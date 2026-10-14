Probleme tehnice la Mega Image, după atacul cibernetic asupra grupului Ahold Delhaize. Ce servicii sunt afectate pentru clienți

Mega Image a anunțat miercuri, 14 octombrie 2026, că mai multe servicii destinate clienților sunt afectate de probleme tehnice. Disfuncționalitățile vizează comenzile online, ofertele personalizate și reducerile acordate prin Card Connect. Anunțul vine la câteva zile după ce grupul Ahold Delhaize, proprietarul rețelei, a raportat un atac cibernetic care a afectat anumite sisteme informatice.

Rețeaua de supermarketuri Mega Image a informat miercuri, 14 octombrie, că întâmpină dificultăți tehnice care afectează atât serviciul de comenzi online, cât și anumite beneficii oferite clienților prin programul de fidelitate Card Connect.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei, disfuncționalitățile împiedică funcționarea normală a ofertelor personalizate și a reducerii aplicate la valoarea totală a coșului de cumpărături prin Card Connect.

Reprezentanții retailerului au precizat că se lucrează pentru restabilirea serviciilor afectate, fără să comunice un termen pentru remedierea problemelor.

„Momentan întâmpinăm o problemă tehnică ce afectează comenzile online, ofertele personalizate şi reducerea la total coş disponibilă prin Card Connect. Lucrăm pentru remedierea situaţiei şi vă mulţumim pentru înţelegere”, se arată în anunțul publicat de Mega Image.

Problemele tehnice semnalate de Mega Image au apărut la două zile după ce grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care controlează în România rețelele Mega Image și Profi, a comunicat existența unui incident de securitate informatică la nivelul infrastructurii sale.

Luni, 12 octombrie, reprezentanții grupului au anunțat că anumite sisteme au fost dezactivate temporar, ca urmare a atacului cibernetic. La momentul respectiv, incidentul afectase operațiunile rețelelor comerciale din Belgia și Țările de Jos.

Compania a transmis că echipele responsabile lucrează pentru rezolvarea problemelor de securitate și restabilirea funcționării sistemelor informatice. Totodată, oficialii Ahold Delhaize au precizat că magazinele rămân deschise și continuă să deservească clienții.

Până la momentul anunțului publicat miercuri de Mega Image, nu fusese confirmată oficial o legătură directă între disfuncționalitățile serviciilor din România și atacul cibernetic raportat anterior de compania-mamă.

Grupul Ahold Delhaize, unul dintre cei mai mari operatori internaționali din sectorul comerțului alimentar, deține o prezență extinsă pe piața românească prin cele două rețele de magazine, Mega Image și Profi.

La nivel național, Mega Image operează peste 1.000 de unități comerciale, în timp ce rețeaua Profi cuprinde aproximativ 3.400 de magazine. Unitățile sunt administrate atât direct de companii, cât și prin intermediul unor operatori parteneri.

Prin aceste două mărci, grupul olandezo-belgian desfășoară activități în sectorul supermarketurilor și al magazinelor de proximitate, având o rețea cumulată de peste 4.400 de unități comerciale pe piața din România.

Mega Image a încheiat exercițiul financiar 2025 cu o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% comparativ cu rezultatul înregistrat în anul precedent.

În aceeași perioadă, compania a raportat un profit net de 124,84 milioane de lei, potrivit datelor financiare prezentate de News.ro.

Aceste rezultate reflectă activitatea comercială desfășurată de rețeaua de supermarketuri și magazine de proximitate în anul financiar anterior incidentelor tehnice anunțate în octombrie 2026.