Președintele Nicușor Dan a declarat, la prima ediție a „Economist Romania Government Roundtable 2026”, că integrarea în zona euro ar trebui să fie un obiectiv pentru România. El a explicat că țările sunt mai competitive dacă sunt mai mari și că, într-o economie globală care se mișcă tot mai repede, România trebuie să se integreze, iar euro este un mod de a face acest lucru. Nicușor Dan a menționat că România este pe drumul cel bun pentru a deveni membru OECD în acest an și a apreciat colaborarea neobișnuită dintre partidele politice.

El a mai spus că nu se poate vorbi de o piață unică europeană fără o piață energetică unică. Diferențele mari de preț la energie afectează competitivitatea României și a Europei. De aceea, este important să se reconsidere energia nucleară, iar în viitorul cadru financiar multianual să existe spațiu pentru dezvoltarea ei.

„Suntem în grafic şi sperăm ca România să devină membru OECD în acest an. Vreau să salut pe acest palier, armonia şi colaborarea neobişnuite între partidele politice. Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România. Pentru că e o regulă economică foarte simplă: eşti mai competitiv dacă eşti mai mare, în condiţiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze şi eura este o formă de a se integra în economia europeană. Aşa cum am spus, în economie eşti mai competitiv când eşti mai mare. Nu putem avea o piaţă unică europeană fără să avem o piaţă unică energetică europeană. şi vedem cum competitivitatea noastră este afectată de diferenţele de preţuri ale energiei, vorbesc de Europa în ansamblu. Mă bucur că începe să reconsidere nuclearul, dacă vorbim de energie. Sper că în viitorul cadru financiar multianual să avem un spaţiu pentru nuclear”, a precizat șeful statului.

El a subliniat că bugetul Uniunii Europene ar trebui să pună accent pe competitivitate. Șeful statului a explicat că principala discuție din UE până la sfârșitul acestui an va fi despre viitorul cadru financiar pentru 2028-2034. El a apreciat că toate țările sunt de acord ca o parte din buget să fie dedicată competitivității, dar a atras atenția că trebuie urmărit ca acest pilon să nu mărească diferențele între țările mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

Poziția României, a spus el, este ca acest instrument să ajute la reducerea acestor diferențe, ca să nu fie nevoie să cheltuim mereu bani pentru coeziune în anii următori.