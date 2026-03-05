Potrivit propunerii legislative, de la începutul anului 2028, sistemul de garanție-returnare se va aplica și ambalajelor primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal folosite pentru comercializarea oțetului, borșului și apei distilate pe piața națională.

În același timp, de la aceeași dată va fi interzisă introducerea pe piață a produselor ambalate în astfel de ambalaje nereutilizabile care nu sunt inscripționate conform prevederilor articolului 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile. Excepție vor face produsele aflate în stocurile producătorilor, distribuitorilor sau comercianților la data de 1 ianuarie 2028.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2028, sistemul de garanţie-returnare prevăzut la alin.(5) se va aplica şi pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională oţetul, borşul şi apa distilată”, prevede propunerea legislativă.

Inițiatorii proiectului susțin că extinderea sistemului la aceste ambalaje reprezintă un pas necesar pentru consolidarea economiei circulare în România și pentru alinierea cadrului legislativ național la noile cerințe ale Uniunea Europeană. Prin valorificarea infrastructurii deja existente a sistemului SGR, propunerea urmărește reducerea utilizării ambalajelor de unică folosință, creșterea ratelor de returnare, reutilizare și reciclare și introducerea unui mecanism eficient de trasabilitate pentru ambalajele reutilizabile. Autorii proiectului susțin că aceste obiective pot fi atinse fără a genera costuri suplimentare semnificative pentru autorități sau pentru consumatori.

„Este interzisă (n.red. începând cu data de 1 ianuarie 2028) introducerea pe piaţă a produselor ambalate în ambalajele nereutilizabile prevăzutela alin.(5) şi care nu sunt inscripţionate potrivit dispoziţiilor art.24 din Hotărârea Guvernului nr.1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia produselor aflate în stocurile producătorilor, distribuitorilor sau comercianţilor la data de 1 ianuarie 2028”, prevede propunerea legislativă.

În expunerea de motive se arată că extinderea sistemului se va face folosind infrastructura operațională existentă, fără a fi nevoie de structuri administrative noi și fără costuri importante suplimentare. Adaptările tehnice și procedurale vor fi stabilite ulterior prin acte normative subsecvente, folosind mecanismele deja funcționale ale sistemului. Măsura nu va afecta drepturile consumatorilor, nu va genera cheltuieli suplimentare pentru autoritățile publice și va contribui la creșterea eficienței generale a sistemului.

Parlamentarii mai arată că proiectul va permite asigurarea trasabilității complete a ambalajelor în cadrul SGR, de la momentul introducerii pe piață până la reutilizare sau reciclare. Sistemul va rămâne simplu pentru consumatori, folosind aceleași puncte de returnare și aceleași reguli pentru rambursarea garanției, iar infrastructura existentă va permite optimizarea logisticii.

Datele din februarie arată că peste 8,9 miliarde de ambalaje au fost colectate de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare în România. În același timp, peste 647.000 de tone de materiale au ajuns la reciclatori.

Statisticile indică și o evoluție puternică a sistemului în 2026. În luna ianuarie au fost colectate aproximativ 356 de milioane de ambalaje, în condițiile în care pe piață au fost puse circa 330 de milioane, ceea ce a condus la o rată de returnare de aproximativ 108%.