Vaccinarea ovinelor a început în forță în România. ANSVSA anunță primele rezultate ale campaniei

Campania de vaccinare a ovinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine a început în județele Constanța și Tulcea. Aproximativ 100.000 de animale au fost imunizate în primele două zile, potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Acțiunea a fost lansată duminică, 25 octombrie, înaintea datei stabilite inițial. Vaccinarea este gratuită pentru crescătorii de animale.

Campania de vaccinare a ovinelor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine se desfășoară într-un ritm susținut, aproximativ 100.000 de animale fiind imunizate în primele două zile de la începerea acțiunii, potrivit președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Invitat în emisiunea „Agricultura la Raport”, difuzată de AGRO TV, șeful instituției a prezentat primele rezultate ale campaniei și a precizat că proprietarii de animale au răspuns favorabil măsurilor de prevenire a celor două boli.

Alexandru Bociu a explicat că operațiunile de vaccinare avansează conform așteptărilor, iar colaborarea dintre medicii veterinari și crescătorii de ovine contribuie la desfășurarea rapidă a acțiunii.

„De ieri dimineață, până în această seară, am vaccinat aproximativ 100.000 de capete de ovine. Lucrurile evoluează foarte bine. Surprinzător, proprietarii de animale ne așteaptă cu brațele deschise”, a precizat Alexandru Bociu.

Președintele ANSVSA a transmis că instituția dispune de personalul medical veterinar necesar pentru continuarea campaniei, astfel încât vaccinarea animalelor să se desfășoare fără dificultăți legate de numărul specialiștilor implicați.

Oficialul a evidențiat mobilizarea medicilor veterinari și colaborarea acestora în cadrul acțiunii, subliniind că personalul disponibil poate susține ritmul actual al imunizării.

„În ceea ce privește numărul personalului medical veterinar, avem personal suficient. Suntem o profesie unită și împreună avem același țel”, a mai spus oficialul.

Campania de vaccinare a început duminică, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea, cu o zi înaintea calendarului stabilit inițial. Pentru această etapă, autoritățile române au primit vaccinuri din rezervele Uniunii Europene, destinate combaterii pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine.

În total, România a beneficiat de 1,1 milioane de doze, repartizate în funcție de bolile împotriva cărora se realizează imunizarea animalelor.

Din cantitatea primită, 300.000 de doze sunt destinate vaccinării împotriva pestei micilor rumegătoare, iar alte 800.000 de doze sunt alocate prevenirii variolei ovine și caprine.

Crescătorii de ovine beneficiază gratuit de vaccinarea animalelor în cadrul campaniei derulate de autoritățile sanitar-veterinare. Măsura face parte din acțiunile de combatere a bolilor care afectează sectorul creșterii ovinelor.

Unul dintre obiectivele campaniei este crearea condițiilor sanitare veterinare necesare pentru reluarea exporturilor de ovine către țările terțe.

Prin imunizarea efectivelor de animale, autoritățile urmăresc combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine, boli care au implicații asupra activității crescătorilor și asupra comerțului internațional cu animale vii.