„Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.544); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.039); curier (1.627); lucrător comercial (1.515); manipulant mărfuri (1.514); ajutor bucătar (1.015); agent de securitate (945); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (940); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (804); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (575) etc. Din cele 31.352 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.066 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 6.098 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii clienţi; agent de vânzări; casier; curier etc), 6.376 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; zidar rosar-tencuitor; lăcătuş mecanic; sudor etc.), restul de 16.812 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; manipulant mărfuri; agent de securitate; ajutor bucătar; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc)”, a transmis ANOFM într-un comunicat.

Pentru cei interesați de locuri de muncă în Spațiul Economic European, rețeaua EURES România oferă 131 de posturi vacante. Norvegia pune la dispoziție 48 de locuri pentru lucrători în producție și mecanici biciclete, Olanda 21 de locuri pentru inspectori veterinari și personal de punte, Danemarca 20 de locuri pentru tehnician automatizări, iar Italia 15 locuri pentru șoferi de autobuz. Germania oferă 12 locuri pentru tractorist și lucrător în procesarea cărnii, Irlanda 5 locuri pentru îngrijitor persoane, Finlanda 3 locuri pentru măcelar, Slovenia 3 locuri pentru cameristă, bucătar și ospătar, Franța 2 locuri pentru carosier tinichigiu auto, iar Belgia 2 locuri pentru mecanic aviație și inspector aeronautic.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spațiul Economic European pot consulta ofertele pe ANOFM. De asemenea, cei care doresc un loc de muncă în România se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul ANOFM.