Bursa de Valori București a deschis în creștere ședința de joi. Ce acțiuni au înregistrat cele mai mari creșteri
SURSA FOTO: BVB - Bursa de Valori București
Bursa de Valori București (BVB) a deschis în creștere ședința de tranzacționare de joi, iar principalii indici bursieri au înregistrat evoluții pozitive. La 40 de minute de la debutul tranzacțiilor, rulajul total ajunsese la 25,25 milioane de lei, echivalentul a 4,73 milioane de euro.
Bursa de Valori București a deschis în creștere ședința de joi
Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, a urcat cu 1,39%. În același timp, BET-Plus, indicele care urmărește evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de pe piață, a înregistrat o creștere de 1,41%.
Datele BVB arată că și alți indici importanți au început ședința de tranzacționare în teritoriu pozitiv.
BET-XT, care urmărește evoluția celor mai lichide 25 de titluri de la bursă, s-a apreciat cu 1,28%. La rândul său, BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, înregistra o creștere de 0,66%.
Indicele BET-NG, care include cele zece companii din sectorul energetic și al utilităților, a urcat cu 1,98%, având una dintre cele mai bune evoluții dintre indicii menționați.
De asemenea, BET AeRO, care cuprinde 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, înregistra un avans de 0,25%.
Singurul indice dintre cei prezentați care a consemnat o evoluție negativă a fost BET-FI, care urmărește evoluția societăților de investiții financiare (SIF-uri). Acesta a scăzut cu 0,89%.
Rompetrol Rafinare, printre acțiunile cu cele mai mari creșteri
În primele 40 de minute ale ședinței de tranzacționare, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor au fost înregistrate de Rompetrol Rafinare, Condmag și Bucur București.
Rompetrol Rafinare a consemnat un avans de 12,75%, în timp ce acțiunile Condmag au crescut cu 6,67%. Pe locul al treilea în clasamentul creșterilor s-a situat Bucur București, cu o apreciere de 4,46%.
Green Tech International, cea mai mare scădere
La polul opus, cele mai importante scăderi ale valorii acțiunilor au fost înregistrate de Green Tech International, AETA și Fondul Proprietatea.
Green Tech International a consemnat o depreciere de 13,97%, cea mai mare dintre scăderile menționate. Acțiunile AETA au pierdut 5,69%, în timp ce titlurile Fondului Proprietatea au scăzut cu 5,54%.
Astfel, ședința de joi a început cu o evoluție predominant pozitivă a indicilor Bursei de Valori București, în timp ce la nivelul acțiunilor individuale au fost înregistrate atât creșteri importante, cât și scăderi semnificative.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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