Avertisment pentru șoferi: restricții de circulație spre Bulgaria, pe Podul Giurgiu-Ruse. Zonele din România unde se circulă deja în condiții de iarnă

Șoferii se confruntă cu restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, unde lucrările vor continua până pe 4 decembrie 2026. În paralel, prima zăpadă a sezonului a ajuns pe drumurile montane, inclusiv pe Transfăgărășan și Transalpina. Drumarii intervin pentru îndepărtarea zăpezii și prevenirea poleiului, iar autoritățile recomandă prudență și echiparea corespunzătoare a mașinilor pentru iarnă.

Șoferii trebuie să se pregătească pentru restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, unde lucrările la rosturile de dilatație vor dura până pe 4 decembrie 2026.

În același timp, prima zăpadă a sezonului de iarnă 2026-2027 a ajuns pe mai multe drumuri montane, inclusiv pe Transfăgărășan și Transalpina, unde drumarii intervin pentru siguranța traficului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a anunțat că traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționat în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, pentru executarea lucrărilor de montare a rosturilor de dilatație.

Intervențiile vor fi desfășurate în două etape, iar circulația se va realiza alternativ, sub dirijarea semafoarelor temporare. În prima etapă, programată între 28 octombrie și 13 noiembrie, lucrările vor ocupa cel mult jumătate din calea 1. Ulterior, în perioada 14 noiembrie – 4 decembrie, intervențiile se vor muta pe cel mult jumătate din calea 2.

Potrivit reprezentanților instituției, lucrările vor necesita restricționarea traficului atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar.

„❗️Atenție șoferi❗️ Restricții de circulație pe podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în perioada 28.10.2026 – 04.12.2026, în vederea #lucrărilor de montare a rosturilor de dilatație, după cum urmează: 🚧ETAPA 1 : în perioada 28.10.2026 – 13.11.2026 circulație alternantă dirijată cu semafoare la lucrări pe max. 1/2 din calea 1. 🚧ETAPA 2 : în perioada 14.11.2026 – 04.12.2026 circulație alternantă dirijată cu semafoare la lucrari pe max. 1/2 din calea 2. ❗️O astfel de intervenție necesită restricționarea traficului atât pe timpul zilei cât și pe timpul de nopții. ⚠️Circulați cu prudență și respectați semnalizarea rutieră instituită temporar! Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat că drumarii au intervenit pe DN 7A, la limita dintre județele Hunedoara și Vâlcea, după apariția primelor ninsori din sezonul de iarnă 2026-2027.

Instituția le recomandă șoferilor să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și rutiere de pe traseu înainte de a pleca la drum.

De asemenea, conducătorii auto care se deplasează în zonele montane sunt sfătuiți să își echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat marți, 27 octombrie, redeschiderea circulației rutiere pe Transalpina, pe DN 67C.

În județul Alba, drumarii intervin cu utilaje echipate cu lamă și cu răspânditoare de material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și prevenirea formării poleiului.

CNAIR le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicatoarele și celelalte semnalizări rutiere.

„Se redeschide circulația rutieră pe Transalpina – DN 67C. Având în vedere îmbunătățirea condițiilor meteorologice, circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, se redeschide, începând cu ora 9:00. Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră”, potrivit DRDP Craiova.

Condițiile de iarnă s-au instalat și pe Transfăgărășan, unde ninge abundent în zona alpină a Munților Făgăraș. Potrivit unei informări publicate de autorități, s-a acumulat deja un strat consistent de zăpadă.

Drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a menține drumul în condiții de siguranță. Cu toate acestea, autoritățile nu recomandă deplasările în zonele alpine pentru șoferii care nu sunt pregătiți să circule în condiții de iarnă.

„❄IARNĂ ADEVĂRATĂ pe Transfăgărășan! 🟠Ninge abundent în zona alpină a Munților Făgăraș și deja s-a acumulat un strat consistent de zăpadă. 🟠Intervenim cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru punerea în siguranță a drumului dar cu toate acestea nu recomandăm să circulați în zonele alpine dacă nu sunteți pregătiți pentru condiții de iarnă!”, transmit reprezentanții CNAIR.

Specialiștii le transmit șoferilor să țină cont de condițiile meteorologice, să își echipeze corespunzător autovehiculele și să respecte indicațiile autorităților înainte de a porni la drum, în special pe traseele montane afectate de ninsori.