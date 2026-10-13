Circulația a fost reluată la Podul Constanța din București. Primăria Capitalei a finalizat lucrările la liniile de tramvai

Circulația rutieră se desfășoară din nou în condiții normale la Podul Constanța, după finalizarea lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai. Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că traficul auto a fost reluat pe ambele benzi, iar șantierul a fost închis.

Administrația locală a precizat într-un mesaj publicat pe Facebook că lucrările de modernizare a liniilor de tramvai au fost finalizate, ceea ce a permis redeschiderea circulației auto pe ambele benzi. Totodată, Primăria Capitalei a mulțumit constructorului pentru seriozitatea de care a dat dovadă pe parcursul lucrărilor.

„Gata! Se circulă normal la Pod Constanța. Am finalizat lucrările la modernizarea liniilor de tramvai și am dat drumul traficului auto pe ambele benzi. Îi mulțumim constructorului pentru seriozitate. Am bifat încă un șantier închis”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti în mesajul publicat pe Facebook.

Potrivit PMB, liniile de tramvai de la Podul Constanța erau grav deteriorate, iar circulația se desfășura aproape direct pe beton. Starea infrastructurii reprezenta un risc de deraiere, motiv pentru care modernizarea acesteia era necesară.

Primăria Municipiului București a transmis că închiderea șantierului reprezintă încă o etapă finalizată în procesul de dezvoltare a orașului și a subliniat că va continua proiectele de dezvoltare a Bucureștiului.

„Liniile de tramvai erau grav deteriorate, aproape că se circula pe beton și exista risc de deraiere. Continuăm să dezvoltăm Bucureștiul!”, au conchis autoritățile.

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În luna septembrie, Primăria Municipiului București preciza că echipa de la Podul Constanța s-a mobilizat pentru ca șantierul să fie închis în jurul datei de 15 octombrie.

Potrivit PMB, tronsonul face parte din Lotul 4, care se întinde pe aproape 8 kilometri. Lucrările aferente acestui lot se desfășurau conform graficului de execuție, termenul de finalizare fiind stabilit pentru anul 2027. Cu toate acestea, constructorul și-a intensificat activitatea și a lucrat inclusiv în weekend, pentru ca șantierul de la Podul Constanța să fie închis în jurul datei de 15 octombrie.

Primăria Capitalei explica faptul că zona este foarte circulată, iar traficul se îngusta la o singură bandă pe sens. Din acest motiv, administrația locală a insistat pentru urgentarea lucrărilor și redeschiderea circulației pe două benzi pe sens.

Lotul 4 cuprinde tronsonul dintre Bulevardul Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei și câteva străzi adiacente.

În ceea ce privește pasajul de sub Podul Constanța, Primăria Capitalei anunța că intenționează să îi lărgească deschiderea. În acest scop, administrația urma să contracteze un studiu de fezabilitate. Ulterior, proiectul va necesita exproprieri, după care va fi lansată licitația pentru proiectare și execuție. Potrivit estimărilor PMB, lucrările la acest proiect ar urma să înceapă în anul 2028.