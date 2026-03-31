În Italia, nu există un sistem național de garanție-returnare (SGR) care să ofere bani lichizi (cash) pentru fiecare sticlă reciclată, așa cum se întâmplă în România. Totuși, cei care locuiesc în Italia pot primi recompense sub formă de credite sau reduceri prin diverse inițiative locale și programe pilot.

În Roma, de exemplu, există aparate instalate în stațiile de metrou unde poți introduce sticle PET. Primești aproximativ 0,05 euro (5 eurocenți) per sticlă. Banii sunt primiți sub formă de credit virtual pe aplicații de transport (precum MyCicero sau Tabnet), care poate fi folosit pentru a cumpăra bilete de autobuz sau metrou.

Multe lanțuri de supermarketuri din Italia au instalate aparate (Eco-compattatori). Pentru un anumit număr de sticle reciclate, poți primi o reducere de câțiva euro la următoarele cumpărături în magazinul respectiv.

În Franța, oamenii nu primesc bani cash direct pentru reciclarea ambalajelor obișnuite (PET-uri, doze, sticle), deoarece Guvernul de la Paris a decis să nu implementeze un sistem național de garanție-returnare (SGR) de tip „bani contra ambalaj”, similar celui din România.

Francezii primesc ajutoare financiare directe (între 15 euro și 60 euro) pentru a-și repara aparatele electronice și electrocasnice stricate, în loc să le arunce. Acești bani sunt deduși direct din factura de reparație la centrele autorizate.

Unele lanțuri de supermarketuri (precum Leclerc sau Auchan) folosesc automate private care oferă vouchere de cumpărături (de obicei 1-2 eurocenți per ambalaj) pentru colectarea voluntară, dar nu este o reglementare la nivel național.

Cei din Austria primesc 0,25 euro (25 de cenți) pentru fiecare ambalaj returnat prin sistemul de garanție-returnare (SGR). Acest sistem, implementat oficial la 1 ianuarie 2025, funcționează după o logică simplă: plătești o garanție la cumpărare și o recuperezi integral atunci când returnezi ambalajul gol.

Garanția se aplică pentru sticle de plastic (PET) și doze de metal/aluminiu cu volume cuprinse între 0,1 și 3 litri.

Doar ambalajele care poartă simbolul oficial de reciclare austriac pot fi returnate pentru bani. Ambalajele pot fi returnate la automatele de colectare din supermarketuri sau manual, în punctele de vânzare care comercializează acele tipuri de produse.

Cei din Polonia primesc între 0,50 PLN și 1,00 PLN pentru fiecare ambalaj returnat prin sistemul național de garanție-returnare (SGR), care a devenit complet operațional și obligatoriu de la 1 ianuarie 2026.

În Germania, primești:

0,25 euro pentru ambalajele de unică folosință (Einwegpfand), cum ar fi dozele de aluminiu și majoritatea sticlelor de plastic (PET) pentru apă sau răcoritoare;

0,08 euro – 0,15 euro pentru ambalajele reutilizabile (Mehrwegpfand), cum ar fi sticlele de bere din sticlă sau sticlele de plastic mai groase pentru sucuri și apă.

În Ungaria, oamenii primesc 50 de forinți pentru fiecare ambalaj de băutură returnat prin sistemul de garanție-returnare (SGR) administrat de MOHU. Acest sistem, cunoscut local sub numele de REpont, funcționează într-un mod similar cu cel din România, dar cu câteva particularități.

Garanția de 50 HUF se aplică ambalajelor de unică folosință din plastic, metal și sticlă cu volume cuprinse între 0,1 și 3 litri.