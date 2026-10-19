Bursa de Valori București a închis luni pe creștere. Indicele BET a urcat cu 1,15%, iar tranzacțiile au depășit 105 milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de luni în creștere, principalul indice al pieței, BET, avansând cu 1,15%, până la 35.107,93 puncte. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 105,35 milioane de lei, echivalentul a 19,78 milioane de euro. Acțiunile OMV Petrom, Banca Transilvania și Transelectrica au atras cele mai mari volume valorice de tranzacționare de pe Piața Reglementată.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a încheiat ședința de luni cu un avans de 1,15%.

În urma acestei creșteri, indicele a ajuns la 35.107,93 puncte.

Evoluții pozitive au fost înregistrate și de majoritatea celorlalți indici ai pieței.

BETPlus, care reflectă performanța celor mai lichide acțiuni de pe piața reglementată, a crescut cu 1,24%.

Indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a consemnat o apreciere de 1,07%.

În schimb, BET-FI, indicele care urmărește evoluția societăților de investiții financiare, a încheiat ședința în scădere cu 0,30%.

Indicele BET-NG, care măsoară evoluția companiilor din domeniul energiei și al utilităților, a crescut luni cu 1,29%.

BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a înregistrat un avans de 0,74%.

Pe piața AeRO, destinată companiilor care utilizează acest segment al bursei, indicele BETAeRO a închis ședința cu o apreciere de 0,44%.

Astfel, dintre cei șapte indici bursieri prezentați, șase au înregistrat creșteri, în timp ce BET-FI a fost singurul care a terminat ziua în teritoriu negativ.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni la Bursa de Valori București a fost de 105,35 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 19,78 milioane de euro.

Din această sumă, tranzacțiile cu acțiuni au însumat 77,86 milioane de lei, respectiv 14,62 milioane de euro.

Operațiunile cu obligațiuni au totalizat 13,15 milioane de lei, echivalentul a 2,47 milioane de euro.

Acțiunile au reprezentat astfel aproximativ 74% din rulajul total al ședinței, în timp ce obligațiunile au avut o pondere de aproximativ 12,5%.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari valori ale tranzacțiilor au fost înregistrate de acțiunile OMV Petrom.

Titlurile companiei au generat tranzacții în valoare de 13,77 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-a situat Banca Transilvania, cu un rulaj de 11,48 milioane de lei.

Acțiunile Transelectrica au ocupat locul al treilea, cu tranzacții de 8,29 milioane de lei.

Împreună, cele trei companii au atras tranzacții de 33,54 milioane de lei, reprezentând aproximativ 43% din valoarea totală a operațiunilor cu acțiuni realizate în ședința de luni.

Cele mai importante aprecieri ale cotațiilor au fost consemnate de acțiunile Rompetrol Rafinare, care au încheiat ședința cu un avans de 14,04%.

Pe locul al doilea s-au situat titlurile Altur, cu o creștere de 6,77%.

Acțiunile Farmaceutica Remedia au completat clasamentul celor mai mari creșteri, după o apreciere de 5,74%.

La polul opus, cea mai accentuată scădere a fost înregistrată de UAMT, ale cărei acțiuni s-au depreciat cu 14,67%.

Titlurile Roca Industry Holdingrock1 au pierdut 5,65% din valoare, iar acțiunile AETA au încheiat ședința cu un declin de 2,56%.