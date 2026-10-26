Taxă nouă pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cumpărăturile de pe Temu, AliExpress și alte platforme ar putea costa mai mult

Uniunea Europeană va introduce, de la 1 noiembrie 2026, o taxă de manipulare de doi euro pentru coletele expediate din afara blocului comunitar. Măsura vizează inclusiv comenzile efectuate pe platforme precum Temu și AliExpress și se adaugă taxei de trei euro aplicate din luna iulie coletelor cu valoare redusă. Deși noua contribuție va fi achitată de comercianți și platformele online, costurile ar putea fi transferate indirect cumpărătorilor, prin majorarea prețurilor.

Noua taxă intră în vigoare cu puțin timp înaintea perioadei de cumpărături de Black Friday, Cyber Monday și Crăciun, când comenzile online înregistrează, în mod obișnuit, creșteri importante. Potrivit AFP, măsura urmărește să reducă presiunea asupra autorităților vamale europene, în contextul numărului tot mai mare de colete provenite din afara Uniunii Europene, în special din China.

Începând cu 1 noiembrie, taxa de manipulare va fi aplicată în funcție de categoriile de produse incluse într-un colet expediat direct consumatorilor din Uniunea Europeană.

Spre deosebire de o taxă fixă percepută pentru fiecare pachet, noua contribuție se calculează pentru fiecare tip distinct de articol, indiferent de valoarea totală a comenzii.

De exemplu, dacă un colet conține zece tricouri, taxa de manipulare va fi de doi euro, deoarece toate produsele aparțin aceleiași categorii.

În schimb, dacă pachetul conține zece tricouri și două șepci, taxa va ajunge la patru euro, întrucât sunt incluse două categorii de produse.

Noua contribuție se adaugă taxei de trei euro introdusă în luna iulie pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro.

Astfel, costurile asociate importurilor de produse din afara Uniunii Europene vor crește, în special pentru comenzile care includ mai multe categorii de articole.

Autoritățile europene precizează că taxa de manipulare nu va fi achitată direct de cumpărătorii din Uniunea Europeană.

Obligația de plată revine platformelor de comerț electronic, comercianților și altor intermediari implicați în vânzarea și expedierea produselor.

Măsura vizează inclusiv platforme internaționale precum Amazon, AliExpress și Temu, în cazul coletelor expediate din afara blocului comunitar.

Cu toate acestea, există posibilitatea ca firmele să includă noile costuri în prețurile produselor sau în tarifele de livrare.

În consecință, consumatorii ar putea plăti indirect mai mult pentru unele comenzi online, chiar dacă taxa nu le este percepută separat.

Decizia autorităților europene vine pe fondul creșterii puternice a numărului de colete cu valoare redusă expediate către statele membre.

Potrivit datelor oficiale, aproape șase miliarde de colete mici au intrat în Uniunea Europeană anul trecut.

Aproximativ 93% dintre coletele ieftine care au ajuns pe piața europeană au provenit din China, în mare parte prin intermediul platformelor de comerț electronic.

Bruxellesul consideră că acest volum ridicat de importuri exercită o presiune considerabilă asupra administrațiilor vamale, care trebuie să verifice și să proceseze un număr foarte mare de expedieri.

Noua taxă de manipulare este destinată compensării costurilor generate de aceste operațiuni.

Autoritățile europene au atras atenția și asupra riscurilor asociate produselor care nu respectă standardele de siguranță ale Uniunii Europene.

Printre exemplele menționate se numără jucăriile care nu îndeplinesc cerințele europene, dar care ajung pe piață prin intermediul platformelor internaționale de comerț electronic.

Uniunea Europeană a introdus în luna iulie o taxă de trei euro pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro.

Potrivit datelor prezentate de oficialii europeni, importurile din această categorie au scăzut cu aproximativ 64% după aplicarea măsurii.

Autoritățile avertizează însă că perioada analizată este prea scurtă pentru a stabili cu certitudine efectele pe termen lung ale taxei.

Noua contribuție de doi euro va funcționa separat de taxa introdusă anterior, fiind aplicată pentru procesarea coletelor care intră în Uniunea Europeană.

Taxa de manipulare de doi euro este concepută ca o măsură permanentă, spre deosebire de taxa de trei euro aplicată coletelor cu valoare redusă.

Aceasta din urmă va rămâne în vigoare până la 1 iulie 2028, când urmează să fie înlocuită de tarife vamale standard, stabilite în funcție de categoria produselor importate.

În cazul taxei de manipulare, Uniunea Europeană va analiza nivelul contribuției o dată la doi ani, pentru a verifica dacă suma percepută rămâne proporțională cu cheltuielile operațiunilor vamale.

Prin urmare, începând cu 1 noiembrie 2026, comenzile din afara Uniunii Europene vor intra sub incidența unui nou mecanism de taxare, care ar putea influența costurile comercianților și, indirect, prețurile suportate de consumatorii europeni.