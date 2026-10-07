Bulgarii vor eliminarea taxei de pe Podul Giurgiu-Ruse. România a renunțat deja la tarif pentru autoturisme

Consilieri locali din Ruse cer Guvernului Bulgariei să elimine taxa plătită de autoturisme pentru traversarea Podului Prieteniei în direcția Ruse-Giurgiu. Propunerea vine după ce România a eliminat, de la 1 octombrie 2026, tariful pentru autoturismele care circulă în sens invers, din Giurgiu către Ruse.

În prezent, Bulgaria percepe o taxă de 2 euro pentru un autoturism. Reprezentanții grupului „Inițiativa Ruse” propun ca pierderile provocate de eliminarea acesteia să fie compensate printr-o majorare a tarifului aplicat vehiculelor grele.

Propunerea a fost prezentată de reprezentanții grupului „Inițiativa Ruse” din Consiliul Local Ruse. Galin Grigorov, consilier local și fost guvernator al regiunii Ruse, a propus ca autoritățile locale să solicite Consiliului de Miniștri al Bulgariei eliminarea taxei prin aplicarea principiului reciprocității, transmite BTA.

România a renunțat, începând cu 1 octombrie 2026, la taxa pentru autoturismele care traversează Podul Prieteniei în direcția Giurgiu-Ruse. Consilierii bulgari vor acum o măsură similară pentru șoferii care circulă din Ruse către Giurgiu.

Propunerea a fost deja depusă la Consiliul Local Ruse, potrivit lui Iskren Veselinov, reprezentant al grupului.

„Inițiativa Ruse” a fost creată ca un format civic prin care să fie aduse în Consiliul Local probleme considerate importante pentru locuitorii orașului.

Eliminarea tarifului ar însemna și renunțarea la o sursă de venit. Potrivit lui Galin Grigorov, taxa plătită de autoturismele care traversează Podul Prieteniei aduce anual între 1,5 și 1,7 milioane de euro.

Consilierul local propune ca suma să fie recuperată prin taxarea suplimentară a vehiculelor de mare tonaj.

„Pierderile pot fi compensate printr-o creștere de aproximativ 3 euro a taxelor pentru vehiculele de mare tonaj, care sunt principala cauză a uzurii podului”, a explicat Grigorov.

În prezent, autoturismele care traversează podul dinspre Bulgaria către România plătesc o taxă de 2 euro.

România a eliminat complet, începând cu 1 octombrie 2026, tarifele de trecere pentru autoturisme la punctele Giurgiu-Ruse, Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii. Schimbarea a avut loc odată cu intrarea în vigoare a Legii 226/2023 și introducerea noului sistem electronic de taxare rutieră TollRo.

În cazul Podului Prieteniei, măsura înseamnă că un autoturism care circulă din România spre Bulgaria nu mai achită taxa la Giurgiu. În sens invers, tariful perceput de partea bulgară a rămas în vigoare, situație pe care consilierii din Ruse vor acum să o schimbe.

Eliminarea taxei de pod nu este singura solicitare a grupului. Reprezentanții „Inițiativa Ruse” cer și accelerarea construirii legăturii dintre orașul dunărean și autostrada Hemus.

Iskren Veselinov susține că, în actualele condiții, termenul realist pentru realizarea acestei conexiuni ar putea ajunge la șapte-opt ani, perioadă pe care o consideră prea lungă.