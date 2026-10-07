Frații Dedeman au dat statul român în judecată pentru o expropriere. Cer de peste 250 de ori mai mulți bani

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au deschis un proces împotriva Statului Român după exproprierea unui teren din comuna Miroslava, județul Iași. Pentru suprafața de 133 de metri pătrați, cei doi antreprenori au primit o despăgubire de 671,90 lei, echivalentul a aproximativ 5 lei pe metru pătrat. Frații Pavăl contestă suma și solicită aproximativ 173.000 de lei, potrivit documentelor citate de Wikipress.

Frații Dedeman dețin în satul Uricani, comuna Miroslava, o proprietate cu o suprafață totală de aproximativ 3,5 hectare, din care 133 de metri pătrați au fost expropriați pentru un proiect rutier.

Suprafața preluată de stat se află pe traseul viitoarei variante ocolitoare a municipiului Iași, etapa sudică destinată traficului greu. Proiectul se află în continuare în faza de documentație.

Procedura de expropriere a fost realizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar pentru cei 133 de metri pătrați a fost stabilită o despăgubire totală de 671,90 lei.

Raportată la suprafața expropriată, suma acordată reprezintă aproximativ 5 lei pentru fiecare metru pătrat de teren.

Dragoș și Adrian Pavăl susțin însă că nu au fost informați în mod legal cu privire la cuantumul despăgubirii. Potrivit cererii înaintate instanței, aceștia afirmă că au aflat despre hotărârea prin care a fost stabilită suma abia în cursul anului 2026.

„Menționăm că Hotărârea nr.183/29.09.2020 emisă de către Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA de stabilire a cuantumului despăgubirii nu ne-a fost comunicată în mod legal, astfel că am luat la cunoștință despre existența acesteia în cursul anului 2026 când am solicitat-o de la cartea funciară. În ceea ce privește despăgubirea, expropriatorul a stabilit suma de 671,90 lei. Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”, se arată în cererea depusă la instanță.

Judecătoria Iași nu a stabilit, deocamdată, data primului termen de judecată în acest dosar.

Prin acțiunea depusă la Judecătoria Iași, frații Pavăl solicită atât majorarea despăgubirii pentru suprafața expropriată, cât și stabilirea eventualelor pierderi provocate proprietății care a rămas în posesia lor.

Pentru cei 133 de metri pătrați, proprietarii Dedeman cer aproximativ 173.000 de lei. Suma corespunde unei valori de circa 1.300 de lei pentru un metru pătrat, echivalentul a aproximativ 250 de euro/mp.

Comparativ cu cei aproximativ 5 lei/mp stabiliți inițial drept despăgubire, valoarea solicitată în instanță este de peste 257 de ori mai mare.

Frații Pavăl argumentează că exproprierea a vizat numai o parte a proprietății și cer ca o expertiză să stabilească dacă intervenția a redus și valoarea economică a suprafeței rămase.

„Exproprierea a fost una parțială, astfel încât o parte a imobilului a rămas în proprietatea reclamantului. Prin expropriere s-a modificat configurația, suprafața și limitele proprietății, aspecte care pot determina diminuarea valorii economice a terenului rămas. Solicit ca prin expertiza ce va fi dispusă să se determine dacă și în ce cuantum partea de proprietate rămasă a suferit o depreciere. Expertul va avea în vedere, între altele: suprafața rămasă, forma terenului înainte și după expropriere, frontul stradal, accesul, configurația parcelei, posibilitatea de construire, retragerile față de noua limită, utilitățile, destinația urbanistică, afectarea funcțională a terenului, orice alte elemente care influențează valoarea economică a proprietății rămase. În situația în care expertiza va confirma existența unei deprecieri, solicit obligarea pârâtului la plata diferenței de valoare determinate prin expertiză”, au precizat aceștia în plângere.

Proiectul variantei ocolitoare sudice a municipiului Iași a presupus exproprierea unei suprafețe totale de 40,9 hectare de teren, împărțită între 362 de proprietari.

Printre proprietarii afectați de procedură se află și autoritățile locale din comunele Ciurea și Miroslava.

Pentru toate terenurile incluse în procedura de expropriere, statul a stabilit despăgubiri în valoare totală de 2,2 milioane de lei, conform datelor publicate de Wikipress.

Frații Dragoș și Adrian Pavăl controlează Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România. Compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 13,1 miliarde de lei.

În același an, Dedeman a raportat un profit net de 1,6 miliarde de lei și datorii în valoare de 2 miliarde de lei.

Recent, proprietarii Dedeman au achiziționat lanțul de magazine Carrefour România.

Frații Pavăl au, de asemenea, un nou proiect la Timișoara, unde urmează să construiască al doilea cel mai mare magazin Dedeman din România.