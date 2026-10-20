Grupul care deține Mega Image și Profi se extinde într-un nou oraș. Unde ar putea fi deschis următorul magazin

Grupul de retail care operează rețelele Mega Image și Profi pregătește deschiderea unui magazin în municipiul Gheorgheni, județul Harghita. Compania Mega Image SRL a depus o solicitare pentru obținerea autorizației de mediu necesare desfășurării activității. Noua unitate ar urma să funcționeze în centrul localității, în Piața Libertății. Retailerul nu este prezent în prezent în acest oraș cu niciunul dintre cele două branduri.

Compania Mega Image SRL, care gestionează activitatea rețelelor Mega Image și Profi, intenționează să deschidă o unitate comercială în municipiul Gheorgheni, județul Harghita, într-un spațiu situat în Piața Libertății, la numărul 18.

Demersurile pentru autorizarea activității au fost deja inițiate, potrivit unui anunț publicat de companie, prin care sunt informați cei interesați despre depunerea documentației necesare obținerii autorizației de mediu.

„Societatea (…) anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea declarată”, se arată în anunțul grupului.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul Financiar, retailerul nu operează în prezent niciun magazin Mega Image sau Profi în Gheorgheni, localitate care are aproximativ 15.000 de locuitori.

Deși compania nu a precizat oficial sub ce brand va funcționa viitoarea unitate, informațiile disponibile indică posibilitatea deschiderii unui magazin Profi Loco, concept utilizat de retailer pentru unități comerciale de dimensiuni mai mici.

Magazinul ar putea fi administrat prin modelul „Partener”, care presupune operarea unității de către un partener independent, într-un sistem asemănător francizei.

Un indiciu privind această variantă este reprezentat de un anunț de recrutare publicat pe platforma eJobs, prin care compania caută un partener pentru administrarea unui magazin în Gheorgheni, județul Harghita.

Rețeaua Profi numără aproximativ 1.750 de magazine, majoritatea fiind administrate prin intermediul partenerilor, în timp ce Mega Image dispune de circa 1.000 de unități comerciale.

În cazul rețelei Mega Image, modelul de operare prin parteneri este utilizat pentru magazinele Shop&Go, care funcționează într-un sistem similar celui aplicat în cadrul Profi.

Compania continuă recrutarea de parteneri pentru administrarea unor magazine din mai multe orașe, atât în cadrul rețelei Profi, cât și pentru unitățile Shop&Go.

Anunțurile de recrutare vizează persoane interesate să preia administrarea magazinelor prin sistemul de parteneriat utilizat de grup pentru cele două formate comerciale.