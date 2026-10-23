Carrefour cumpără o nouă companie pentru a-și extinde afacerile. Tranzacția de 152 de milioane de euro face parte din strategia grupului

Grupul Carrefour a anunțat încheierea unui acord cu compania belgiană Colruyt pentru achiziția Codifrance, operator specializat în distribuția produselor alimentare. Tranzacția, evaluată la 152 de milioane de euro, urmărește extinderea activităților Carrefour pe piața comerțului de proximitate din Franța. Compania preluată deservește aproximativ 3.100 de clienți și dispune de trei centre de distribuție. Finalizarea achiziției este estimată pentru prima jumătate a anului 2027.

Carrefour își continuă strategia de dezvoltare pe piața franceză prin acordul încheiat cu grupul belgian Colruyt pentru achiziționarea Codifrance, companie care activează în sectorul comerțului alimentar și furnizează produse comercianților independenți.

Operațiunea, în valoare de 152 de milioane de euro, are ca obiectiv consolidarea prezenței grupului francez în segmentul magazinelor de proximitate și extinderea serviciilor destinate operatorilor independenți din comerțul cu amănuntul.

Codifrance are o rețea de aproximativ 3.100 de clienți distribuiți pe teritoriul Franței, iar activitatea sa este susținută de circa 380 de angajați și trei centre logistice. Potrivit datelor financiare aferente exercițiului 2025/2026, compania a raportat venituri din vânzări de 307 milioane de euro.

Prin integrarea acestei companii, Carrefour urmărește să își dezvolte infrastructura de aprovizionare și să își consolideze relațiile comerciale cu magazinele independente.

Preluarea Codifrance este inclusă în planul strategic Carrefour 2030, prin care retailerul francez urmărește dezvoltarea activităților de proximitate și efectuarea unor achiziții selective, în funcție de oportunitățile identificate pe piață.

În prezent, Carrefour operează în Franța o rețea de colaborare cu comercianți independenți prin intermediul Carrefour Proxi, structură care reunește peste 1.500 de unități comerciale.

Adăugarea Codifrance în portofoliul grupului ar urma să contribuie la extinderea acestui model de afaceri. Carrefour intenționează să utilizeze rețeaua de clienți a companiei achiziționate, capacitățile sale de distribuție și experiența personalului pentru dezvoltarea serviciilor oferite comercianților independenți.

Președintele și directorul general al Carrefour, Alexandre Bompard, a explicat că tranzacția corespunde obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a grupului și completează activitățile deja desfășurate în sectorul comerțului de proximitate.

„Această operațiune se înscrie pe deplin în obiectivul strategic stabilit prin Carrefour 2030 de a continua creșterea pe segmentul de proximitate și de a realiza achiziții selective de active cu valoare ridicată. Codifrance este o companie recunoscută, susținută de echipe cu experiență și apropiată de comercianții independenți. Activitatea companiei este complementară cu cea a Carrefour Proximité și mă bucur să deschid această nouă etapă alături de echipele sale și de comercianții care au încredere în Codifrance”, a declarat Alexandre Bompard, Președinte și Director General al Carrefour.

Acordul dintre Carrefour și Colruyt nu produce încă transferul definitiv al Codifrance, deoarece finalizarea achiziției depinde de obținerea autorizației din partea Autorității Franceze pentru Concurență.

De asemenea, cele două grupuri trebuie să îndeplinească și celelalte condiții obișnuite prevăzute pentru încheierea unei operațiuni de acest tip.

Conform calendarului comunicat de Carrefour, procedurile necesare preluării ar urma să fie încheiate în primele șase luni ale anului 2027.

Achiziția anunțată pe piața franceză intervine în același an în care Carrefour a decis să își vândă operațiunile din România către Pavăl Holding, compania care deține rețeaua de magazine Dedeman.

La sfârșitul lunii iunie 2026, Consiliul Concurenței din România a autorizat operațiunea prin care Pavăl Holding preia societățile grupului Carrefour care desfășoară activități pe piața locală.

Tranzacția aprobată de autoritatea de concurență include patru companii: Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

Valoarea acordului pentru transferul afacerilor Carrefour din România către Pavăl Holding se ridică la 977 de milioane de dolari.