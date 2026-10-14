Restricții de circulație pe Podul Giurgiu-Ruse, începând cu 19 octombrie. Traficul se va desfășura alternativ pe o singură bandă

Șoferii care intenționează să călătorească între România și Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, în perioada 19-29 octombrie, traficul pe un tronson al Podului Prieteniei va fi organizat alternativ, pe o singură bandă, pentru efectuarea unor lucrări. Autoritățile recomandă planificarea din timp a călătoriilor și luarea în calcul a unor rute alternative.

Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri, 14 octombrie, o informare pentru cetățenii români care se află în Bulgaria, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească între România și Bulgaria.

Potrivit autorităților, circulația pe un tronson de 320 de metri al Podului Prieteniei de la Ruse va fi restricționată în perioada 19-29 octombrie 2026.

Măsura este necesară pentru montarea unor instalații de evacuare a apei la rosturile podului, lucrări care fac parte din procesul de reparație a infrastructurii.

Pe durata intervențiilor, vehiculele vor circula în ambele sensuri pe o singură bandă, iar trecerea va fi organizată alternativ, la intervale de 20 de minute.

Lucrările vor fi efectuate în două etape, de luni până joi, cu restricții aplicate succesiv pe fiecare dintre cele două benzi.

Prima etapă a lucrărilor este programată să înceapă luni, 19 octombrie, la ora 9:00, și să se încheie joi, 22 octombrie, la ora 17:00.

În acest interval, circulația va fi restricționată pe banda din dreapta, iar vehiculele vor putea utiliza banda din stânga pentru deplasarea în ambele sensuri.

Traficul va fi organizat alternativ, cu schimbarea sensului de circulație la fiecare 20 de minute.

Dirijarea vehiculelor va fi realizată de semnalizatori, care vor coordona accesul pe tronsonul afectat de lucrări.

Prin urmare, șoferii care traversează podul în această perioadă trebuie să ia în calcul timpi suplimentari de așteptare, în funcție de numărul vehiculelor aflate la trecerea frontierei.

A doua etapă a intervențiilor va începe luni, 26 octombrie, la ora 9:00, și se va încheia joi, 29 octombrie, la ora 17:00.

De această dată, circulația va fi restricționată pe banda din stânga, iar vehiculele vor utiliza banda din dreapta.

Regulile de traversare vor rămâne aceleași, cu circulație în ambele sensuri pe o singură bandă și alternarea sensurilor la intervale de 20 de minute.

Traficul va fi dirijat de semnalizatori pe întreaga durată a lucrărilor.

MAE precizează că programul intervențiilor poate suferi modificări în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, termenul final pentru încheierea reparației capitale a Podului Prieteniei este 3 decembrie 2026.

Restricțiile ar putea afecta timpul necesar traversării frontierei prin punctul Giurgiu-Ruse, în special în perioadele cu trafic intens.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul eventualele întârzieri.

O altă recomandare este alegerea unor trasee alternative sau a unor intervale orare mai puțin aglomerate, atunci când acest lucru este posibil.

Șoferii pot consulta informațiile actualizate privind lucrările de reparație pe site-ul Agenției Infrastructura Rutieră din Bulgaria, www.api.bg, în secțiunea dedicată reparației Podului Dunării.

Pentru informații despre situația traficului la punctele de trecere a frontierei poate fi accesat site-ul www.mvr.bg.

De asemenea, informațiile privind sistemul de taxare rutieră și vinieta electronică din Bulgaria sunt disponibile pe www.bgtoll.bg.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Sofia la numerele de telefon +35929712858 și +35929733510.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situațiile dificile, speciale, cu caracter de urgență, este disponibil numărul de telefon +359879440758, aparținând Ambasadei României în Bulgaria.

MAE recomandă și consultarea paginilor oficiale sofia.mae.ro și www.mae.ro, precum și a portalului european de informare privind călătoriile, consular-protection.ec.europa.eu/travel-advice_en.

Românii care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, prin intermediul căreia sunt disponibile informații și recomandări pentru deplasările în afara țării.