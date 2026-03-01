Kaufland România a inaugurat două noi magazine: la Titu, pe strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 84, și la Pantelimon, pe Bulevardul Biruinței nr. 84.

Magazinul din Titu are o suprafață totală de peste 3.100 mp, cu aproape 2.000 mp dedicați vânzării, iar pe acoperiș sunt instalate panouri fotovoltaice pe 1.800 mp pentru producerea de energie verde și reducerea emisiilor de CO₂. Hipermarketul include o galerie comercială cu servicii precum Good2Go, cofetăria Laboratorul de Bucurii, Ana și Cornel, lockere FANbox, Sameday și GLS. Programul este de luni–sâmbătă 07:00–21:30 și duminică 08:00–20:00.

Kaufland Pantelimon se întinde pe peste 5.700 mp, cu 3.500 mp de spațiu de vânzare, și dispune de aproximativ 500 de panouri fotovoltaice pe acoperiș. Galeria comercială include Dr.Max, Inmedio, Orange Store, Băcănia Sibienilor și cofetăria Distos, precum și automate de cafea Dallmayr și Nestlé, lockere Sameday, GLS și FANbox, două stații de plată și ATM SIBS. Programul este luni–sâmbătă 07:00–22:30 și duminică 08:00–20:30.

Ambele magazine oferă parcări generoase (136 locuri Titu, 237 Pantelimon), spații pentru părinți și persoane cu dizabilități, stații de încărcare pentru mașini electrice și rastele pentru biciclete. Pentru un flux rapid la plată, Titu are 14, iar Pantelimon 16 case de marcat, inclusiv self check-out și serviciul K-Scan, care permite scanarea produselor de către clienți pentru cumpărături mai rapide și eficiente.

Noile hipermarketuri Kaufland oferă clienților o gamă variată de legume și fructe, produse proaspete la vitrinele cu servire asistată, brutărie, produse congelate, alimente de bază, dulciuri, băuturi, articole nealimentare și drogherie. În plus, la punctul Grill din exterior, vizitatorii pot găsi meniuri diverse și preparate calde.

Ca o continuare a angajamentului Kaufland față de mediu, noile magazine sunt prevăzute cu sisteme de colectare separată, unde clienții sunt recompensați pentru ambalajele returnate:

În interiorul magazinelor sunt instalate automate de reciclare self-service: la Titu, automatul este prevăzut cu două guri de colectare și acces direct din exterior , iar la Pantelimon cu patru guri de colectare . În ambele locații, clienții pot recicla PET-uri, sticle și doze din metal, cu volum de până la 3 litri, în schimbul voucherelor de extra-reducere. Garanția de 0,50 RON este restituită exclusiv pentru ambalajele marcate cu simbolul „Ambalaj cu garanție”, tipărit pe etichetă.