Noi reguli pentru românii care muncesc în străinătate. Rareș Bogdan anunță schimbări privind pensiile, vechimea în muncă și contribuțiile sociale

Românii care lucrează în Italia, Spania, Germania, Austria, Belgia și în alte state europene ar putea beneficia de proceduri mai simple pentru verificarea vechimii în muncă, a contribuțiilor sociale și a calificărilor profesionale. Europarlamentarul Rareș Bogdan anunță că Pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă se află pe agenda Parlamentului European, urmând să fie discutat în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), cu participarea comisarei europene Roxana Mînzatu. Pe agenda europeană se află și propuneri privind taxarea coletelor din afara Uniunii Europene, fondurile de coeziune și disponibilitatea medicamentelor.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a prezentat, într-o postare pe Facebook, principalele teme aflate pe agenda Parlamentului European în această săptămână. Una dintre acestea privește drepturile cetățenilor care muncesc în alte state decât cele de origine.

Potrivit acestuia, discuțiile sunt importante pentru milioanele de români stabiliți în țări precum Italia, Spania, Germania, Austria și Belgia, dar și pentru cei care lucrează în Regatul Unit.

„Temă de maxim interes pentru 3-4 milioane de români care trăiesc în Italia, Spania, Germania, Austria, Belgia și alte state UE, plus UK (cu care există două acorduri privind protecția lucrătorilor) – pe agenda săptămânală a Parlamentului European”, a transmis Rareș Bogdan.

Europarlamentarul susține că viitoarele discuții urmăresc corectarea problemelor cu care se confruntă lucrătorii mobili, inclusiv abuzurile contractuale și dificultățile administrative dintre state.

Una dintre măsurile menționate de Rareș Bogdan este introducerea unui pașaport digital de securitate socială, care ar permite schimbul mai rapid de informații între instituțiile responsabile de pensii și asigurări sociale.

Un asemenea instrument ar putea facilita verificarea perioadelor lucrate în diferite state și a statutului de asigurat.

„De pildă, e important pașaportul digital de securitate socială, care va lega bazele de date ale caselor de pensii și asigurări de sănătate, permițând verificarea în timp real a statutului de asigurat și a istoricului de muncă – uneori verificările durează și 3 ani pentru adunarea anilor de vechime”, a explicat europarlamentarul.

Problema este relevantă pentru românii care au lucrat în mai multe țări și trebuie să demonstreze perioadele de cotizare atunci când solicită drepturi de pensie sau alte prestații sociale.

Măsurile se află în etapa discuțiilor europene, iar postarea nu indică un calendar de intrare în vigoare.

O altă direcție vizează combaterea abuzurilor de pe piața muncii, în special în situațiile în care angajarea se realizează prin intermediari sau prin lanțuri de subcontractare.

Rareș Bogdan menționează necesitatea unor inspecții transfrontaliere comune mai eficiente, care să permită identificarea companiilor fictive și a celor care nu achită contribuțiile sociale prevăzute de lege.

Sunt avute în vedere și reguli mai stricte pentru agențiile de muncă temporară, condițiile minime de cazare și contractele directe.

Scopul acestor măsuri, potrivit europarlamentarului, este creșterea transparenței și protejarea persoanelor care acceptă locuri de muncă în alte state europene.

Rareș Bogdan atrage atenția și asupra dificultăților întâmpinate de lucrătorii calificați care nu își pot valorifica pregătirea profesională în țara în care s-au stabilit.

Acesta vorbește despre necesitatea unor mecanisme rapide de recunoaștere a diplomelor și competențelor practice.

O astfel de abordare ar putea reduce situațiile în care persoane cu pregătire profesională ajung să accepte locuri de muncă necalificate din cauza procedurilor administrative.

Europarlamentarul mai menționează necesitatea clarificării regulilor privind diurnele și plata contribuțiilor sociale pentru lucrătorii mobili.

Un alt subiect prezentat de Rareș Bogdan privește modificarea regimului vamal pentru coletele de valoare redusă expediate din afara Uniunii Europene.

Europarlamentarul susține că în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) este analizată eliminarea pragului de 150 de euro sub care, în prezent, bunurile beneficiază în general de scutirea de taxe vamale.

„Taxa vamală de 3 euro pe coletele venite din afara UE. Asta, plus taxa de manipulare, va scumpi instant fiecare colet mic primit la poștă sau curier”, a scris Rareș Bogdan.

Acesta a indicat platformele Shein, Temu și AliExpress drept exemple de comercianți care au beneficiat de regimul aplicabil coletelor cu valoare redusă.

Discuțiile europene vizează atât regimul taxelor vamale, cât și introducerea unei taxe de manipulare armonizate.

Propunerile trebuie diferențiate de regulile deja aplicabile, întrucât simpla includere a acestora pe agenda unei comisii parlamentare nu înseamnă intrarea lor în vigoare.

Fondurile europene pentru România, în centrul dezbaterilor privind viitorul buget al UE

Rareș Bogdan a abordat și negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, în special finanțarea politicii de coeziune.

Potrivit europarlamentarului, România este unul dintre principalii beneficiari ai acestor fonduri, utilizate pentru investiții în infrastructura rutieră, rețele de apă și canalizare, școli și spitale.

Acesta avertizează asupra riscului ca viitorul buget european să fie mai centralizat sau ca finanțările să fie condiționate suplimentar de obiective climatice.

În opinia sa, eventualele reduceri ale fondurilor de coeziune ar afecta în special administrațiile locale din regiunile mai puțin dezvoltate, care depind de finanțarea europeană pentru realizarea investițiilor.

Prețul medicamentelor și prioritățile europene, alte subiecte pe agenda săptămânii

Printre temele menționate de Rareș Bogdan se numără și impactul politicilor farmaceutice din Statele Unite asupra pieței europene.

În Comisia pentru sănătate publică (SANT) sunt prevăzute discuții și voturi privind întrebări adresate instituțiilor europene referitoare la riscul ca deciziile de preț din SUA să afecteze disponibilitatea medicamentelor inovatoare în Europa.

Europarlamentarul a anunțat și participarea la Zilele de Studiu ale Grupului Partidului Popular European (PPE), organizate la Taormina, în Sicilia.

Potrivit acestuia, la reuniune sunt așteptați reprezentanți ai conducerii PPE și ai instituțiilor europene, pentru evaluarea priorităților legislative, a competitivității economice și a principalelor provocări ale Uniunii Europene până la finalul mandatului.