SGR se schimbă în 2 mari rețele de magazine. Ce vor observa clienții la returnarea ambalajelor

Mega Image și Profi pregătesc modernizarea infrastructurii destinate Sistemului Garanție-Returnare în magazinele din România. Grupul Ahold Delhaize a contractat 600 de automate noi de colectare de la compania olandeză Envipco. Echipamentele urmează să înlocuiască sau să completeze aparatele existente. Instalarea va fi realizată etapizat, în perioada următoare.

SGR intră într-o nouă etapă de dezvoltare în magazinele Mega Image și Profi, două dintre cele mai mari rețele de retail de pe piața românească. Grupul Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a încheiat un contract cu producătorul olandez Envipco pentru furnizarea a 600 de automate destinate colectării ambalajelor.

Noile echipamente vor fi instalate în unitățile celor două rețele și vor completa sau înlocui infrastructura folosită în prezent. Scopul investiției este accelerarea procesului de returnare a sticlelor și PET-urilor, într-o perioadă în care numărul consumatorilor care utilizează sistemul a crescut considerabil.

Modernizarea este pregătită după ce rata de colectare prin SGR a ajuns la 83%. La nivel național funcționează peste 6.000 de automate pentru preluarea ambalajelor eligibile.

Automatele furnizate de Envipco utilizează o tehnologie care permite identificarea rapidă a ambalajelor și reducerea timpului petrecut de clienți la punctele de colectare. Aparatele pot procesa simultan mai multe tipuri de materiale și dispun de un spațiu de depozitare mai mare decât echipamentele din generațiile precedente.

Capacitatea suplimentară va permite folosirea automatelor pentru perioade mai lungi, fără ca recipientele colectate să fie evacuate atât de des. Pentru clienți, această schimbare ar urma să însemne timpi de așteptare mai mici și o utilizare mai simplă, datorită unei interfețe mai intuitive.

Echipamentele au fost proiectate să producă mai puțin zgomot și să ocupe un spațiu redus. Aceste caracteristici permit instalarea lor inclusiv în magazinele de proximitate, unde suprafețele disponibile sunt limitate.

Tehnologia integrată poate identifica ambalajele deteriorate, precum și recipientele care nu sunt incluse în SGR. Prin această verificare, operatorii urmăresc reducerea erorilor și prevenirea tentativelor de fraudare a sistemului.

Sistemul Garanție-Returnare a fost lansat în România în urmă cu aproape trei ani și a devenit unul dintre programele importante de colectare și reciclare a ambalajelor din Europa. Consumatorii achită o garanție de 50 de bani pentru fiecare recipient eligibil cumpărat.

Suma este recuperată atunci când ambalajul este predat la un punct de colectare. Restituirea garanției se poate face prin intermediul unui voucher sau în numerar.

Rețeaua națională s-a extins rapid și cuprinde în prezent peste 6.000 de automate. Rata de colectare a ajuns la 83%, nivel prezentat ca fiind peste media europeană.

Rezultatele obținute au determinat autoritățile să analizeze atât posibilitatea majorării garanției, cât și extinderea sistemului la alte categorii de ambalaje.

Achiziționarea celor 600 de automate are loc în contextul unei presiuni tot mai mari asupra actualei infrastructuri de colectare. Odată cu răspândirea obiceiului de returnare a ambalajelor, unele dintre echipamentele existente au început să gestioneze cu dificultate numărul mare de utilizatori.

Problemele sunt mai vizibile în weekenduri și în perioadele sărbătorilor, când fluxul de clienți crește. Prin instalarea noilor aparate, Mega Image și Profi urmăresc să îmbunătățească funcționarea punctelor de colectare și experiența persoanelor care returnează ambalaje.

Investiția susține, în același timp, politica de mediu a celor două rețele de retail. Compania Envipco, specializată în soluții pentru colectarea și reciclarea ambalajelor, consideră România una dintre cele mai dinamice piețe din portofoliul său european.

Montarea noilor echipamente este programată să înceapă în perioada următoare. Înlocuirea aparatelor va fi făcută treptat, în funcție de programul stabilit pentru fiecare magazin.

Clienții nu ar urma să fie afectați în timpul lucrărilor. Automatele existente vor rămâne în funcțiune până când noile echipamente vor fi instalate, verificate și pregătite pentru utilizare.

Specialiștii din retail apreciază că investiția realizată de Mega Image și Profi ar putea determina și alte rețele comerciale să-și modernizeze aparatele. O asemenea evoluție ar putea genera noi investiții în infrastructura națională de colectare.

Dezvoltarea SGR este prezentată drept rezultatul implicării autorităților, companiilor și consumatorilor. Implementarea rapidă a soluțiilor tehnologice a contribuit la creșterea încrederii clienților și a nivelului de colectare separată, obiectiv urmărit la nivelul Uniunii Europene.