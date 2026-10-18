Bursa de la București a câștigat aproape 23 de miliarde de lei într-o săptămână. Ce acțiuni au înregistrat cele mai mari creșteri

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat aproape 23 de miliarde de lei la capitalizare în săptămâna 12-16 octombrie 2026, înregistrând o creștere de 3,4% față de intervalul precedent. În același timp, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu aproximativ 45 de milioane de lei, respectiv cu 10,28%, potrivit datelor publicate de BVB.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 697,12 miliarde de lei în perioada 12-16 octombrie 2026, comparativ cu 674,17 miliarde de lei în săptămâna 5-9 octombrie 2026. Astfel, piața de capital din România a înregistrat un avans de aproape 23 de miliarde de lei într-o singură săptămână.

În intervalul 12-16 octombrie 2026, tranzacțiile cu acțiuni realizate la Bursa de Valori București au generat un rulaj total de 390,27 milioane de lei. Valoarea a fost mai mică decât cea înregistrată în săptămâna anterioară, când schimburile cu acțiuni s-au ridicat la 435 de milioane de lei.

Diferența dintre cele două perioade a fost de aproximativ 45 de milioane de lei, ceea ce corespunde unei scăderi de 10,28% a valorii tranzacțiilor.

Indicele principal al Bursei de Valori București, BET, a încheiat săptămâna la nivelul de 34.707,72 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacționare din intervalul analizat a fost joi, 15 octombrie, când valoarea schimburilor a ajuns la 120,51 milioane de lei. La polul opus s-a situat marți, 13 octombrie, când tranzacțiile au totalizat 57,66 milioane de lei, aceasta fiind cea mai slabă zi a săptămânii din perspectiva rulajului.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri de pe segmentul principal al Bursei de Valori București în săptămâna 12-16 octombrie 2026. Acestea au înregistrat tranzacții în valoare de 105,61 milioane de lei, iar cotațiile au crescut cu 1,58%.

Pe locul al doilea s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu un rulaj de 40,62 milioane de lei și o apreciere a cotațiilor de 6,24%.

Acțiunile Romgaz au ocupat următoarea poziție în clasamentul celor mai lichide titluri, cu tranzacții în valoare de 38,85 milioane de lei. Cotațiile companiei au crescut cu 6,58% în perioada analizată.

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor de la Bursa de Valori București au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare, COMCM Constanța și Compania Energopetrol.

Acțiunile Rompetrol Rafinare au avut cea mai mare apreciere, de 62,86%. Pe următoarele poziții s-au situat titlurile COMCM Constanța, cu o creștere de 16,33%, și cele ale Companiei Energopetrol, care s-au apreciat cu 14,37%.

În schimb, cele mai importante scăderi ale cotațiilor au fost consemnate de acțiunile Societății de Construcții Napoca, SIF Hoteluri și UAMT.

Titlurile Societății de Construcții Napoca au înregistrat o scădere de 13,94%, cea mai mare depreciere din clasamentul prezentat. Acțiunile SIF Hoteluri au pierdut 13,04%, în timp ce titlurile UAMT au consemnat o scădere de 12,79%.

Datele aferente săptămânii 12-16 octombrie 2026 indică, astfel, o creștere a capitalizării totale a Bursei de Valori București, în paralel cu reducerea valorii tranzacțiilor cu acțiuni față de săptămâna precedentă. În ceea ce privește evoluția individuală a titlurilor, Rompetrol Rafinare a înregistrat cea mai mare apreciere a cotațiilor, în timp ce Societatea de Construcții Napoca a consemnat cea mai accentuată scădere dintre companiile menționate.