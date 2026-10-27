Frații Pavăl extind rețeaua Carrefour cu noi producători români. O cooperativă agricolă intră în programul Grădina Noastră

Carrefour România, rețea de magazine preluată de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, își extinde programul Grădina Noastră prin includerea unei noi cooperative agricole. Cinci familii de legumicultori din Matca, județul Galați, vor furniza fructe și legume cultivate pe o suprafață de 10 hectare. Producția este destinată magazinelor Carrefour din întreaga țară. Extinderea programului are loc în contextul pregătirilor pentru schimbarea identității comerciale a retailerului.

Programul Carrefour Grădina Noastră include o nouă cooperativă de legumicultori din localitatea Matca, județul Galați, unul dintre principalele centre de producție legumicolă din România. Noua structură agricolă reunește cinci familii de producători care cultivă fructe și legume atât în spații protejate, cât și în câmp deschis.

Cooperativa a fost înființată la inițiativa Carrefour și exploatează o suprafață totală de 10 hectare. Capacitatea anuală de producție este estimată la aproximativ 600 de tone de legume, destinate comercializării prin rețeaua națională a retailerului.

Sortimentul cuprinde castraveți cornichon, roșii rotunde, roșii prunișoare și roșii de tip inimă de bou, ardei gras Bianca, ardei kapia, ardei iute, vinete, varză albă, dovlecei și căpșune.

Prin programul Grădina Noastră, Carrefour colaborează cu agricultori organizați în cooperative, cărora le facilitează accesul la magazinele sale și la un sistem de distribuție organizat. Parteneriatele presupun inclusiv sprijin pentru eficientizarea transportului și a operațiunilor logistice, precum și condiții comerciale care permit o planificare mai bună a producției și a investițiilor.

Reprezentanții companiei susțin că modelul urmărește dezvoltarea fermelor românești și asigurarea unui flux constant de produse proaspete către consumatori.

Arnaud Dussaix, director Achiziții și Aprovizionare și membru al Comitetului Executiv Carrefour România, a explicat că extinderea programului reprezintă o continuare a colaborării pe termen lung cu agricultorii locali.

„Prin lansarea noii cooperative, Grădina Noastră din Matca, ne continuăm angajamentul de a susține producția locală și de a le oferi clienților noștri fructe și legume proaspete, chiar de la producători locali. Pentru noi, sprijinul acordat producției locale înseamnă mai mult decât un contract comercial. Este o relație pe termen lung, în care le oferim fermierilor acces la o piață stabilă, predictibilitate și sprijin pentru dezvoltare. Fiecare cooperativă nouă contribuie la economia locală, la crearea de oportunități în comunitățile rurale și la consolidarea agriculturii românești. Credem într-o agricultură românească puternică, iar prin parteneriatele cu cooperativele locale ne dorim să contribuim la dezvoltarea ei pe termen lung”, a declarat Arnaud Dussaix.

Produsele cooperativei Grădina Noastră din Matca sunt comercializate în magazinele Carrefour la nivel național, în intervalul cuprins între sfârșitul lunii martie și începutul lunii noiembrie, în funcție de calendarul agricol și de disponibilitatea recoltelor.

În perioada următoare, oferta furnizorilor din Matca va include roșii românești, roșii prunișoare, castraveți cornichon, gogonele, ardei kapia și varză.

Radu Gherman, Buying Director Ultra-Fresh Carrefour România, a precizat că agricultorii implicați în noua cooperativă au deja experiență în aprovizionarea magazinelor companiei. Organizarea acestora într-o structură comună permite continuarea colaborării în condiții comerciale și logistice mai bine definite.

„Pentru categoria de produse proaspete, calitatea se construiește în ferma producătorului, iar noi suntem alături de el în fiecare etapă, de la cultivare până la raft. Ne bucurăm să introducem o nouă cooperativă în programul Grădina Noastră, într-un bazin legumicol cu tradiție în România și cu fermieri cu o lungă istorie în livrarea legumelor în magazinele noastre. Este o relație construită în timp, pe încredere și pe respectarea acelorași standarde de calitate, iar faptul că o formalizăm printr-o cooperativă ne permite să mergem mai departe împreună. Pentru clienții noștri, acest parteneriat înseamnă legume și fructe românești proaspete, iar pentru fermierii din Matca, un cadru stabil în care să își dezvolte producția de la un sezon la altul”, a declarat Radu Gherman.

Pentru agricultorii din Matca, integrarea în programul Grădina Noastră reprezintă o etapă suplimentară într-o colaborare comercială începută anterior cu Carrefour România. Fermierii au furnizat inițial roșii și castraveți, iar ulterior și-au diversificat sortimentele și au îmbunătățit organizarea transportului și ambalării.

