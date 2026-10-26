Reforma PAC după 2027: Cine ar putea pierde finanțarea europeană

Miniștrii Agriculturii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene negociază luni și marți, la Luxemburg, reforma Politicii Agricole Comune (PAC) după 2027. Discuțiile vizează criteriile de acordare a subvențiilor și bugetul pentru perioada 2028-2034, în contextul presiunilor pentru reducerea cheltuielilor și redirecționarea fondurilor către fermele mici și tinerii agricultori.

Miniștrii Agriculturii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc luni și marți, la Luxemburg, pentru a încerca să ajungă la un acord privind viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Discuțiile au loc în paralel cu negocierile privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034, de care va fi legată reforma PAC.

Miniștrii trebuie să stabilească o poziție comună, care va fi ulterior negociată cu Parlamentul European pentru adoptarea reformei. Viitoarea politică agricolă este considerată esențială pentru sprijinirea fermierilor și asigurarea unor perspective stabile pentru sectorul agricol european după 2027.

Ministrul Agriculturii din Franța, Annie Genevard, a declarat, la sosirea la reuniunea de la Luxemburg, că negocierile sunt deosebit de importante după o vară extrem de dificilă pentru fermieri. Potrivit acesteia, reforma trebuie să contribuie la restabilirea încrederii în sector și să ofere perspective de viitor, în special pentru generațiile tinere.

La rândul său, ministrul Agriculturii din Irlanda, Martin Heydon, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a afirmat că un acord este esențial pentru asigurarea stabilității fermierilor europeni.

„Este esenţial să ajungem la un acord, iar aceasta este ambiţia noastră, să aducem stabilitate fermierilor din Europa”, a adăugat Heydon.

Unul dintre subiectele care necesită clarificări este definiția fermierilor activi, categorie eligibilă pentru primirea ajutoarelor europene. Unele state membre susțin includerea fermierilor pensionați în această categorie, în timp ce altele, printre care Franța, consideră că sprijinul financiar ar trebui acordat celor care desfășoară în prezent activități agricole.

Comisia Europeană a propus o soluție care ar permite fiecărui stat membru să decidă dacă include fermierii pensionați printre beneficiarii eligibili.

Totodată, unele state membre vor să folosească reforma pentru a reduce ajutoarele acordate proprietarilor marilor exploatații agricole și altor investitori. În schimb, acestea propun direcționarea unei părți mai mari din fonduri către fermele mici și către tinerii care își încep activitatea în agricultură.

Discuțiile de la Luxemburg au loc în paralel cu negocierile privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, care va stabili fondurile alocate Politicii Agricole Comune (PAC). Oficialii europeni speră să finalizeze negocierile bugetare până la sfârșitul anului.

Finanțarea PAC este estimată în continuare la aproximativ 300 de miliarde de euro, sub nivelul de 387 de miliarde de euro alocat politicilor agricole comune în perioada bugetară anterioară.

Comisia Europeană a precizat că statele membre vor avea la dispoziție și alte fonduri pentru sprijinirea sectorului rural. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că va pune anticipat la dispoziție 45 de miliarde de euro, începând din 2028, pentru susținerea sectorului agricol.

Cu toate acestea, mai multe state membre considerate „frugale”, în frunte cu Germania, susțin reducerea semnificativă a bugetului UE prin diminuarea finanțării politicilor tradiționale ale Uniunii, inclusiv a Politicii Agricole Comune.