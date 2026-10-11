O problemă neașteptată pe piața muncii din România. De ce mulți evită să caute de lucru

Teama de a fi judecați pentru greșelile de exprimare îi determină pe unii români să renunțe la oportunități de muncă sau la colaborări care le-ar putea aduce venituri suplimentare. Potrivit unei cercetări realizate în rândul a aproximativ 5.000 de utilizatori ai unei platforme de anunțuri, jumătate dintre respondenții care caută de lucru au evitat cel puțin o dată să publice un anunț din cauza modului în care scriu. Dificultățile sunt mai frecvent semnalate în mediul rural, în timp ce persoanele de peste 50 de ani se confruntă și cu obstacole în utilizarea aplicațiilor digitale.

O cercetare internă realizată de platforma DeLucru.ro, pe parcursul a șase luni, în rândul a aproximativ 5.000 de utilizatori, arată că dificultățile de exprimare în scris pot reprezenta un obstacol în căutarea unor oportunități de câștig.

Potrivit rezultatelor, 50% dintre respondenții care caută de lucru au declarat că, în ultimele trei luni, au renunțat cel puțin o dată să publice un anunț deoarece se temeau că vor fi judecați pentru felul în care scriu.

În același timp, 25% dintre participanți au spus că au apelat la rude sau cunoștințe pentru a contacta în locul lor persoane care ofereau lucrări sau colaborări.

Situația poate afecta în special persoanele care desfășoară activități practice, unde experiența profesională nu este întotdeauna însoțită de abilități de comunicare în mediul digital.

De exemplu, un lucrător în construcții, un electrician sau o persoană care oferă servicii de curățenie poate avea experiența necesară pentru realizarea unei lucrări, dar poate întâmpina dificultăți atunci când trebuie să își prezinte serviciile într-un anunț online.

Rezultatele provin dintr-o cercetare internă a platformei și descriu experiențele utilizatorilor consultați. Ele nu pot fi considerate reprezentative pentru întreaga populație a României.

Datele cercetării indică diferențe în funcție de mediul de rezidență.

Astfel, 62% dintre respondenții din mediul rural au declarat că au evitat să publice un anunț din teama de a fi judecați pentru modul în care scriu.

În mediul urban, aceeași dificultate a fost semnalată de 35% dintre participanți.

Diferența de 27 de puncte procentuale sugerează că obstacolele legate de exprimarea în scris sunt mai frecvente în rândul utilizatorilor din mediul rural incluși în cercetare.

În ceea ce privește distribuția pe gen, rezultatele sunt apropiate. Dificultatea a fost menționată de 51% dintre femeile participante și de 49% dintre bărbați.

Nivelul studiilor reprezintă un alt criteriu analizat.

Potrivit datelor comunicate, 44% dintre respondenții cu cel mult studii gimnaziale au declarat că au evitat publicarea unui anunț din acest motiv.

Procentul scade la 36% în cazul celor care au absolvit o școală profesională sau un liceu și la 20% în rândul participanților cu studii superioare.

Cercetarea evidențiază și probleme legate de utilizarea tehnologiei pentru identificarea oportunităților de muncă.

În rândul respondenților cu vârste de peste 50 de ani, 66% au declarat că au nevoie de ajutor pentru a căuta oferte de lucru printr-o aplicație instalată pe telefon.

Totodată, 59% dintre participanții din această categorie de vârstă au spus că nu au folosit niciodată un instrument de inteligență artificială pentru redactarea textelor.

Pentru persoanele obișnuite să găsească lucrări prin recomandări directe, trecerea la platformele digitale poate presupune adaptarea la proceduri noi, de la crearea unui anunț până la contactarea unui potențial client.

Aceste dificultăți nu sunt legate neapărat de experiența profesională, ci de modul în care serviciile trebuie prezentate și promovate în mediul online.

Analiza a urmărit și domeniile de activitate în care participanții au declarat că au ezitat să își prezinte serviciile în scris.

Cele mai ridicate procente dintre domeniile analizate au fost înregistrate în agricultură și grădinărit, unde 32% dintre respondenți au semnalat această dificultate.

În construcții și amenajări, procentul a fost de 27%, în timp ce în instalații și servicii electrice a ajuns la 21%.

În domeniul curățeniei, 20% dintre participanți au declarat că au evitat publicarea unui anunț din teama de a fi evaluați după modul în care se exprimă.

Rezultatele arată că problema este prezentă în mai multe categorii de activități practice, inclusiv în domenii în care competențele pot fi demonstrate direct prin lucrările efectuate.

Pe fondul acestor dificultăți, cercetarea a analizat și interesul participanților pentru instrumente digitale care să îi ajute să redacteze anunțuri.

Astfel, 42% dintre respondenți au indicat că le-ar fi util sprijinul pentru redactarea textelor, iar 28% au ales ghidarea prin pașii unei aplicații. Întrebarea a permis selectarea mai multor variante de răspuns.

În același timp, 30% dintre cei care caută de lucru consideră că un asistent bazat pe inteligență artificială le-ar putea crește șansele de a obține venituri prin intermediul platformei.

Aproximativ unul din trei participanți s-a declarat optimist în privința posibilității de a-și suplimenta veniturile cu ajutorul unui asemenea instrument.

Aceste rezultate reflectă însă așteptările respondenților, nu o creștere demonstrată a veniturilor sau a numărului de colaborări obținute.

Platforma care a realizat cercetarea a introdus, la începutul lunii octombrie, o funcție de redactare asistată de inteligență artificială. Potrivit companiei, dezvoltarea acesteia a durat aproximativ 16 luni și a avut la bază inclusiv dificultățile semnalate de utilizatori.

Extinderea utilizării platformelor online pentru identificarea lucrărilor și colaborărilor aduce în atenție importanța competențelor digitale.

Pentru persoanele care oferă servicii în construcții, reparații, curățenie sau agricultură, experiența practică poate fi principalul atu profesional. În mediul online, însă, prezentarea acestei experiențe presupune și capacitatea de a redacta un anunț clar și de a comunica prin intermediul aplicațiilor.

Datele cercetării sugerează că teama de a face greșeli în scris și dificultățile de utilizare a tehnologiei pot limita accesul unor persoane la oportunități de câștig.

Totuși, studiul nu stabilește câte locuri de muncă sau colaborări au fost efectiv pierdute din aceste motive și nici impactul financiar al dificultăților semnalate.

Cercetarea arată, în schimb, că accesul la oportunități de lucru poate depinde nu doar de calificările și experiența unei persoane, ci și de capacitatea acesteia de a utiliza instrumentele digitale prin care își poate găsi clienți sau colaboratori.