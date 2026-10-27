Resurse importante pentru România. Ministrul Economiei anunță planuri pentru exploatarea grafitului și recuperarea metalelor rare

Economia circulară ar putea deveni un motor important de creștere economică pentru România, prin recuperarea materiilor prime și reutilizarea materialelor provenite din deșeuri. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, a declarat marți, 27 octombrie, că susține dezvoltarea acestui sector și a cerut reprezentanților industriei să propună mecanisme de sprijin, inclusiv scheme de ajutor de stat. Oficialul a vorbit și despre posibilitatea recuperării metalelor rare din halde de steril și despre exploatarea grafitului începând din a doua jumătate a anului viitor.

Daniel Zamfir a declarat, în cadrul conferinței internaționale „Economia Circulară ca Avantaj Competitiv în Industria Construcțiilor”, că România poate transforma recuperarea și reutilizarea materiilor prime într-o sursă importantă de dezvoltare economică.

Potrivit ministrului, resursele minerale, materiile prime și materialele recuperate prin procesele economiei circulare pot contribui la creșterea competitivității industriei românești.

„Resursa minerală pe care o avem, materiile prime și această resursă inepuizabilă care provine din economia circulară reprezintă niște piloni de creștere economică a României. (…) Cred cu tărie că economia circulară poate fi un motor de creștere economică”, a precizat ministrul.

Oficialul a solicitat reprezentanților Coaliției pentru Economia Circulară (CERC) să vină cu propuneri legislative și economice care să sprijine dezvoltarea acestui sector.

Printre variantele menționate se numără schemele de ajutor de stat și alte mecanisme prin care autoritățile ar putea stimula investițiile și activitatea companiilor implicate în recuperarea și reutilizarea materialelor.

„Vă propun să vă gândiți la scheme, fie de ajutor de stat, fie de mecanisme prin care să impulsionăm funcționarea acestui sector de activitate. Este o prioritate pentru mine ca tot ceea ce înseamnă resursă la Ministerul Economiei să fie folosită din plin. Așadar, vă aștept și cu propuneri legislative, dar și concrete, ca să mișcăm lucrurile în sectorul acesta de activitate”, a subliniat Daniel Zamfir.

Ministrul Economiei a explicat că susține dezvoltarea economiei circulare de mai mulți ani, încă din perioada în care ocupa funcția de președinte al Comisiei economice din Senat.

Acesta consideră că economia circulară trebuie tratată ca un sector industrial, capabil să genereze investiții, locuri de muncă și produse competitive.

„De atunci am considerat o prioritate pentru mine, ca senator și ca președinte al Comisiei economice a Senatului, să consider că industria, economia circulară, practic, poate fi o industrie și trebuie să fie o industrie”, a menționat ministrul.

Daniel Zamfir a atras atenția că simpla colectare și reciclare a deșeurilor nu sunt suficiente pentru dezvoltarea unei economii circulare funcționale.

În opinia sa, materialele recuperate trebuie să fie reintroduse în activitățile industriale și utilizate pentru fabricarea unor produse noi.

„Nu numai colectarea și reciclarea deșeurilor ar fi cel mai important lucru, ci, până la urmă, materialele recuperate trebuie intrate în procese de producție”, a punctat ministrul Economiei.

Ministrul a prezentat și două exemple de proiecte realizate în industria construcțiilor, prin care materialele rezultate din demolări sunt recuperate și reutilizate.

Primul proiect menționat aparține companiei Holcim, care produce la Turda un liant pentru zidărie ce încorporează beton reciclat provenit din demolări.

Al doilea exemplu este o fabrică de reciclare dezvoltată de Construcții Erbașu, despre care oficialul a precizat că are o capacitate de procesare de 450.000 de tone de deșeuri provenite din construcții și demolări anual.

„Sunt două exemple, două companii foarte mari. E vorba de Holcim, care a realizat acel liant de zidărie Prozid, produs la Turda și care încorporează 10% beton reciclat provenit din demolări, lucru extrem de important. Și aici mai liniștim și ONG-urile, care sunt, pe bună dreptate, iritate de faptul că se depozitează reziduurile din construcții în locuri neadecvate. Al doilea exemplu este fabrica de reciclare pe care a dezvoltat-o Construcții Erbașu, care are o capacitate, practic, de 450.000 tone de deșeuri din construcții demolate anual. Iată două inițiative de succes care arată că economia circulară poate să reprezinte și investiții, și dezvoltare tehnologică, care, până la urmă, sunt un plus pentru industria românească”, a afirmat Zamfir.

O altă direcție de dezvoltare prezentată de ministrul Economiei vizează recuperarea materiilor prime din halde de steril și din iazuri de acumulare.

Daniel Zamfir a explicat că în România există depozite de deșeuri miniere formate în urmă cu zeci de ani, care ar putea conține resurse minerale valoroase.

Potrivit acestuia, specialiștii au identificat posibilitatea recuperării unor metale rare din astfel de zone, ceea ce ar putea contribui la valorificarea resurselor existente.

Ministrul a menționat inclusiv zona Baia de Fier, unde există perspective privind exploatarea grafitului după jumătatea anului 2027, precum și perimetrele asociate Remin Baia Mare și Cuprumin.

„Mă interesează foarte tare tot ceea ce înseamnă recuperarea materiilor prime pe care le putem găsi, categoric, în zonele de halde de steril și lacuri, în iazurile de acumulare. Sigur, poate că nu are legătură cu economia circulară. Eu îndrăznesc să cred că are. Sunt halde de steril care zac la periferiile localităților de zeci de ani și specialiștii spun că acolo, în acele halde de steril, pot fi recuperate o serie de metale rare de care România și planeta are nevoie. Undeva, în zona Baia de Fier există halde de steril importante, unde, după jumătatea anului viitor, să putem să exploatăm grafit. Și nu numai despre grafit e vorba. Avem halde de steril în zona Remin Baia Mare, Cuprumin ș.a.m.d.”, a explicat Zamfir.

Declarațiile au fost făcute marți, la București, în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței internaționale „Economia Circulară ca Avantaj Competitiv în Industria Construcțiilor”, organizată de Coaliția pentru Economia Circulară.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai industriei construcțiilor și experți europeni, care au discutat despre cadrul legislativ, soluțiile tehnologice și oportunitățile economice ale tranziției către construcții sustenabile.

Propunerile privind sprijinirea economiei circulare și valorificarea resurselor din halde de steril reprezintă, în această etapă, direcții de dezvoltare prezentate de ministru, nu programe noi de finanțare deja aprobate.