Fănica Stan, reprezentant al Cooperativei Grădina Noastră din Matca, a explicat că experiența acumulată în relația cu retailerul a contribuit la decizia producătorilor de a participa la program.

„Avem o colaborare îndelungată cu Carrefour România, timp în care am construit un parteneriat bazat pe încredere, seriozitate și sprijin reciproc. Am început prin a livra roșii și castraveți, iar treptat ne-am diversificat gama de produse și am învățat să ne organizăm mai eficient, inclusiv în ceea ce privește logistica și ambalarea. Când reprezentanții Carrefour ne-au invitat să facem parte din programul dedicat cooperativelor, am acceptat cu încredere, tocmai datorită experienței foarte bune pe care am avut-o împreună. Matca este unul dintre cele mai mari bazine legumicole din țară și ne bucurăm că produsele noastre ajung pe rafturile magazinelor Carrefour din întreaga Românie. Acest parteneriat ne oferă mai multă predictibilitate, atât în planificarea producției, cât și a veniturilor, și ne ajută să susținem producătorii locali, astfel încât beneficiile colaborării să se întoarcă direct în comunitatea noastră.”, a declarat Fănica Stan.

Extinderea programului agricol Carrefour are loc pe fondul creșterii cantităților de fructe și legume achiziționate de la cooperativele partenere.

Potrivit datelor comunicate de companie, programul Grădina Noastră reunește 15 cooperative agricole, din care fac parte peste 400 de familii de producători. În paralel, retailerul colaborează cu alte 18 cooperative care își comercializează produsele sub propriile mărci.

În primele șase luni ale anului 2026, volumele de fructe și legume provenite de la producătorii înscriși în programul Grădina Noastră au înregistrat o creștere de aproximativ 60% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Compania urmărește astfel extinderea aprovizionării din agricultura românească, prin contracte comerciale directe și parteneriate cu organizații de producători.

Pe lângă dezvoltarea rețelei de cooperative agricole, Carrefour România organizează evenimente dedicate promovării produselor realizate de antreprenori și artizani locali.

În septembrie 2026, retailerul a organizat un târg în hipermarketul din ParkLake Shopping Center, București, la care au participat 20 de producători din România.

Evenimentul a marcat împlinirea unui an de la lansarea programului „De aici, de aproape”, inițiativă prin care Carrefour a dezvoltat colaborări cu peste 530 de mici afaceri românești.

Produsele acestora sunt comercializate în peste 240 de magazine ale rețelei, iar în primul an de funcționare a programului au fost vândute peste 1,78 milioane de unități.

O acțiune similară a avut loc în aprilie 2026, în perioada în care transferul operațiunilor Carrefour România către proprietarii Dedeman se afla încă în desfășurare.

La evenimentul organizat atunci în București au participat peste 20 de artizani ale căror produse erau deja incluse în oferta magazinelor Carrefour.

Preluarea operațiunilor Carrefour România de către frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, este urmată de pregătirea unui proces de rebranding al magazinelor achiziționate.

Noua identitate comercială urmează să înlocuiască actuala siglă Carrefour, iar schimbarea este planificată pentru anul 2027.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, proprietarii Dedeman au contractat serviciile unei agenții importante de consultanță și design de brand de pe piața românească, pentru dezvoltarea noii identități a rețelei.

Un element care a atras atenția în acest context este existența mărcii KORRA în portofoliul Dedeman SRL. Marca figurează ca fiind înregistrată inclusiv pentru activități specifice lanțurilor de magazine.

Înregistrarea datează din 2007 și este valabilă până în iunie 2027. Informațiile disponibile nu permit stabilirea cu certitudine a faptului că marca a fost înregistrată inițial de Dedeman sau că aceasta a fost achiziționată ulterior de la un alt titular.

De asemenea, existența mărcii KORRA nu confirmă că aceasta va reprezenta denumirea viitoarei rețele de magazine.

Înaintea transferului operațiunilor sale din România către frații Pavăl, grupul Carrefour își extinsese prezența pe piața locală prin achiziționarea rețelei cora, deținută de grupul belgian Louis Delhaize.

Tranzacția a inclus 10 hipermarketuri cora, opt magazine de proximitate Cora Urban și aproximativ 2.400 de angajați.

Integrarea acestor unități a reprezentat o etapă importantă în extinderea rețelei Carrefour pe piața românească, înaintea deciziei grupului francez de a-și transfera operațiunile locale.

Prin achiziția Carrefour România, frații Dragoș și Adrian Pavăl, cunoscuți pentru dezvoltarea lanțului Dedeman în sectorul bricolajului, își extind activitatea în retailul alimentar, un segment distinct de piața materialelor de construcții și a produselor pentru amenajarea locuințelor.