier ungar datorită imunității diplomatice asociate poziției.

Între timp, purtătorul de cuvânt al lui Orbán a respins anterior informațiile apărute în presă despre o posibilă candidatură a acestuia pentru funcția de secretar general adjunct al ONU, calificându-le drept știri false.

Euronews a solicitat un punct de vedere din partea purtătorului de cuvânt al fostului premier în legătură cu informațiile recente, însă nu primise un răspuns la momentul publicării relatării.

Nici Casa Albă, nici autoritățile de la Moscova și Beijing nu au confirmat informațiile privind posibila susținere a candidaturii lui Orbán la conducerea ONU.

Potrivit The Wall Street Journal, Viktor Orbán ar accepta să intre în cursa pentru funcția de secretar general al ONU numai dacă victoria sa ar fi asigurată. În prezent, un asemenea scenariu pare puțin probabil, având în vedere regulile de desemnare a candidatului pentru conducerea organizației.

Pentru a obține nominalizarea, un candidat trebuie să beneficieze de sprijinul a cel puțin nouă dintre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU. În plus, fiecare dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate are drept de veto asupra nominalizării.

Cei cinci membri permanenți sunt Statele Unite, Rusia, China, Franța și Regatul Unit. Prin urmare, chiar dacă Washingtonul, Moscova și Beijingul ar susține împreună candidatura lui Orbán, aceasta ar trebui să țină cont și de pozițiile Franței și Regatului Unit, precum și de voturile necesare în Consiliul de Securitate.

Mandatul actualului secretar general al ONU, António Guterres, se încheie la 31 decembrie, la finalul celui de-al doilea mandat de cinci ani. Până în prezent, nu a fost luată o decizie finală privind presupusul plan de susținere a lui Viktor Orbán, iar informațiile despre o posibilă candidatură comună a Statelor Unite, Rusiei și Chinei rămân neconfirmate oficial.