Traian Băsescu, fostul președinte al României, l-a criticat pe Donald Trump, actualul președinte al SUA, într-o intervenție telefonică la B1 TV. Băsescu a spus că Trump ar fi un „mincinos patologic” și că ar avea probleme de logică, considerându-l mai degrabă un om bolnav decât un lider responsabil, mai ales din cauza deciziilor legate de războiul din Iran.

Băsescu a susținut că oamenii nu ar mai trebui să îl creadă pe Trump și că, ținând cont și de vârsta acestuia, ar exista semne că nu mai judecă logic. Totodată, Băsescu a criticat faptul că Trump își schimbă des declarațiile și a spus că nu este normal ca un șef de stat să spună lucruri diferite de la o oră la alta.

Băsescu a mai afirmat că Trump i-ar fi numit pe americani „proști” pentru că nu îi înțeleg strategiile și că ar urmări controlul asupra petrolului iranian, inclusiv asupra Insulei Kharg.

„Lumea nu trebuie să îl mai creadă pe Trump, e un mincinos patologic. Având în vedere vârsta, să mă scuzați că am curaj să spun, 78-79 de ani, cred că omul are o problemă cu logica, ca să nu spun mai rău. Dar eu ca fost politican, ca pensionar care privește ce se întâmplă, mă uit la el ca la un om bolnav care este într-o funcție gigantică. Am toată compătimirea, dar nu poți de la oră la oră să spui altceva dacă ești responsabil. Omul ăsta aflăm că pentru el e bun noul regim, e un regim schimbat în Iran, și acum obiectivul lui este Insula Kharg, să pună mâna pe țițeiul iranian. El spune, am citatul lui în față, că ”proștii de americani de acasă nu înțeleg ce geniu e el”, ce face cu țițeiul iranian”, a punctat Băsescu.

Fostul președinte al României a spus că țările membre din Uniunea Europeană ar trebui să discute serios între ele deoarece deciziile de politică externă ale SUA pot afecta direct Europa și alte economii din lume. În opinia sa, politica externă a Occidentului a devenit greu de înțeles și că liderii UE ar trebui să analizeze situația și să decidă ce este de făcut.

Băsescu a spus că, într-o astfel de discuție, liderii europeni ar observa lipsa de coerență, riscurile și deciziile luate de Trump, ale căror consecințe sunt suportate de alte țări, inclusiv din UE, dar și de state din Asia, precum Coreea de Sud și Japonia. Băsescu a afirmat că este revoltat de acțiunile lui Trump și consideră că situația globală este foarte gravă deoarece acesta poate lua decizii imprevizibile.