Ungaria schimbă politica de finanțare a comunităților maghiare din România. Noul guvern critică abordarea lui Viktor Orbán

Noul guvern al Ungariei va continua să sprijine comunitățile maghiare din România, dar intenționează să revizuiască modul în care sunt acordate finanțările. Anunțul a fost făcut de ministrul responsabil pentru relații sociale și cultură, Zoltán Tarr, în timpul unei vizite în județul Harghita. Oficialul a criticat politica fostului premier Viktor Orbán și a promis o relație bazată pe dialog și cooperare cu maghiarii din afara granițelor Ungariei.

Zoltán Tarr a prezentat duminică, 18 octombrie, principalele direcții ale noii politici a Budapestei față de comunitățile maghiare din statele vecine.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă organizată în ultima zi a vizitei sale de patru zile în Transilvania, potrivit agenției MTI, citată de Rador Radio România.

Ministrul a explicat că schimbarea politică produsă după alegerile din 12 aprilie permite reconsiderarea relațiilor dintre Ungaria și comunitățile maghiare din afara granițelor sale.

„Pentru guvernul Tisza este de la sine înțeles că maghiarii care trăiesc în Bazinul Carpatic — de la Târgu Secuiesc până la Bratislava, de la Ujhorod până la Lendava, în interiorul și în afara granițelor Ungariei — fac parte dintr-o singură națiune. Membrii națiunii maghiare sunt egali între ei. Maghiarii de dincolo de granițele Ungariei nu sunt copii cărora Ungaria, ca un bun părinte, le plătește bani de buzunar, ci suntem frați”, a afirmat Zoltán Tarr.

Oficialul a subliniat că noul executiv nu intenționează să renunțe la susținerea comunităților maghiare din România.

El a declarat că guvernul va continua să „sprijine tot ceea ce merită sprijinit”, indicând în special proiectele și instituțiile care contribuie la păstrarea limbii, culturii și patrimoniului maghiar.

Una dintre schimbările anunțate privește modul în care sunt luate deciziile de finanțare și felul în care sunt utilizate fondurile acordate comunităților maghiare.

Zoltán Tarr a precizat că revizuirea a început cu analiza sistemului decizional, urmând să fie examinată și utilizarea sprijinului financiar.

Ministrul nu a anunțat reduceri de bugete, eliminarea unor beneficiari sau criterii noi pentru acordarea subvențiilor.

În schimb, a insistat asupra necesității consultării organizațiilor și instituțiilor care beneficiază de aceste programe.

Întrebat despre implicarea organizațiilor profesionale în distribuirea finanțărilor, Tarr a încurajat cooperarea și a afirmat că rolul guvernului este să elimine obstacolele care împiedică desfășurarea proiectelor comunitare.

Ministrul a criticat politica fostului premier Viktor Orbán, susținând că aceasta nu a contribuit la apropierea comunităților maghiare.

Potrivit lui Tarr, noul executiv a moștenit dificultăți inclusiv în relațiile cu maghiarii care trăiesc în afara Ungariei.

„Regimul Orbán nu a vindecat rănile, nu a ajutat comunitățile să se apropie una de cealaltă și să-și găsească drumul împreună, ci a fost interesat de modul în care ar putea crea o ruptură, cum ar putea construi baricade de demarcație între comunități”, a declarat ministrul.

Zoltán Tarr le-a cerut maghiarilor din Transilvania „puțină încredere în avans” și a promis că noul guvern va încerca să câștige această încredere prin schimbări pozitive.

O altă direcție anunțată de ministru privește relațiile dintre Ungaria și statele în care trăiesc comunități maghiare.

Tarr a afirmat că Budapesta urmărește consolidarea cooperării bilaterale cu guvernele țărilor vecine, inclusiv cu România.

Situația minorităților maghiare ar urma să fie discutată în cadrul întâlnirilor oficiale dintre reprezentanții guvernelor.

În opinia ministrului, o politică responsabilă față de aceste comunități presupune menținerea unui contact zilnic cu autoritățile statelor în care acestea trăiesc.

Oficialul a vorbit și despre rolul maghiarilor din Transilvania în dezvoltarea relațiilor regionale, considerând că aceștia pot contribui la reprezentarea intereselor comune ale Europei Centrale și de Est în Uniunea Europeană.

Pe parcursul vizitei de patru zile, Zoltán Tarr a avut întâlniri cu reprezentanți ai mediului cultural, politic, ai societății civile și ai vieții publice.

Ministrul a precizat că dialogul cu aceste comunități va continua și după încheierea vizitei, prin intermediul colegilor săi, care mențin legătura cu un număr mai mare de organizații și reprezentanți locali.